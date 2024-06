Việt Nam có một gia vị được ví như “vàng đen” là vị thuốc đông y cực tốt

Hạt tiêu đen giúp tăng cường tiêu hóa

Hạt tiêu đen chứa piperine, một hợp chất có khả năng kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa, giúp tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng và giảm các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi, táo bón. Piperine còn có tác dụng giảm viêm loét dạ dày, bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Ngoài ra, hạt tiêu đen còn có đặc tính kháng khuẩn, giúp bảo vệ đường tiêu hóa khỏi các tác nhân gây hại. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng quá nhiều hạt tiêu đen có thể gây kích ứng dạ dày. Vì vậy, chỉ nên sử dụng một lượng vừa phải để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Hạt tiêu đen đem lại cực nhiều lợi ích bất ngờ đối với sức khỏe. Ảnh: Times Now

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hạt tiêu đen chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là piperine. Các chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, từ đó làm giảm stress oxy hóa - một yếu tố nguy cơ gây ra các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, piperine trong hạt tiêu đen có khả năng giảm viêm trong cơ thể. Viêm mạn tính có liên quan đến sự phát triển của bệnh tim mạch, vì vậy việc giảm viêm có thể giúp bảo vệ tim.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy piperine có thể giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, đồng thời tăng mức cholesterol tốt (HDL). Điều này có lợi cho sức khỏe tim mạch vì cholesterol cao là một yếu tố nguy cơ gây xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác.

Tốt cho não bộ

Piperine trong hạt tiêu đen có thể giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường khả năng tập trung và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và Parkinson. Hạt tiêu đen cũng có thể giúp giảm stress, lo âu và trầm cảm, mang lại tinh thần thoải mái, sảng khoái.

Ngoài piperine, hạt tiêu đen còn chứa các chất chống oxy hóa khác như vitamin C, flavonoid, carotenoid. Các chất này cũng có tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Sử dụng hạt tiêu đen đồng thời có thể giúp cải thiện lưu thông máu đến não, đảm bảo cung cấp đủ oxy và dưỡng chất cho hoạt động của não.

Hạt tiêu đen tăng cường hệ miễn dịch

Hạt tiêu đen là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C và mangan, hai dưỡng chất thiết yếu cho hệ miễn dịch. Vitamin C giúp chống lại các gốc tự do, tăng cường sức đề kháng, trong khi mangan hỗ trợ sản xuất tế bào miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây bệnh.

Hạt tiêu đen giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Ảnh: Pharm Easy

Một số nghiên cứu cho thấy piperine trong hạt tiêu đen có thể kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, các tế bào quan trọng trong hệ miễn dịch có nhiệm vụ tiêu diệt vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh khác.

Giảm nguy cơ ung thư

Piperine trong hạt tiêu đen có khả năng chống lại sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư. Một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng hạt tiêu đen có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư phổi.

Giảm đau và chống viêm

Nhờ đặc tính chống viêm, hạt tiêu đen giúp giảm đau khớp, đau cơ và các triệu chứng viêm khác hiệu quả. Nhờ vào khả năng giảm đau và chống viêm, hạt tiêu đen đã được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị các bệnh như: đau khớp, đau cơ, đau đầu, đau bụng kinh.

Hỗ trợ giảm cân

Piperine trong hạt tiêu đen có thể giúp tăng cường trao đổi chất, đốt cháy calo và giảm mỡ thừa, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả. Hạt tiêu đen cũng giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn, giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể tốt hơn.