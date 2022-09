Về Việt Nam, iPhone 14 Pro Max sẽ có giá bao nhiêu?

(Tổ Quốc) - Theo thông tin công bố từ các đại lý bán lẻ lớn ở Việt Nam, giá dự kiến của iPhone 14 Pro Max bản dung lượng thấp nhất sẽ là 34 triệu đồng. Trong khi đó, một sản phẩm mới của Apple là iPhone 14 Plus có giá khoảng 27-28 triệu đồng.

Ngay sau khi Apple công bố 4 chiếc iPhone mới tại sự kiện có tên Far Out vào rạng sáng ngày 9/9, các đại lý tại Việt Nam cũng đã nhanh chóng cập nhật giá dự kiến cho các sản phẩm này.

Nhìn chung, do Apple không thay đổi giá bán của dòng iPhone 14 so với thế hệ trước nên giá dự kiến của iPhone 14 series tại thị trường Việt Nam cũng không khác biệt nhiều so với đợt mở bán năm ngoái.

Cụ thể, iPhone 14 bản tiêu chuẩn được các đại lý chào bán dự kiến ở mức 24-25 triệu đồng cho bản 128 GB, cao nhất là 33-34 triệu đồng cho bản 512 GB.

iPhone 14 Pro được chào bán giá 31 triệu cho bản 128 GB, cao nhất 47 triệu cho bản 1 TB còn iPhone 14 Pro Max giá từ 34-50 triệu đồng.

Bảng giá dự kiến các mẫu iPhone mới của FPT Shop.

Một sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng Việt là iPhone 14 Plus. Đây là phiên bản "phóng to" của chiếc iPhone 14 với màn hình kích thước 6,7 inch, pin lớn hơn. Model này ra mắt để thay thế cho iPhone mini – vốn không đạt doanh số tốt do kén người dùng. Model này được chào bán giá 27-28 triệu cho bản dung lượng thấp nhất (128 GB) và 36-37 triệu cho bản cao nhất (512 GB).

Không sở hữu những nâng cấp quá lớn so với thế hệ trước, tuy nhiên, các hệ thống bán lẻ trong nước đều có chung nhận định iPhone 14 series sẽ tiếp tục "phá đảo" doanh số ở thị trường Việt Nam.

Ông Nguyễn Lạc Huy – đại diện CellphoneS dự đoán mức tăng trưởng doanh số iPhone trong năm nay có thể ở mức 30-50%, phụ thuộc vào mức giá chính thức. Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Kha – Giám đốc khối Viễn thông Di động thuộc FPT Shop & F.Studio tin rằng doanh số iPhone có thể tăng 50-100% so với phiên bản trước.

"Với xu hướng được định hình ngày càng rõ ràng trong việc yêu thích sử dụng màn hình lớn, đặc biệt với khách hàng Việt thì bỏ iPhone mini và ra mắt dòng sản phẩm iPhone Plus với màn hình lớn tương đương iPhone Pro Max cùng mức giá hợp lý hơn chắc chắn là một chiến lược hay. Đây cũng là dòng sản phẩm ẩn số của Apple trong năm nay", ông Kha nhận định.

Lạc quan về nhu cầu của người dùng Việt, điều các hệ thống bán lẻ cần giải quyết trong giai đoạn mở bán có lẽ là nguồn cung. Năm ngoái, nguồn cung iPhone 13 series ở mức cực thấp, dẫn đến việc nhiều khách hàng phải đợi cả tháng mới có thể nhận máy, mặc dù đặt mua từ trước thời điểm mở bán.

Các nhà bán lẻ đều lạc quan về doanh số của iPhone 14 series tại Việt Nam.

"Lượng hàng hoá về đợt 1 có thể vẫn sẽ thấp hơn so với nhu cầu. Dự kiến, hàng sẽ về bình ổn hơn sau 1-2 tuần", đại diện CellphoneS cho biết.

iPhone 14 series sẽ mở bán ở các thị trường hàng đầu vào ngày 16/9. Thời điểm máy về Việt Nam được cho là vào tháng 10 – dự kiến vào 14/10. Tuy nhiên, có thể Apple sẽ đẩy lịch ra mắt ở Việt Nam sớm hơn do thị trường đang ngày càng được coi trọng.

Ngoài sản phẩm được người dùng quan tâm nhất là các mẫu iPhone, các nhà bán lẻ cũng đã công bố giá dự kiến cho một số sản phẩm khác của "táo khuyết" như AirPods Pro 2022 (giá 7 triệu đồng), các mẫu Apple Watch SE (từ 8 triệu cho bản GPS, 10 triệu cho bản LTE), từ 13 triệu cho Apple Watch tiêu chuẩn và 26 triệu cho Apple Watch Ultra.