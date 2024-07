4 loại gia vị giúp chống viêm, những người thọ nhất thường ăn hàng ngày

Vùng Xanh gồm Okinawa (Nhật Bản), Sardinia (Italy), Nicoya (Costa Rica), Icaria (Hy Lạp) và Loma Linda (Mỹ) được biết đến là nơi có những người sống lâu nhất thế giới. Ở những vùng này, người dân luôn giữ tinh thần vui vẻ và lạc quan, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

Các bữa ăn thường được tiêu thụ nhất ở Vùng Xanh không chứa nhiều thành phần chế biến hoặc đường bổ sung; thay vào đó, họ thường ăn các loại thực phẩm nguyên chất, đặc biệt là thực vật. Đặc biệt, họ bổ sung rất nhiều loại thảo mộc và gia vị lành mạnh vào các món ăn.

Dưới đây là 4 loại gia vị giúp chống viêm mà những người ở Vùng Xanh thường ăn hàng ngày.

1. Nghệ

Nghệ là loại gia vị rất được ưa chuộng ở Okinawa, Nhật Bản. Loại gia vị này rất giàu chất chống oxy hóa mạnh có thể trung hòa các gốc tự do, có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh về não như Alzheimer và chứng mất trí, và nghệ cũng đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Đặc biệt, nghệ chứa các hợp chất thực vật gọi là curcuminoid, có tác dụng chống viêm cao và giúp giảm căng thẳng oxy hóa trong cơ thể.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tâm lý Lão khoa Hoa Kỳ, curcumin đã được chứng minh là có tác dụng đáng kể đến trí nhớ và sự chú ý ở người lớn từ 50 đến 90 tuổi bị các vấn đề nhẹ về trí nhớ. Trong hơn 18 tháng, curcumin đã cải thiện trí nhớ ở nhóm dân số này lên 28%. Họ cũng có những cải thiện nhẹ về tâm trạng.

Bạn có thể sử dụng nghệ làm gia vị trong nhiều món ăn như kho cá, rang gà,... Bạn cũng có thể sử dụng nghệ làm trà uống vài ngày trong tuần hoặc kết hợp cùng mật ong cũng đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời.

2. Hạt tiêu đen

Hạt tiêu đen là loại gia vị được sử dụng phổ biến, thường được gọi là "vua của các loại gia vị". Các hợp chất trong hạt tiêu đen, đặc biệt là thành phần hoạt chất piperine có nhiều lợi ích đối với sức khoẻ.

Hợp chất piperine trong hạt tiêu đen giúp chống viêm và chống oxy hoá mạnh mẽ. Có thể giảm cholesterol, kiểm soát lượng đường trong máu, phòng ngừa bệnh mãn tính, phòng chống ung thư, phòng ngừa nhiễm trùng, cải thiện nhận thức và chức năng não bộ nói chung,...

Mọi người có thể sử dụng hạt tiêu đen theo nhiều cách như cho thêm vào nước chấm, ướp thịt, rắc vào các món ăn,...

3. Gừng

Gừng rất tốt cho việc thúc đẩy tuổi thọ vì nó chứa các hợp chất được gọi là gingerols và shogaols, hai hợp chất tạo ra tác dụng chống oxy hóa giúp giảm tổn thương do gốc tự do trong cơ thể. Điều này có lợi vì tổn thương do gốc tự do có thể gây ra sự gia tăng căng thẳng oxy hóa sau đó, có thể gây ra và làm trầm trọng thêm tình trạng béo phì hoặc làm tăng nguy cơ các bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch,...

Đặc biệt, gừng chứa hơn 400 hợp chất tự nhiên và một số trong số đó có tác dụng chống viêm, tốt cho những người bị viêm khớp hoặc gặp các vấn đề về hô hấp.

Gừng thơm, có vị cay nhẹ phù hợp để rắc thêm vào các món ăn. Bạn có thể cho gừng nấu, rang cùng thịt gà, kho cá, nấu cùng rau cải,... hoặc đơn giản là bạn xay cho vào nước chấm.

4. Tỏi

Tỏi được sử dụng trong nhiều món ăn ở các quốc gia Vùng Xanh và mang lại những lợi ích đáng kể cho sức khỏe liên quan đến tuổi thọ.

Tỏi có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn tự nhiên, và đã được chứng minh là cải thiện chức năng miễn dịch tổng thể cũng như giảm cholesterol và huyết áp. Trong một nghiên cứu, 600 mg đến 1.500 mg chiết xuất tỏi lâu năm đã được chứng minh là có hiệu quả như thuốc Atenolol trong việc giảm huyết áp trong thời gian 6 tháng.

Tỏi cũng đã được chứng minh nhiều lần là có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và chống lại cảm lạnh thông thường. Đặc biệt, trong tỏi còn có chứa lưu huỳnh có thể loại bỏ độc tố và kim loại nặng, giúp cơ thể ngày càng khoẻ mạnh hơn.

Bạn có thể ăn tỏi sống hoặc nướng, xay tỏi cho vào nước chấm hoặc nấu cùng các món ăn như rau muống, thịt gà, mực,...

Nguồn: Wellandgood, Ảnh: Health

