4 món ăn không thể bỏ qua khi đến Tri Tôn, An Giang

Tri Tôn là huyện có diện tích lớn nhất An Giang và có biên giới giáp với Campuchia. Đến Tri Tôn, ngoài việc thưởng lãm phong cảnh, du khách còn có thể thưởng thức nhiều món ngon mang đậm nét bản địa.

Gà đốt Ô Thum

Món gà đốt Ô Thum có nguồn gốc xuất xứ từ Campuchia, du nhập vào vùng Bảy Núi An Giang và trở thành đặc sản vang danh khắp chốn.

Gà đốt Ô Thum (Ảnh: T.D)

Món gà đốt Ô Thum dùng gà thả vườn (khoảng từ 1,3kg - 1,6kg) và được chế biến ngay tại chỗ. Ngoài những nguyên liệu thường dùng để ướp gà nướng như muối, sả, ớt, tỏi... thì lá chúc là gia vị không thể thiếu, làm nên mùi thơm và vị ngọt đặc trưng không lẫn vào đâu được của món ăn này. Lá chúc có vị hơi the giống như lá chanh nhưng thơm hơn, không bị đắng và giữ được mùi hương rất lâu.

Gà được đốt nguyên con trên lửa lớn rồi nhỏ dần cho đến khi thịt chín đều còn da thì giòn giòn. Sau khoảng 40 phút - 1 tiếng từ lúc gọi món, thực khách sẽ được nhận một con gà thơm nức, da vàng ruộm, vị ngọt đậm đà và đặc biệt là mùi thơm đặc trưng khó có món ăn nào sánh bằng.

Gà sau khi chín được dọn ra sẽ có màu vàng ươm đẹp mắt (Ảnh: mia.vn)

Gà sau khi chín được dọn ra sẽ có màu vàng ươm đẹp mắt, hương thơm của tỏi, mùi thanh của sả, chút nồng của ớt, the the của rau răm tăng thêm phần hấp dẫn của món ăn. Món này ăn kèm với gỏi chua ngọt cùng nước chấm là muối ớt hòa tan với nước từ trái chúc.

Khi thực khách xé gà đến đâu, khói và mùi thơm tỏa ra đến đấy, kích thích toàn bộ vị giác.

Gỏi đu đủ đâm

Gỏi đu đủ đâm Tri Tôn được chế biến từ những nguyên liệu rất dễ tìm. Thành phần chính là đu đủ sắp chín bào sợi, mắm ruốc hoặc mắm ba khía, thêm ít sợi rau muống bào, đậu đũa, cà rốt.

Gỏi đu đủ đâm Tri Tôn (Ảnh: mia.vn)

Lần lượt cho đường, muối, bột ngọt, hành tím, tỏi, ớt và một miếng chanh, đậu đũa vào cối rồi đâm cho đều. Tiếp đó, cho vào sợi đu đủ, rau muống và các loại rau thơm, quế, đâm với lực nhẹ hơn và trộn cho đến khi sợi đu đủ thấm gia vị mới bày ra đĩa. Ăn kèm gỏi đu đủ đâm Tri Tôn có thêm trứng luộc và xiên bò nướng.

Cháo bò

Cháo bò ở Tri Tôn được nấu như cháo lòng lợn thông thường nhưng dùng lòng bò, lá sách, gan, phổi, phèo... thêm miếng huyết mềm và thịt bò tái chín.

Cháo bò Tri Tôn (Ảnh: mia.vn)

Cháo được nấu lỏng, hạt cháo thơm mềm, cay nhẹ giúp làm ấm bụng. Khi thưởng thức cháo, bạn nên cho thêm một ít nước mắm ớt vào tô cháo để món ăn thêm đậm đà. Cháo được ăn kèm với giá, rau quế, ngò gai và không thể thiếu lá chúc cắt nhỏ để tăng thêm mùi thơm.

Nhiều người còn ăn cháo với bánh mì hay bún để vừa gia tăng hương vị cho món ăn này, vừa no lâu hơn.

Ếch nhồi thịt nướng

Đây là một món ăn vặt phổ biến ở Tri Tôn. Sau khi sơ chế, ếch được nhồi với nhân thịt heo băm nhuyễn và gia vị như lá chúc, nghệ và sả.

Sau đó, dùng thanh tre kẹp và nướng chín trên lửa than. Thịt ếch nướng bên ngoài giòn nhưng không bị khô hay cháy. Một trong những điểm đặc biệt của món ăn này là nước chấm được làm từ me non dằm tỏi và gừng, mang đến vị mặn ngọt và chua dịu, hấp dẫn khi ăn.

Ếch nhồi thịt nướng (Ảnh: mia.vn)

Nếu có dịp vi vu An Giang, khám phá cảnh đẹp của địa phương này, bạn cũng đừng quên trải nghiệm thêm món ếch đặc biệt này nhé.