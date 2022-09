iPhone 14 Pro cũng là mẫu iPhone đầu tiên với màn hình luôn bật (Always On Display). Tuy không phải tính năng mới, nhưng màn hình luôn bật trên iPhone 14 Pro vượt trội hơn tất cả những smartphone Android khác do vẫn giữ lại hầu hết các chi tiết của màn hình khóa, bao gồm cả hình nền.