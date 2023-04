Richkid Hà My sang tận Hàn làm tóc, ngắm xong thành quả chỉ muốn thốt lên: Salon bên bển tay nghề đỉnh!

Các kiểu tóc Hàn Quốc vốn rất được chị em yêu thích, thậm chí coi là hình mẫu trong công cuộc đi làm đẹp của mình. Với nàng richkid Hà My - bạn gái "chồng quốc dân" Trí Thịt Bò, nàng đã có dịp "chơi lớn" khi sang tận xứ Kim Chi để trải nghiệm chất lượng dịch vụ salon tại đây. Hãy cùng xem, đi cắt tóc ở Hàn Quốc có gì đặc biệt mà khiến Hà My mê mẩn đến thế.

Richkid Hà My chia sẻ trải nghiệm đi làm tóc ở Hàn Quốc (Nguồn: TikTok @hamyyng)

Salon mà Hà My lựa chọn nằm trong một con hẻm nhỏ ở khu phố sầm uất và đắt đỏ Gangnam, có địa chỉ cụ thể là: 539-1 Sinsa-dong Gangnam-gu. Theo Hà My chia sẻ, vì không thể giao tiếp bằng tiếng Hàn nên cô chỉ đưa hình mẫu và salon cũng lập tức hiểu ý để "triển" theo. Dịch vụ mà Hà My lựa chọn là cắt tóc dáng đuôi bầu.

Hình mẫu tóc mà Hà My mong muốn

Tại đây, bước đầu tiên Hà My được nhân viên gội đầu. Hà My nói rằng có điều đặc biệt trong bước gội đầu tại Hàn là bạn sẽ được gội đầu bằng nước lạnh trước rồi mới sử dụng nước nóng ấm ở phần cuối cùng.

Vì không làm dịch vụ hóa chất mà chỉ cắt tóc, nên mọi thứ diễn ra khá nhanh chóng. Sau khi gội đầu xong, Hà My được cắt tóc và tạo kiểu bằng máy. Tổng thiệt hại cho trải nghiệm này là 55k Won (~920.000 VNĐ). Theo Hà My, mức giá này khá cao so với các salon ở Việt Nam nhưng bù lại chất lượng và dịch vụ cực ưng ý. Dĩ nhiên, mái tóc của Hà My sau khi được chăm sóc thì trở nên đẹp xịn và giống y xì ảnh mẫu đã đưa ra từ ban đầu.