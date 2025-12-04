4 kiểu đồng nghiệp khó ưa nhất trong cuộc họp

Cuộc họp không dài, chỉ có người khiến nó dài. Nhìn vào cách mỗi người cư xử trong phòng họp là đủ hiểu họ làm việc kiểu gì, có nên tin tưởng hay chỉ nên… mute họ trong đời sống công sở.

1. Người “ý kiến cuối giờ” - im suốt buổi, đến phút 89 mới tung cú chốt hạ

Đặc điểm: Ngồi gật gù cả cuộc họp, không động tĩnh, ai cũng tưởng đã thông suốt. Nhưng đúng lúc sếp chuẩn bị kết luận, người này “xin 1 phút” để đưa ra ý kiến trái ngược toàn bộ phần còn lại. Có người làm vậy vì sợ bị chất vấn nếu nói sớm, có người chỉ thích thể hiện quyền lực bằng việc “đảo ngược thế cờ”.

Tác hại: Làm timeline họp kéo dài gấp đôi, khiến cả team phải quay lại từ đầu. Người giỏi rất ngại làm chung vì không biết lúc nào họ sẽ ném một cú twist.

2. Người “chiếm sóng” - nói nhiều hơn giá trị thật

Đặc điểm: Nói dài, nói dai, nói vòng vo 7 lớp, lặp lại nội dung như đang cố chứng minh mình quan trọng. Họ nghĩ nói nhiều = đóng góp nhiều, trong khi team chỉ mong “vào trọng tâm dùm”.

Tác hại: Làm mọi người kiệt sức nghe, khiến cuộc họp mang tính trình diễn hơn là giải quyết vấn đề. Thường chính họ là lý do làm nhóm mất tập trung và chậm deadline.

3. Người “tắt camera - tắt luôn tinh thần” (họp online)

Đặc điểm: Camera off, micro mute, chat cũng không rep. Họp online mà như xem livestream không bình luận. Khi được gọi tên thì “Ơ mạng em lag”, “Ơ em tưởng qua ý này rồi”, “Ơ em mute”.

Tác hại: Team thiếu tương tác, thông tin không liền mạch, làm cả buổi họp thành 1 chiều. Quan trọng hơn, cách họ họp thể hiện họ không thực sự ưu tiên công việc.

4. Người “đẩy bóng” - mọi vấn đề đều do team khác

Đặc điểm: Họp cái gì cũng: “Phần này team A chưa confirm”, “Chờ bên B duyệt”, “Do phòng C cập nhật chậm”. Nghe thì hợp lý, nhưng tuần nào cũng giống nhau thì không còn là lý do mà là thói quen né trách nhiệm.

Tác hại: Gây cảm giác mập mờ, thiếu chủ động. Nhìn vào là biết team không thể giao cho họ việc cần sự quyết đoán.

Kết lại: Cuộc họp không phải để ai thể hiện mình “nói hay”, mà để công việc đi nhanh hơn. Và đồng nghiệp nào khiến bạn mệt nhất trong cuộc họp… chính là người sẽ khiến bạn mất năng lượng nhất khi làm chung. Nhìn cách họp là hiểu rõ cách họ làm việc.