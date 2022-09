Đây là iPhone 14 Pro màu tím nhìn ngoài đời thực, không giống như bạn hình dung qua quảng cáo

Tại sự kiện Far Out diễn ra vào rạng sáng ngày 8/9 (theo giờ Việt Nam), Apple đã chính thức trình làng thế hệ iPhone mới với 4 phiên bản, gồm: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max.



Năm nay, bộ đôi iPhone 14 Pro của Apple đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm thiết kế khuyết đỉnh (tai thỏ) được loại bỏ, đi kèm đó là tuỳ chọn màu tím chưa từng có trên bất kỳ phiên bản iPhone Pro. Như vậy, bên cạnh 3 tuỳ chọn màu sắc cơ bản vốn được Apple ra mắt hàng năm là trắng, đen và vàng, người dùng giờ đây lại có thêm lựa chọn màu tím mới

Với tên gọi "Deep Purple", sắc tím trên bộ iPhone 14 Pro/Pro Max thiên về tông tối và tương đối đậm. Màu sắc này khác với sắc tím từng xuất hiện trên loạt iPhone XR, iPhone 11, 12 series, hay iPhone 14/14 Plus cùng ra mắt trong sự kiện

Nếu màu tím trên iPhone 14/14 Plus được nhà sản xuất xử lý theo hướng sáng, nhạt thì Apple lại mang một màu tím than lên bộ đôi iPhone 14 Pro. Kết hợp với lớp hoàn thiện nhám trên bề mặt, iPhone 14 Pro trông sang trọng và có phần nam tính

Với những ai thích sắc tím mạnh mẽ, iPhone 14 Pro chính là một sự lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên với những người trông đợi màu tím có phần rực rỡ, nổi bật hơn, tuỳ chọn màu sắc mới trên bộ đôi iPhone 14 cao cấp vẫn chưa thật sự đúng như kỳ vọng

Bên cạnh phiên bản "Deep Purple", bộ đôi iPhone 14 Pro còn đi kèm màu trắng, đen và vàng. Trong khi đó, 2 phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn còn được Apple trang bị cho 5 tuỳ chọn màu sắc trẻ trung là đen, starlight, xanh, tím và đỏ

Ngoài khác biệt về màu sắc, iPhone 14 năm nay đã có sự phân cấp rõ rệt giữa hai dòng tiêu chuẩn và dòng Pro. Trong đó, iPhone 14 và 14 Plus vẫn sử dụng màn hình tai thỏ, chip A15 Bionic như thế hệ trước

Hai phiên bản 14 Pro và 14 Pro Max lại chuyển sang màn "viên thuốc" mới mẻ, tốc độ làm mới hỗ trợ từ 1Hz tới 120Hz, thêm tính năng màn hình luôn hiển thị Always on Display, chip A16 Bionic, camera chính 48 MP, hỗ trợ quay phim 8K. Apple cũng lần đầu trang bị khả năng kết nối vệ tinh cho dòng iPhone 14, tuy nhiên chỉ hỗ trợ cho các tình huống khẩn cấp

Tại Việt Nam, các đại lý ủy quyền chính hãng của Apple đã lần lượt đưa ra mức giá dự kiến cho thế hệ iPhone 14. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất – iPhone 14 Pro Max 1TB - chạm ngưỡng 49,9 triệu đồng