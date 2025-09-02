4 món nhỏ xíu nhưng là "cứu tinh" cuộc đời, thiếu một cái thôi là khổ muốn khóc

Nhiều món đồ thoạt đầu mua chỉ vì trông xinh xắn hoặc tiện tay, nhưng khi mang về lại trở thành "vũ khí bí mật" giúp cuộc sống dễ thở hơn hẳn. Điển hình là 4 món dưới đây - nhỏ bé thôi nhưng hiệu quả thì lớn, vừa giúp nhà cửa gọn gàng, vừa khiến sinh hoạt hàng ngày nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

1. Dây quấn dây điện hình cá sấu

Thoạt nhìn chỉ thấy đáng yêu, nhưng dùng rồi mới thấy quá tiện. Dây quấn bằng silicon mềm, dẻo dai, có keo dính phía sau nên gắn ở đâu cũng chắc. Dây điện của nồi cơm, ấm siêu tốc hay quạt thường rối tung, chỉ cần quấn lại là gọn ngay. Ngoài ra còn có thể tận dụng để treo chìa khóa, tai nghe hay dây buộc tóc. Nhỏ xíu thôi nhưng giải quyết gọn mớ lỉnh kỉnh trong nhà.

2. Dây phơi có kẹp

Đi du lịch mới thấy món đồ này hữu ích thế nào. Khách sạn thường ít chỗ phơi, nhất là nhà có trẻ nhỏ thay đồ liên tục. Dây phơi này hai đầu có móc thép, căng chắc, gió lớn cũng không bay. Trên dây sẵn 12 kẹp, treo được nhiều đồ. Khi xong chỉ cần cuộn lại, bỏ vào túi, gọn gàng mà tiện mang theo.

3. Ghế gấp dã ngoại

Chiếc ghế gấp nhỏ xíu này là món đồ lý tưởng khi đi du lịch. Thiết kế nhỏ gọn nên có thể bỏ cốp xe, túi xách hoặc cầm tay, khi cần chỉ việc mở ra là sử dụng được ngay. Dù vậy, kết cấu của ghế vẫn rất chắc chắn, ngồi lâu không ê mỏi hay khó chịu.

4. Giỏ xoay đựng đồ

Một chiếc giỏ xoay nhỏ gọn nhưng đa năng, xứng đáng có mặt trong mọi ngôi nhà. Dù đặt ở bếp để đựng gia vị, trong phòng tắm để sắp gọn chai lọ, hay biến thành khay snack và mỹ phẩm thì đều rất tiện. Nhờ khả năng xoay 270 độ, đồ ở tầng nào cũng dễ dàng nhìn thấy và lấy ngay trong tích tắc, giúp không gian gọn gàng mà việc cất đồ cũng trở nên nhanh gọn hơn.

Theo Toutiao