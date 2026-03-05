4 món ăn sáng càng ăn càng phá thận, có món quen thuộc với nhiều gia đình

Bác sĩ Đinh Thu Hằng (chuyên khoa dinh dưỡng) cho biết, bữa sáng là thời điểm cơ thể “khởi động” sau một đêm dài nghỉ ngơi. Đây cũng là lúc thận tăng tốc lọc máu, điều hòa nước, điện giải và ổn định đường huyết cho cả ngày. Nếu lựa chọn thực phẩm không phù hợp, cơ quan này có thể phải làm việc quá tải ngay từ sáng sớm.

Dưới đây là 4 món ăn sáng quen thuộc nhưng tiềm ẩn nguy cơ làm tăng gánh nặng cho thận nếu tiêu thụ thường xuyên:

Mì ăn liền

Nhanh, rẻ và tiện lợi, mì ăn liền trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người bận rộn. Tuy nhiên, “điểm yếu” lớn nhất của món này là hàm lượng natri cực cao trong gói gia vị.

Theo bác sĩ Hằng, chế độ ăn nhiều natri làm tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận. Khi huyết áp tăng cao, hệ thống lọc máu của thận phải hoạt động liên tục với áp lực lớn hơn, lâu dài có thể làm tổn thương cầu thận.

Một gói mì ăn liền có thể chứa từ 1.500 - 2.000mg natri, gần chạm ngưỡng tối đa 2.000 mg/ngày theo khuyến nghị. Ăn mì ăn liền thường xuyên vào buổi sáng đồng nghĩa với việc cơ thể liên tục nạp lượng muối dư thừa, đặc biệt nguy hại với người có tiền sử tăng huyết áp hoặc chức năng thận suy giảm.

Nhiều món ăn quen thuộc trong bữa sáng không tốt cho thận.

Bánh ngọt và đồ chiên rán

Bánh ngọt, bánh rán, quẩy chiên hay các món nhiều dầu mỡ được nhiều người chọn vì tiện lợi và dễ ăn. Tuy nhiên, đây lại là “tổ hợp” của đường tinh luyện và chất béo bão hòa.

Bác sĩ Hằng phân tích, suy giảm chức năng thận thường đi kèm rối loạn chuyển hóa đường và lipid. Thực phẩm nhiều đường và chất béo bão hòa làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2 - những yếu tố nguy cơ lớn của bệnh thận mạn.

Ngoài ra, chế độ ăn giàu đường và dầu mỡ còn thúc đẩy stress ôxy hóa và tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể, từ đó góp phần làm tổn thương hệ thống vi mạch tại thận.

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói, giăm bông… là những món ăn sáng phổ biến tại nhiều gia đình. Tuy nhiên, nhóm thực phẩm này chứa lượng lớn protein động vật, natri và các chất bảo quản như nitrat, nitrit.

Các nghiên cứu cho thấy người tiêu thụ nhiều thịt chế biến sẵn có nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính cao hơn khoảng 20% so với nhóm ít sử dụng. Khi nạp quá nhiều protein động vật, cơ thể tạo ra nhiều sản phẩm chuyển hóa chứa nitrogen, buộc thận phải tăng cường lọc bỏ.

Với người đã có dấu hiệu thận yếu, việc duy trì thói quen ăn sáng bằng thịt chế biến sẵn có thể khiến quá trình suy giảm chức năng thận diễn ra nhanh hơn.

Thức uống ngọt có gas

Không ít người thay nước lọc bằng soda hoặc nước ngọt có gas vào buổi sáng. Tuy nhiên, việc tiêu thụ thường xuyên đồ uống chứa nhiều đường liên quan đến tăng nguy cơ sỏi thận và bệnh thận mạn tính.

Đường trong soda không chỉ góp phần gây béo phì và tiểu đường mà còn làm tăng acid uric trong máu, yếu tố trực tiếp gây hại cho thận và làm tăng nguy cơ hình thành sỏi.

Bác sĩ Hằng khuyến cáo, để bảo vệ thận, bữa sáng nên ưu tiên thực phẩm tươi, ít muối, hạn chế đường và chất béo bão hòa. Ngũ cốc nguyên hạt, trứng, sữa ít béo, rau xanh và trái cây tươi là những lựa chọn phù hợp giúp cơ thể khởi động nhẹ nhàng mà không tạo áp lực cho hệ bài tiết.

Thận không “kêu cứu” ngay lập tức khi bị tổn thương. Vì vậy, điều chỉnh thói quen ăn sáng từ sớm chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ cơ quan thầm lặng này lâu dài.