4 món đồ KHÔNG NÊN mua, cảm giác hối hận là điều sớm muộn!

Trong thời buổi mua sắm online ngày càng phổ biến, việc "chốt đơn" đôi khi chỉ vì vài hình ảnh đẹp mắt hay review khen lấy khen để là điều rất thường gặp. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào cũng giống kỳ vọng. Có những món nhìn thì hay, tưởng là sẽ giúp cuộc sống tiện lợi hơn, nhưng dùng rồi chỉ thấy... tiếc tiền.

Dưới đây là 4 món đồ tôi từng mua và đã "sáng mắt ra" sau khi sử dụng.

1. Máy may mini cầm tay

Ban đầu, tôi bị thuyết phục bởi quảng cáo rằng chiếc máy may nhỏ xíu này sẽ giúp khâu vá nhanh gọn, không cần biết kỹ thuật may cũng dùng được. Nhưng thực tế thì khác xa hoàn toàn: máy rất hay kẹt chỉ, không may được vải dày, đường chỉ thì lỏng lẻo, dễ bung. Thậm chí có lần tôi thử khâu viền khăn mà còn bị rách vải.

2. Bình xịt gia vị dạng nhấn

Nhìn hình thì sang, lại có vẻ giúp căn bếp sạch sẽ và tiết kiệm dầu. Tôi từng rất háo hức khi đặt mua bình xịt dầu hào dạng có nút nhấn. Thời gian đầu đúng là thấy tiện, nhưng chỉ vài tuần sau, cổ bình bắt đầu rỉ dầu, cầm vào là nhớp nháp khó chịu. Dầu dư cũng dễ bị mốc hoặc có mùi nếu không lau ngay. Cuối cùng, tôi phải vứt đi vì mất công dọn dẹp còn nhiều hơn là dùng nó.

3. Máy giặt mini

Tưởng tiện lợi nhưng sau vài lần sử dụng, tôi nhận ra: máy giặt mini dung tích quá nhỏ, chỉ giặt được vài món đồ nhẹ. Muốn giặt thêm cũng phải chia thành nhiều lần. Máy thì giặt yếu, xoáy kém, quần áo sau khi giặt vẫn còn cặn bẩn, thậm chí đặt lệch một chút là nước cũng có thể trào ra ngoài. Sau cùng, tôi ngẫm ngùi nhận ra món đồ này chỉ phù hợp để giặt tất hoặc đồ lót mà thôi.

4. Máy hút bụi mini cầm tay

Chiếc máy hút bụi cầm tay nhỏ gọn này từng khiến tôi kỳ vọng sẽ giúp làm sạch bụi trên bàn, trong ngóc ngách tủ, hoặc ghế sofa. Nhưng sự thật là lực hút quá yếu, chỉ hút được bụi mịn, còn rác to hơn một chút như vụn bánh, tóc hay cát nhỏ thì gần như "bó tay". Chưa kể máy rất nhanh hết pin, đang dùng nửa chừng là tắt ngang. Nhìn chung, món đồ này chỉ dùng được vài lần cho vui, còn lại là... để đó cho đẹp.

