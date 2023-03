Bảo tàng Quảng Ninh gây chú ý ngay từ vẻ bề ngoài tựa như “viên ngọc đen” nằm bên bờ vịnh Hạ Long. 14.000m2 kính cường lực đen bao phủ các khối nhà không chỉ tượng trưng cho than đá (khoáng sản đặc trưng của Quảng Ninh) mà còn phản chiếu sắc nét mây trời, các đảo đá, đường phố xung quanh. Nhờ sự độc đáo này, cụm công trình gồm Bảo tàng và Thư viện tỉnh Quảng Ninh do kiến trúc sư Salvador Pérez Arroyo (Tây Ban Nha) thiết kế đã nhận giải “Kiến trúc của năm” (2014) do Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao tặng.