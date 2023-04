4 lọ serum vitamin C dưỡng da căng bóng, được khuyên dùng khi bầu bí

Vitamin C là một thành phần cố định trong quy trình skincare của nhiều chị em trước khi mang thai. Thành phần này hữu ích trong việc làm sáng da, chống lão hóa và tăng sinh collagen. May mắn là chị em sẽ không phải từ bỏ thành phần này trong giai đoạn bầu bí. Tuy nhiên, giữa nhiều loại serum vitamin C trên thị trường, hẳn là chị em sẽ thấy bối rối, không biết chọn sản phẩm nào chất lượng, giúp cải thiện làn da. Vậy thì các mẹ bầu hãy tham khảo 4 lọ serum vitamin C được bác sĩ khuyên dùng sau đây:

Drunk Elephant C-Firma Vitamin C Day Serum

Lọ serum vitamin C của Drunk Elephant là sản phẩm nổi tiếng, được nhiều chị em ưa chuộng. Lọ serum này thích hợp để sử dụng khi bầu bí. Công thức của lọ serum vitamin C nhà Drunk Elephant chứa 15% l-ascorbic acid, 0.5% ferulic acid, và 1% vitamin E giúp bạn có được làn da tươi sáng và săn chắc hơn. Bên cạnh đó, lọ serum vitamin C này còn được ghi nhận ở công dụng xóa mờ đốm nâu cùng các dấu hiệu lão hóa khác.

Chính bác sĩ Laura Scott tại San Diego cũng dùng lọ serum vitamin C nhà Drunk Elephant trong thời gian mang thai. Bác sĩ chia sẻ: "Lọ serum này giúp ngăn ngừa tổn thương gây ra bởi các gốc tự do, đồng thời phát huy hiệu quả làm mờ đốm nâu. Bao bì của sản phẩm được thiết kế chất lượng, nên có thể bảo quản thành phần bất ổn định như vitamin C, giúp nó không bị giảm công dụng".

Nơi mua: Gaushop 1989 Giá: 1.990k

SkinCeuticals C E Ferulic

Bác sĩ kiêm bà mẹ 2 con Zena Willsmore tại London, Anh đã đầu tư vào lọ serum vitamin C đình đám của SkinCeuticals, khi cô phải ngưng dùng retinol hàng ngày kể từ lúc chuẩn bị bầu bí. Bác sĩ chia sẻ rằng cô thấy hài lòng với "sự bổ sung vitamin E và ferulic acid có trong lọ serum vitamin C này", cùng kết cấu không gây bết dính của sản phẩm.

Bác sĩ chia sẻ thêm rằng: "Tôi luôn gắn bó với lọ serum SkinCeuticals C E Ferulic vì tính hiệu quả cũng như sự nghiên cứu mà hãng dành cho sản phẩm". Lọ serum vitamin C nhà SkinCeuticals còn được khuyên dùng để khắc phục tình trạng tăng sắc tố da, đốm nâu và vấn đề da không đều màu.

Nơi mua: Belle Lab Giá: 3.850k

Vichy LiftActiv Vitamin C Serum Brightening Skin Corrector

Bác sĩ Onyeka Obioha tại Los Angeles đã khuyên các khách hàng của cô bổ sung lọ serum vitamin C nhà Vichy trong giai đoạn mang thai để điều trị các biểu hiện tăng sắc tố da, mà thường thấy là nám.

Bác sĩ Onyeka Obioha đánh giá lọ serum vitamin C của Vichy là sản phẩm có giá phải chăng, nhưng vẫn hiệu quả. Lọ serum này chứa vitamin C đi kèm với hyaluronic acid giúp làm sáng da hiệu quả, và giảm thiểu nếp nhăn. Các mẹ bầu hãy thoa sản phẩm này 2 lần/ngày và đừng quên bôi kem chống nắng vào buổi sáng, bởi vitamin C có thể khiến làn da trở nên nhạy cảm hơn với ánh mặt trời.

Nơi mua: Hasaki Giá: 626k

Medik8 C-Tetra

Lọ serum vitamin C của Medik8 không còn xa lạ gì với chị em. Sản phẩm này cũng có thể sử dụng trong giai đoạn mang thai. Thành phần vitamin C của lọ serum có tính ổn định, giúp làm sáng da, đồng thời là phẳng các nếp nhăn sẵn có. Lọ serum dịu nhẹ với cả làn da nhạy cảm, đồng thời có thêm vitamin E để tăng cường hiệu quả bảo vệ da khỏi các gốc tự do.

Nơi mua: Pharma Cosmetics Giá: 1.525k

Nguồn: Allure, Marie Claire

Ảnh: Sưu tầm