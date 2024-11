4 mảnh ghép tài năng của MOPIUS - nhóm nhạc mới trình làng Vpop

Nhóm nhạc Vpop mới mang tên MOPIUS chính thức ra mắt, gồm 4 thành viên Quang Hùng MasterD, Dương Domic, HURRYKNG và JSOL. Đây là 4 nam ca sĩ nổi bật tại chương trình âm nhạc Anh Trai Say Hi.

Tên nhóm nhạc MOPIUS là cách viết lệch của "dải Mobius" - một khái niệm có đồng thời trong toán học và nghệ thuật với nghĩa "sự tiếp nối" và "chu kỳ không có điểm dừng". Sản phẩm đầu tiên của MOPIUS sẽ ra mắt vào ngày 3/12.

Quang Hùng MasterD

Quang Hùng MasterD là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau chương trình Anh Trai Say Hi. Anh là có mặt trong đội hình nhóm chiến thắng mang tên Anh Trai "Best 5" cùng HIEUTHUHAI, Rhyder, Isaac và Đức Phúc. Sau Anh Trai Say Hi, Quang Hùng MasterD ngày càng tạo sức hút khi chạy show tại nhiều tỉnh thành, liên tục xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chương trình truyền hình thực tế. Anh cũng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Quang Hùng MasterD tham gia chương trình The Debut 2018, là tác giả các ca khúc Vì Yêu Là Nhớ, Em Lỡ Yêu Sai Anh, Là Bạn Không Thể Yêu, Thiệp Cưới Trên Bàn, Sao Ai Vẫn Chưa Về, Ký Ức, Tìm Lại Nỗi Nhớ, Xin Em Đừng Về Nơi Này...

Những bài hát do Quang Hùng MasterD sáng tác hoặc tham gia viết lời tại Anh Trai Say Hi đều lọt top trending trên YouTube. Ca khúc Tình Đầu Quá Chén do anh tự sáng tác đạt hơn 14 triệu lượt xem sau 2 tháng phát hành. Catch Me If You Can do Quang Hùng MasterD tham gia viết melody đạt hơn 15 triệu lượt xem sau 4 tháng phát hành, giành giải Ca khúc được xem và nghe nhiều nhất tại chung kết Anh Trai Say Hi.

Quang Hùng MasterD cho biết anh cảm thấy rất hồi hộp khi lần đầu tiên tham gia một nhóm nhạc: "Đây là lần đầu tiên Hùng tham gia một nhóm nhạc, nói không hồi hộp là nói dối. Nhưng may mắn là anh em trong nhóm rất thân thiết, nên Hùng cảm giác nhóm như lớp học, mà ai cũng tài năng cả. Hy vọng lần này cả nhóm sẽ làm nên thật nhiều điều mới lạ, đặc biệt và được mọi người yêu mến".

Dương Domic

Trong chương trình Anh Trai Say Hi, Dương Domic là cái tên mới mẻ nhưng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Anh bắt đầu đến với âm nhạc từ năm 14-15 tuổi, hoạt động với tư cách nghệ sĩ Underground. Năm 2021, Dương Domic đầu quân cho công ty giải trí IF Entertainment của Hàn Quốc. Sản phẩm đầu tay của Dương Domic là Candy, kết hợp với rapper Hàn Quốc Microdot. Tuy nhiên, công ty này bất ngờ đóng cửa khiến Dương Domic vô cùng hoang mang.

Sau đó, Dương Domic hoạt động độc lập và cho ra mắt một số sản phẩm như Yêu Em 2 Ngày, A Đến Ă, Là Em Chính Em... nhưng không đạt được tiếng vang đáng kể. Việc góp mặt trong chương trình Anh Trai Say Hi được cho là cơ hội để Dương Domic tạo được dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc.

Với ngoại hình chuẩn visual idol K-pop, có khả năng sáng tác, hát và nhảy, Dương Domic được dự đoán là nhân tố triển vọng trong MOPIUS. Sau Anh Trai Say Hi, Dương Domic ngày càng trưởng thành và chứng minh được tài năng âm nhạc của mình.

