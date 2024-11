Lễ thắp sáng ngôi làng Giáng sinh mở màn mùa lễ hội tại GEM Center

Ra mắt từ năm 2014, GEM Center được biết đến là trung tâm sự kiện hàng đầu tại Tp. HCM. Trong hành trình 10 năm thành lập và phát triển, với tinh thần tiên phong, đổi mới, GEM Center đã trở thành là nơi lan tỏa nguồn cảm hứng sáng tạo cho ngành tổ chức sự kiện Việt Nam. Hàng ngàn sự kiện tầm cỡ của các doanh nghiệp dẫn dắt thị trường cùng nhiều chương trình nghệ thuật đình đám đã diễn ra tại GEM Center và để lại dấu ấn đáng nhớ. Đặc biệt, tháng 9 vừa qua, GEM Center đã xuất sắc vượt qua các ứng cử viên nặng ký như: Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, Tokyo International Forum, Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center, Malaysia International Trade & Exhibition Centre (MITEC)...để chiến thắng giải thưởng "Trung tâm Hội nghị tốt nhất Châu Á" do World MICE Awards bình chọn, góp phần đưa vị thế Việt Nam lên tầm cao mới trên bản đồ ngành MICE nói riêng và hội nghị, sự kiện nói chung.

Với tinh thần "Dare To Inspire", GEM Center không ngừng sáng tạo và đổi mới từ

dịch vụ đến cơ sở hạ tầng nhằm mang đến những trải nghiệm xứng tầm cho khách hàng. Mỗi mùa lễ hội trong năm, toàn bộ tòa nhà sẽ được khoác lên mình diện mạo mới với những chủ đề trang trí độc đáo, được đầu tư tâm huyết về ý tưởng và chi phí sản xuất. Năm trước, chủ đề trang trí Giáng sinh lấy cảm hứng từ trò chơi gắp thú bông với điểm nhấn là cây thông gấu bông khổng lồ cao hơn 10m tại GEM Café thuộc tiền sảnh GEM Center đã thu hút hàng ngàn lượt khách, tạo cơn sốt check-in chưa từng có tại TP. HCM.

Tiếp nối hành trình chinh phục những chân trời sáng tạo mới, Giáng sinh năm nay, GEM Center kết hợp cùng đối tác chiến lược - Lá Trường Xuân Luxury Weddings & Event lần đầu tiên xây dựng Christmas Snow Town - Ngôi Làng Giáng Sinh trên tầng cao với chuỗi hoạt động lễ hội đặc sắc diễn ra liên tục trong 47 ngày, từ 15/11/2024 đến 31/12/2024. Tọa lạc tại rooftop GEM Center, với quy mô rộng hơn 600m2, Christmas Snow Town sẽ đưa khách tham quan lạc bước vào khung cảnh Giáng sinh đẹp tựa trời Âu, nơi những ngôi nhà gỗ ẩn mình dưới ánh đèn rực rỡ, những cây thông tuyết phủ trắng xóa và những con đường ngập tràn sắc màu lễ hội.

Trong hành trình khám phá Christmas Snow Town, khách tham quan sẽ được thỏa sức thưởng thức ẩm thực lễ hội với các món ăn đặc sắc mùa Giáng sinh như: Gà tây nướng, bò hầm, buche - bánh khúc cây, kẹo gậy, bánh quy gừng, cây thông trái cây, marshmallow nướng, tháp sô-cô-la fondou,...các món ăn kết hợp cùng đa dạng các loại thức uống, đặc biệt là các sản phẩm đến từ các thương hiệu Johnnie Walker, Blanc 1664 sẽ giúp món ăn và các buổi gặp mặt mùa Giáng Sinh thêm phần thăng hoa và thú vị; Không chỉ có ẩm thực, Christmas Snow Town còn mang đến cho bạn các hoạt động hấp dẫn như: Hộp Thư Kì Diệu "Dear Santa", nhận quà tặng bí mật từ cư dân ngôi làng tuyết, mua sắm quà tặng và vật phẩm trang trí Giáng sinh, Công Xưởng Ngọt Ngào; Và đặc biệt, quan khách sẽ được chìm đắm giữa khung cảnh tuyết rơi huyền ảo trong 4 khung giờ diễn ra Snow Show mỗi ngày và thưởng thức đêm nhạc Giáng sinh đặc sắc diễn ra mỗi tối trong suốt 47 ngày.

Tối ngày 14/11/2024, GEM Center tổ chức Lễ Thắp Sáng Christmas Snow Town, chính thức ra mắt không gian trang trí Giáng sinh được đầu tư hoành tráng bậc nhất từ trước đến nay, khai màn mùa lễ hội cuối năm với chuỗi hoạt động đặc sắc và lan tỏa lời chúc Giáng sinh an lành. Mở màn sự kiện là giai điệu bất hủ - Hallelujah. Tiếp nối chương trình, khi ca khúc Joy To The World ngân vang, khách mời đã cùng thắp sáng cây thông Noel tại quảng trường trung tâm, rung chuông Giáng Sinh, ngắm tuyết rơi và hòa mình những giai điệu rộn rã. Sau nghi thức thiêng liêng, khách mời tiếp tục được trải nghiệm "bữa tiệc dưới bầu trời" với các món ăn độc đáo mang đậm tinh thần Giáng sinh.

Christmas Snow Town diễn ra từ 15/11 - 31/12/2024 tại rooftop GEM Center. Khách tham quan được phục vụ trong 04 khung giờ đặc biệt:

- Các khung giờ Joyful (08h00 - 11h00); Merry (11h30 - 14h30); Festive (15h00 - 18h00): Giá 225.000VND/khách (Giá Thứ 2 - Thứ 6); 260.000VND/khách (Giá Thứ 7 - CN) gồm các hoạt động tham quan, trải nghiệm dịch vụ và 1 phần nước uống tự chọn bất kỳ.

- Khung giờ Holly (18h30 - 22h00): Giá 450.000VND/khách (Giá Thứ 2 - Thứ 6); 550.000VND/khách (Giá Thứ 7 - CN) gồm các hoạt động tham quan, trải nghiệm dịch vụ, nhận quà tặng đặc biệt, thưởng thức 1 phần nước uống tự chọn bất kỳ, 1 phần ăn tối, 1 phần bánh tráng miệng, đón tuyết rơi và xem trình diễn Christmas Live Music Show tại sân khấu quảng trường.

Christmas Snow Town - Ngôi Làng Giáng Sinh tại GEM Center là điểm đến lý tưởng để các cặp đôi, gia đình và giới trẻ tại TP. HCM thay màu áo mới cho tâm hồn trước thềm năm mới 2025.

Trung tâm Sự kiện GEM Center

8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM

Hotline: 0981 348 080

Email: info@gemcenter.com.vn

Website: https://gemcenter.com.vn