Ông bà xưa dặn: Trồng được 1 trong 5 loại cây này trong nhà, con cháu đời sau ắt hưởng phúc lộc

Niềm tin của người xưa về cây cối và phúc lộc

Trong văn hóa truyền thống, ông bà ta luôn tin rằng cây cối trong nhà không chỉ để làm cảnh mà còn mang năng lượng phong thủy. Mỗi loại cây đều có “thần khí” riêng: cây vững chắc thì giữ nhà, cây ra hoa thì báo hiệu phúc lộc, cây xanh quanh năm thì tượng trưng cho sự sống trường tồn.

Người xưa thường dặn: “Trồng cây hợp mệnh - nhà yên, người thịnh, con cháu hưởng phúc lâu dài”. Bởi cây không chỉ mang lại bóng mát, lọc không khí mà còn được coi là “bùa hộ mệnh” giúp gia đình sung túc, đoàn viên.

Dưới đây là 5 loại cây thường được ông bà truyền lại, ai trồng trong nhà cũng tin rằng phúc lộc đời sau được hưởng trọn vẹn.

1. Cây lộc vừng - tài lộc nở rộ, gia đạo vững bền

Người xưa tin rằng: Cây lộc vừng ra hoa đỏ là điềm báo tiền tài, thịnh vượng. “Lộc” là tài lộc, “Vừng” là sự sung túc nhỏ nhưng bền chặt, tích tụ lâu dài.

- Ý nghĩa: Giúp gia đình làm ăn thuận lợi, con cháu đời sau sung túc, gia đạo gắn kết.

- Vị trí trồng: Trước sân hoặc ban công rộng, để khi hoa rơi phủ đầy đỏ như tấm thảm may mắn.

2. Cây cau cảnh - phúc khí, yên bình cho gia đình

Ông bà dặn: Nhà có cau trước ngõ thì trong nhà ắt yên ấm, không khí trong lành. Cau tượng trưng cho sự ngay thẳng, thanh cao, gia đạo hòa thuận.

- Ý nghĩa: Giúp con cháu giữ được nếp nhà, sống lễ nghĩa, ít cãi vã.

- Vị trí trồng: Trước hiên, sân hoặc đặt chậu nhỏ ở góc nhà sáng sủa.

3. Cây trúc phát lộc - bền bỉ, trường thọ

Người xưa tin: Trúc có thân thẳng, dẻo dai, xanh quanh năm. Nhà nào trồng trúc thì con cháu đời sau “ăn nên làm ra”, lại sống lâu khỏe mạnh.

- Ý nghĩa: Tượng trưng cho sự kiên định, hạnh phúc trọn vẹn, sự nghiệp vững bền.

- Vị trí trồng: Đặt chậu nhỏ trên bàn làm việc, phòng khách hoặc trồng bụi ngoài sân.

4. Cây khế - vừa quả ngọt vừa phúc lộc

Ông bà xưa thường nói: “Nhà nào có khế, đời con cháu chẳng lo đói kém.” Khế cho quả quanh năm, vị ngọt - chua hài hòa, tượng trưng cho đủ đầy.

- Ý nghĩa: Mang lại sự no đủ, lộc quả dồi dào, phúc lộc truyền nối đời sau.

- Vị trí trồng: Góc vườn hoặc sân rộng, vừa lấy bóng mát, vừa có quả sạch cho gia đình.

5. Cây mai vàng - thịnh vượng, phúc khí đầu năm

Người xưa truyền lại: “Mai nở vàng rực - năm mới lộc về”. Mai vàng tượng trưng cho sự giàu sang, may mắn và phúc khí lâu dài.

- Ý nghĩa: Cây mai không chỉ là biểu tượng ngày Tết mà còn đem lại sự thịnh vượng quanh năm, con cháu có nền tảng tốt đẹp.

- Vị trí trồng: Sân vườn, ban công rộng hoặc trước cửa nhà.

Bảng tóm tắt 5 loại cây “ông bà dặn trồng”

Cây cảnh Ý nghĩa phong thủy Niềm tin người xưa Vị trí trồng phù hợp Lộc Vừng Tài lộc, thịnh vượng, đoàn kết Hoa nở đỏ báo điềm may mắn Trước sân, ban công Cau Cảnh Gia đạo hòa thuận, trong lành Cau trước ngõ - nhà yên ấm Trước hiên, sân Trúc Kiên định, trường thọ Trúc xanh quanh năm - đời sau thịnh Bụi sân, phòng khách Khế No đủ, quả ngọt dồi dào Nhà có khế - không lo thiếu ăn Góc vườn, sân rộng Mai Vàng Giàu sang, phúc khí quanh năm Mai nở vàng - phúc lộc đến Sân, ban công, cửa nhà

Người xưa luôn coi việc trồng cây không chỉ là làm đẹp không gian mà còn là cách gìn giữ phúc khí cho con cháu đời sau. Lộc vừng, cau cảnh, trúc, khế hay mai vàng… đều mang trong mình thông điệp may mắn, sung túc và bình an.