Tại sự kiện Far Out diễn ra rạng sáng ngày 8/9, Apple đã giới thiệu bốn phiên bản iPhone thế hệ mới, gồm: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Tuy vẫn giữ thiết kế vuông vắn với khung viền phẳng nhưng dòng iPhone năm nay đã có sự phân cấp rõ rệt giữ hai dòng tiêu chuẩn và dòng Pro.

iPhone 14 và iPhone 14 Plus

iPhone 14 bản tiêu chuẩn không có quá nhiều nâng cấp so với iPhone 13, tuy nhiên Apple đã thu hút chú ý khi loại bỏ phiên bản mini và thay bằng bản Plus có màn hình 6,7 inch. Apple đã không sử dụng tên gọi "Plus" kể từ iPhone 8 Plus năm 2017.

Bộ đôi iPhone mới có cấu hình tương đồng với thế hệ cũ khi cùng sử dụng chip Apple A15 và màn hình "tai thỏ". Camera của hai máy được nâng cấp khả năng chụp thiếu sáng nhưng vẫn có độ phân giải 12MP, máy ảnh selfie TrueDepth 12MP có thể tự động lấy nét.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max

Nếu iPhone 14 và 14 Plus vẫn sử dụng màn hình tai thỏ, chip A15 Bionic như thế hệ trước, thì hai model 14 Pro và 14 Pro Max lại chuyển sang màn hình "viên thuốc", tần số làm tươi hỗ trợ từ 1 Hz tới 120 Hz, thêm tính năng màn hình luôn hiển thị Always on Display.

Bên cạnh đó, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max cũng sử dụng chip xử lý mạnh hơn là A16 Bionic, pin tốt hơn và camera sau nâng cấp lên 48MP thay vì 12MP như các thế hệ iPhone tiền nhiệm.