Chia sẻ về việc tham gia nhóm nhạc MOPIUS, Dương Domic cho biết: "Dương rất vui và cảm thấy may mắn được là một thành viên của MOPIUS. Dương học hỏi được rất nhiều từ những người đàn anh đi trước. Ngày 3/12 mọi người hãy chờ đón sản phẩm đầu tay từ những giây phút đầy ngẫu hứng của 4 anh em và ủng hộ thật nhiệt tình cho MOPIUS nhé".

HURRYKNG

HURRYKNG gây chú ý khi tham gia Rap Việt Mùa 3 bởi khả năng rap tốt, tư duy âm nhạc tiến bộ, khả năng tự viết nhạc, ngoại hình điển trai và cuốn hút. Trong thời gian học đại học, HURRYKNG đã kết bạn với HIEUTHUHAI và Manbo, cùng nhau thành lập nên tổ đội rap GERDNANG từ năm 2018.

Một số sản phẩm âm nhạc của anh có thể kể đến như: Window Shopper, Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng, Âm Lên 100, Choi... Trong chương trình Anh Trai Say Hi, HURRYKNG được nhận xét là người nhiều năng lượng và hay pha trò, trêu chọc đồng nghiệp. Điều này giúp anh nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

"Cũng giống với Anh Trai Say Hi, việc trở thành một thành viên của MOPIUS không nằm trong kế hoạch của HURRYKNG. Tuy vậy, vũ trụ có lý do để mở cho mình một cánh cửa, dù như thế nào đi nữa, mọi thứ xuất hiện sẽ là một cột mốc và khoảnh khắc trong sự nghiệp của mình, giúp cho HURRYKNG trở thành một người chỉn chu, chuyên nghiệp hơn trong công việc cống hiến, phục vụ khán giả. Đón chờ MOPIUS nhé!", HURRYKNG bày tỏ.

JSOL

JSOL là một trong những ca sĩ trẻ tham gia Anh Trai Say Hi. Anh được đánh giá là gương mặt có khả năng hát nhảy khá tốt, ngoại hình sáng sân khấu. Nam ca sĩ nổi lên từ clip vừa nhặt rau vừa cover bài hát Em Gái Mưa. Anh ra mắt một số ca khúc được giới trẻ yêu thích như Giá Như Em Nhìn Lại, Sài Gòn Hôm Nay Mưa, Đủ Xa Tình Yêu Sẽ Cũ...

Năm 2021, JSOL tham gia chương trình The Heroes nhưng không đạt thứ hạng cao. Khi tham gia Anh Trai Say Hi, tên tuổi của Jsol mới được khán giả chú ý nhiều hơn. Trong chương trình, nam ca sĩ gây ấn tượng qua những phần trình diễn bùng nổ như Love Sand, Ngáo Ngơ, Sao Hạng A…

Sở hữu chất giọng trẻ trung, tư duy âm nhạc hiện đại, những màn thể hiện của JSOL thường đem lại cảm giác dễ chịu, tạo sự thoải mái cho người nghe. Anh nhận nhiều lời khen nhờ phong cách trình diễn chuyên nghiệp, gần gũi, mang năng lượng tích cực.

"Cùng năng lượng sẽ gặp được nhau, JSOL rất may mắn khi được đồng hành cùng các anh em để có một chặng đường mới cùng MOPIUS. Đây chắc chắn sẽ là khoảng thời gian mình được đắm chìm trong đam mê, cháy cùng những người đang hừng hực lửa giống mình. Không hứa trước điều gì to lớn, mình chỉ hứa một điều rằng sẽ cống hiến hết mình cho khán giả, hết mình với MOPIUS, đem đến âm nhạc hay nhất mà chúng mình có thể", JSOL chia sẻ.

Các thành viên của MOPIUS đều là những anh trai đang thu hút sự chú ý lớn từ khán giả với ngoại hình ưa nhìn và tài năng âm nhạc. 4 người đều sở hữu nhiều ưu điểm, từ sáng tác, sản xuất âm nhạc đến biểu diễn. Bởi vậy, MOPIUS được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành một nhóm nhạc thành công và có nhiều sản phẩm chất lượng.