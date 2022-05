4 loại thực phẩm quen thuộc nếu chỉ sử dụng nước, rửa nhiều lần đến mấy thì vẫn bẩn, muốn rửa sạch phải có bí quyết

Do đặc tính và cấu tạo của thực phẩm nên mỗi loại lại cần một cách sơ chế, làm sạch khác nhau trước khi bạn có thể chế biến chúng. Chẳng hạn, bạn đôi khi chỉ cần rửa sạch khoai tây với nước rồi cứ thế mà chế biến món ăn (dù vậy việc ăn vỏ khoai tây là không được khuyến khích) hay với cà chua và dưa chuột (giả sử chúng là do nhà bạn trồng được để bỏ qua mối nguy hại liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật), bạn chỉ cần rửa sơ qua nước, gọt vỏ hay không là do sở thích của bạn.



Tuy nhiên, trái với cách làm sạch đơn giản của những thực phẩm nêu trên, có một số loại rất khó để làm sạch chỉ với nước. Dù bạn có cố gắng rửa chúng nhiều lần với nước thì vẫn có rất nhiều vi khuẩn, bụi bẩn bám lại mà mắt thường không thể thấy được. Dưới đây là 4 loại thực phẩm như thế, muốn rửa sạch chúng phải có mẹo.

1. Thịt lợn

Khi làm sạch thịt lợn mua về, nhiều người sẽ chỉ rửa nó dưới vòi nước sạch rồi bắt đầu mang vào chế biến. Tuy nhiên, đây là cách làm rất sai lầm.

Thực tế, so với đa phần các loại thịt khác, thịt lợn có nhiều mỡ hơn, độ bám dính cũng cao hơn. Do đó, khi được đặt trên các bề mặt (bàn, thớt, hộp, khay) để bày bán, thịt lợn cũng dễ bám dính nhiều bụi bẩn và vi khuẩn hơn. Vì vậy, cách làm đúng khi sơ chế thịt lợn là bạn cần ngâm thịt trong nước vo gạo 5 phút, sau đó vớt ra rửa sạch lại với nước.

2. Bắp cải, súp lơ

Nhìn chung, nhiều người cho rằng 2 loại rau này có lớp lá, hoa cuộn lại, ôm chặt vào nhau nên không tạo ra kẽ hở cho bụi bẩn và sinh vật gây bệnh chui vào bên trong.

Nhưng thực tế không phải vậy, chính vì cấu tạo đặc biệt này nên chúng thường trở thành nơi ẩn náu của sinh vật gây bệnh và dễ tồn dư một số loại thuốc bảo vệ thực vật bên trong. Cách làm đúng là bạn cần làm sạch bên ngoài trước, tách nhỏ từng lá, cụm hoa của chúng ra rồi đem ngâm nước muối, sau đó thực hiện việc rửa lại với nước như bình thường.

3. Nấm

Nấm là món ăn yêu thích của nhiều người. Nếu nhìn bằng mắt thường, ta có thể thấy bề ngoài của nấm rất trơn, khó bám bụi bẩn nên chỉ cần rửa sơ qua nước là được.

Không, điều này không chính xác. Bề mặt của nấm có nhiều rãnh nhỏ li ti, do đó nó dễ bám bụi bẩn hơn là bạn tưởng. Để làm sạch nấm bạn cần ngâm nấm trong nước vài phút (đừng ngâm quá lâu, nó có thể bị nhiễm khuẩn và gây độc khi ăn vào), sau đó khoắng nước theo chiều kim đồng hồ để nấm trôi hết cát và bụi bẩn. Lúc này bạn đã có thể sử dụng được ngay hoặc nếu bạn là người cẩn thận có thể rửa lại thêm 1 nước nữa.

4. Cá

Khi rửa cá, đa phần mọi người chỉ rửa dưới vòi nước chảy và xát thêm ít muối. Nhưng cách làm này không thực sự hiệu quả.

Cách làm đúng là bạn nên ngâm cá vào thau nước lạnh có pha chút giấm, đợi khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi vớt ra đánh vảy và cuối cùng là rửa lại dưới vòi nước chảy, lúc này cá vừa bớt mùi tanh, dễ tách vảy vừa sạch sẽ.



