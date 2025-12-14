4 loại đồ uống chăm sóc gan, bảo vệ sức khoẻ toàn diện

Gan phụ trách các nhiệm vụ như tổng hợp protein, cholesterol và mật; chuyển hóa cũng như dự trữ carbohydrate dưới dạng glycogen để kiểm soát đường huyết.

Bên cạnh đó, gan còn là nơi lưu trữ nhiều loại vitamin quan trọng như A, D, E, K, B12 và các khoáng chất, đồng thời tham gia vào quá trình giải độc, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Chế độ ăn uống có vai trò quan trọng đối với gan (Ảnh: Healthkart)

Việc chăm sóc tốt cho gan đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe toàn diện. Thói quen bổ sung các loại đồ uống có lợi mỗi ngày không chỉ giúp cải thiện tiêu hóa mà còn góp phần nâng cao chức năng gan. Theo Healthline , dưới đây là 4 loại đồ uống tốt cho gan của bạn.

Cà phê

Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc uống cà phê có tác dụng bảo vệ gan khỏi các bệnh lý, kể cả ở những người đã gặp vấn đề về sức khỏe gan.

Nghiên cứu công bố trên Tạp chí Gan học Lâm sàng và Thực nghiệm (2016) chỉ ra rằng, việc uống cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ xơ gan nhờ các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người uống cà phê đều đặn thường có nguy cơ mắc một số bệnh chuyển hóa thấp hơn. Lợi ích này được cho là nhờ vào đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của cà phê. Bạn nên tránh thêm đường, chất tạo ngọt nhân tạo vào cà phê.

Nước ép bưởi

Bưởi chứa các chất chống oxy hóa là naringenin và naringin, có khả năng bảo vệ gan một cách tự nhiên. Các hoạt chất này có tác dụng chống viêm và ngăn ngừa chất béo tích tụ trong gan.

Chính vì vậy, việc uống nước ép bưởi không chỉ giúp bảo vệ và làm mát gan, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến gan, mà còn cung cấp lượng vitamin C dồi dào, hỗ trợ giữ dáng và làm đẹp da.

Nước ép việt quất và nam việt quất

Việt quất chứa anthocyanin - chất chống oxy hóa tạo nên màu sắc đặc trưng của quả này và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy việc sử dụng thực phẩm bổ sung nam việt quất trong 6 tháng giúp cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Việc thường xuyên bổ sung các loại quả này vào chế độ ăn là cách hiệu quả để cung cấp các chất chống oxy hóa cần thiết, giúp gan duy trì sức khỏe.

Nước ép củ dền

Nước ép củ dền là nguồn cung cấp nitrat và betalain. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy nước ép củ dền có thể giúp giảm tổn thương do oxy hóa và tình trạng viêm ở gan.

Ngoài chú trọng tới bổ sung các thức uống tốt cho gan, việc hạn chế rượu bia, giữ cân nặng hợp lý, tập luyện đều đặn và thăm khám sức khỏe định kỳ cũng đóng vai trò quan trọng. Khi kết hợp chế độ ăn khoa học với lối sống lành mạnh, bạn sẽ bảo vệ gan hiệu quả, đồng thời nâng cao sức khỏe tổng thể và cải thiện chất lượng cuộc sống lâu dài.

(Nguồn: Healthline)