Dàn sao Hàn khổ sở với khán giả vì đóng phản diện quá đạt, có người bị "bỏ theo dõi" hàng loạt

Đôi lúc đóng đạt quá cũng là một "bi kịch" đối với diễn viên. Có nhiều ngôi sao phim Hàn chỉ vì diễn vai phản diện quá đạt, gây ám ảnh mà vô tình làm cho khán giả không thoải mái, ảnh hưởng đến cả cuộc sống thật. Dưới đây là những trường hợp "dở khóc dở cười" trên màn ảnh Hàn vài năm qua.



Han So Hee - Thế Giới Hôn Nhân

Thế Giới Hôn Nhân là dự án phim đã đưa tên tuổi của nỹ nhân Han So Hee lên tầm cao mới. Trong phim, cô vào vai Da Kyung - "kẻ thứ ba" đối đầu với nữ chính Seon U (Kim Hee Ae). Dù sau cùng nhận lấy kết cục đắng cay nhưng Da Kyung vẫn không được khán giả tha thứ. Bằng chứng là sau khi phim kết thúc, nhân vật Da Kyung vẫn đeo bám cuộc đời của Han So Hee mãi không dứt. Nhiều cư dân mạng tràn vào trang cá nhân của cô, để lại bình luận không hay. Mọi chuyện chỉ bắt đầu lắng xuống khi Han So Hee tham gia phim mới và thành công, điển hình là My Name.



Oh Man Seok - Hạ Cánh Nơi Anh

Dù là tựa phim "se duyên" cho cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin nhưng Hạ Cánh Nơi Anh vẫn còn nhiều nhân vật đáng nhớ khác. Một trong số đó là chỉ huy Jo Cheol Kang với gương mặt "hầm hầm" đáng sợ. Jo cũng có bản tính khó lường, nhiều âm mưu và "hai mặt" khiến người xem vừa sợ, vừa không thích. Theo lời nam diễn viên, nhiều khán giả đã bình luận dưới bài đăng của anh rằng nhìn mặt nhân vật Jo khá "dị ứng", thậm chí chỉ muốn đánh.



Bona - Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt

Ngay cả một bộ phim thanh xuân, học đường như Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt cũng có nhân vật phản diện. Thành viên Bona của nhóm nhạc WJSN vào vai Ko Yu Rim. Cô là một vận động viên đấu kiếm kỳ khôi, là thần tượng của nhân vật nữ chính. Thế nhưng đổi lại, Yu Rim lại khá đáng ghét, có thái độ không tốt làm cho khán giả mất thiện cảm. Bona cho biết vì diễn phản diện quá nhập tâm mà cho đến nay, vẫn có nhiều khán giả để lại bình luận không hài lòng trên trang cá nhân của cô. Đến mức trong 1 lần, cô phải nhắn tin phản hồi cư dân mạng rằng "Tôi là Bona, còn nhân vật là Yu Rim".



Lee Yoo Mi - All of Us Are Dead

Khi All of Us Are Dead (Ngôi Trường Xác Sống) ra mắt, nhân vật nữ sinh áo hồng Ji Yeong được đánh giá là đáng ghét ngang ngửa ông giám đốc của Train to Busan năm xưa. Vai diễn của Lee Yoo Mi có nhiều khoảnh khắc gây ức chế người xem, liên tục la hét, đổ lỗi các bạn học khác. "Khác với sự yêu thích từ Trò Chơi Con Mực, Ji Yeong lại khiến khán giả phẫn nộ, trở thành cái tên xuất hiện khá nhiều trên mạng xã hội", Lee Yoo Mi chia sẻ trên một chương trình. Thậm chí cô còn đùa rằng trong 2 tuần sau khi phim lên sóng, đó là khoảng thời gian cô nghe nhiều lời mắng bằng nhiều năm cộng lại.



Shin Ye Eun - The Glory

The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ khâu tuyển chọn diễn viên, khi những nhân vật thời trẻ trông gần như giống hệt khi trưởng thành. Trong số đó, Shin Ye Eun được chú ý diện rộng nhờ thủ vai phản diện Yeon Jin thời thiếu niên. Từ ánh mắt, nụ cười đến điệu bộ, Shin Ye Eun đều khiến khán giả rùng mình vì đóng đạt. Thậm chí vai diễn này còn khiến nữ diễn viên trẻ mất ngủ. Cô cũng cho biết cô vô cùng bất ngờ với cách khán giả phản ứng với Yeon Jin. Nhiều người bảo rằng họ không muốn thấy cô cười nữa, thậm chí bỏ theo dõi trang cá nhân vì không muốn trông thấy cô.

