iPhone 14 chính thức có màu tím mới

Trong sự kiện Far Out diễn ra vào 0h ngày 8/9 (theo giờ Việt Nam) Apple đã công bố các 4 mẫu Phone 14 series với 4 model là iPhone 14 - 6,1 inch, iPhone 14 Plus - 6,7 inch với màn hình tai thỏ và iPhone 14 Pro - 6,1 inch, iPhone 14 Pro Max - 6,7 inch với thiết kế phần notch mới.

Tuy không có gì nổi bật về thiết kế so với thế hệ tiền nhiệm nhưng cộng đồng mạng lại hết mức xôn xao khi cả 2 dòng thường và Pro của iPhone 14 đều được bổ sung thêm màu tím.

Bên cạnh đó, cả 4 mẫu iPhone đều có khả năng sạc nhanh, có thể sạc đầy 50% pin trong 30 - 35 phút với củ sạc nguồn 20W hoặc cao hơn. iPhone 14 series sở khả năng kết nối vệ tinh.

Sử dụng vệ tinh liên lạc, ‌iPhone 14‌ series có thể hướng dẫn người dùngg nhắm đúng vào vệ tinh khi chúng di chuyển trên quỹ đạo. Khi tin nhắn được gửi bằng tính năng mới, sẽ xuất hiện dưới dạng màu xám trong ứng dụng Tin nhắn.

Cụ thể, các mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus sẽ có 5 màu sắc là đen, trắng, xanh dương, hồng và đỏ. Cả hai mẫu đều có màn hình Super Retina XDR OLED.

IPhone 14‌ và ‌iPhone 14‌ Plus mới có thiết kế tổng thể giống như ‌iPhone 13‌ nhưng kích thước 6,7 inch lớn hơn thay thế cho kích thước nhỏ 5,4 inch của ‌iPhone 13‌ trước đó. Cả 2 mẫu đều có cùng màn hình Retina XDR OLED với True Tone, Haptic Touch và độ sáng tối đa lên tới 1200 nits. Về cấu hình, ‌iPhone 14‌ và ‌iPhone 14‌ Plus có cùng chip A15 Bionic nhưng có hiệu năng mạnh hơn.

Với 2 mẫu iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có 4 màu là trắng, đen, vàng và tím

Dòng Pro được trang bị chip A16 trên quy trình 4nm. Hệ thống camera phía sau có camera 4 điểm ảnh 48 megapixel với cảm biến lớn hơn 65%. Máy ảnh rộng 48 megapixel cũng cung cấp chế độ xem tele 2x. Máy ảnh Ultra Wide cũng được cải thiện. Đèn flash phía sau thích ứng mới có chín đèn LED và sáng gấp đôi với độ đồng đều tốt hơn gấp ba lần.

Các phiên bản Pro có tính năng màn hình luôn mở Always-On Display, tự động làm tối hình ảnh, giảm tần số quét về 1 Hz để tiết kiệm năng lượng

Camera chính trên iPhone được nâng cấp lên 48 megapixel sau nhiều năm dùng độ phân giải 12 megapixel.

iPhone 14 Pro có giá từ 999 USD trong khi bản Pro Max có giá từ 1.099 USD. Máy bắt đầu cho đặt hàng từ 9/9 và "lên kệ" từ ngày 13/9.