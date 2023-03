Phim Hàn kết thúc với rating thấp thảm thương, "ác nữ" khoe thân của The Glory cũng gánh không nổi

Lên sóng tập cuối vào 23/3, bộ phim The Heavenly Idol (Thần Tượng Thần Thánh) đã ghi nhận mốc rating 1,5% toàn quốc (và rating 1,9% ở riêng Seoul), cũng không phải con số cao nhất mà series từng đạt được. Thành tích im ắng, thấp thảm của The Heavenly Idol giúp phim chỉ đạt hạng 4 trong số các dự án chiếu đài cùng ngày.



The Heavenly Idol khép lại trong sự im ắng, theo Soompi đánh giá

So với thành công vang dội trước đó của Khoá Học Yêu Cấp Tốc, The Heavenly Idol có thể được xem là bước lùi đầu tiên của tvN trong năm nay. Dự án đánh dấu sự trở lại của "Thư ký Cha" Kim Min Kyu của Hẹn Hò Chốn Công Sở từng có khởi đầu với rating 3,1%, song rơi rụng dần do nội dung và diễn xuất quá nhàm chán.

Nam chính Kim Min Kyu có sự trở lại không thành công

Trong những tập cuối, sự xuất hiện của Cha Joo Young trong vai thần nữ Redlin gây chú ý. Cô là nhân vật khó đoán, vốn là một nhánh tảo biển "thành tinh" vô tình cứu mạng người, sau đó được thờ như thần. Trong tập cuối, Redlin thành công đánh bại được thế lực tà ác theo lời thỉnh cầu của nam chính, thế nhưng cuối cùng bị giam giữ vĩnh viễn dưới địa phủ vì những gì cô đã gây ra trên nhân gian.

"Ác nữ The Glory" Cha Joo Young gây ấn tượng với hình tượng nữ thần "rởm"

Cha Joo Young trước đó đã ghi điểm với khán giả nhờ The Glory - Vinh Quang Trong Thù Hận. Cô vào vai Hye Jeong, "gây sốt" với cảnh khoe ngực trần trong phim. Những tưởng danh tiếng của Cha Joo Young sẽ giúp The Heavenly Idol có cú nước rút về đích mãn nhãn, thế nhưng thực tế lại đáng thất vọng.

Sau màn khoe thân "gây sốt" The Glory, Cha Joo Young đóng phim cùng Ahn Jae Hyun

Sau The Heavenly Idol và The Glory, mỹ nhân 9X sẽ tiếp tục trở lại trong dự án The Real Has Come! của đài KBS. Cô là 1 trong những diễn viên chính của phim, đóng vai bạn "thanh mai trúc mã" của nam chính Tae Kyung (Ahn Jae Hyun) - cậu con trai nhà tài phiệt bất ngờ vướng vào chuyện tình hợp đồng với một cô gái trẻ có thai.

