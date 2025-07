4 mẫu áo đẹp nhất để phối với quần đen, ai thích mặc đồ đơn giản mà vẫn muốn tỏa sáng nên ghim ngay

Quần đen là một trong những món thời trang phổ biến nhất trong tủ đồ của mọi chị em. Mẫu quần này đơn giản nhưng lại có rất nhiều ưu điểm. Quần đen tạo độ hài hòa và trang nhã cho tổng thể outfit. Mẫu quần này thanh lịch, phù hợp để mặc từ công sở ra phố. Ngoài ra, quần đen còn rất dễ mặc vì mang tới hiệu quả thu gọn đôi chân.

Ngay cả khi diện quần đen thường xuyên, các nàng cũng không lo sợ phong cách trở nên nhàm chán nếu kết hợp cùng 4 mẫu áo sau đây:

Áo màu be

Áo màu be rất nhã nhặn nhưng vẫn có độ sáng để không cộng tuổi cho người mặc. Thậm chí, kết hợp áo màu be với quần đen còn là một cách hay giúp chị em trẻ hóa tổng thể trang phục. Một số mẫu áo màu be đáng để chị em tham khảo bao gồm áo cổ tròn hoặc áo cổ đổ. Ngoài ra, áo len tăm màu be cũng là item đáng chú ý ở hiện tại vì sang tới mùa thu vẫn mặc đẹp.

Chị em nên sơ vin combo áo len tăm + quần đen và đừng quên hoàn thiện outfit bằng một đôi giày màu trung tính để có vẻ ngoài chuẩn thanh lịch.

Áo hai dây

Một trong những item đặc trưng của mùa hè chính là áo hai dây. Mẫu áo này gây ấn tượng ở sự phóng khoáng, quyến rũ nhưng không kém phần trẻ trung, năng động. Áo hai dây giúp vẻ ngoài của người mặc trở nên nổi bật hơn. Và chị em không cần phối đồ cầu kỳ với item này.

Bằng cách kết hợp áo hai dây với một chiếc quần đen ống rộng, các nàng sẽ có được tổng thể trang phục rất thời thượng, phóng khoáng. Cách phối đồ này còn giúp chị em ghi điểm tinh tế và sang xịn mịn. Mẫu giày dép phù hợp nhất để hoàn thiện combo áo hai dây + quần đen ống rộng chính là sandal.

Áo màu nổi

Những lúc muốn có vẻ ngoài thật bắt mắt và trẻ trung, chị em nên kết hợp quần đen với một chiếc áo màu nổi. Cụ thể, áo mang tông màu đỏ, xanh lá đậm, xanh dương hay tím là nửa kia hoàn hảo của quần đen. Cách phối đồ này không chỉ nổi bật mà còn có sự hài hòa, sang trọng.

Dạo gần đây, các quý cô sành điệu thường kết hợp quần đen với áo hai dây, áo len tăm màu đỏ đậm. Sau đó, họ hoàn thiện outfit bằng một đôi giày búp bê hoặc giày mary jane. Cách phối đồ này đậm chất nữ tính và tiểu thư, nhưng không hề "sến".

Áo trắng

Dù có vô vàn cách biến tấu khi diện quần đen, sự kết hợp giữa mẫu quần này và áo trắng vẫn luôn là kinh điển. Công thức này có sự dịu dàng, nữ tính và thanh lịch. Để vóc dáng có độ cao ráo, thon thả khi mặc áo trắng và quần đen, chị em nên ưu tiên áo nhấn eo rồi kết hợp với phiên bản quần skinny, quần ống loe…

Cuối cùng, một đôi giày slingback hoặc sandal cao gót quai mảnh sẽ mang đến hiệu quả kéo chân dài, tôn dáng cao ráo và hoàn thiện vẻ tinh tế cho người diện.

Ảnh: Sưu tầm