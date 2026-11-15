4 hộp phấn phủ "made in Vietnam" có thành phần thiên nhiên, vừa trang điểm vừa dưỡng da

Phấn phủ giúp lớp trang điểm trông hoàn thiện hơn, hút dầu và giữ da ráo mịn.

Phấn phủ là bước hoàn thiện lớp trang điểm, giúp bề mặt da trông mịn màng, hạn chế bóng dầu và giữ lớp nền chỉn chu lâu hơn. Bên cạnh những dòng phấn có công thức tập trung vào khả năng kiềm dầu, nhiều thương hiệu Việt cũng phát triển sản phẩm với cảm hứng từ nguyên liệu thiên nhiên, thảo mộc và các bí quyết làm đẹp truyền thống. Sự kết hợp giữa công dụng trang điểm và trải nghiệm chăm sóc da khiến những hộp phấn phủ nội địa ngày càng được quan tâm. Nếu yêu thích mỹ phẩm Việt, nàng có thể tham khảo 4 cái tên dưới đây.

1. Phấn phủ Thorakao

Nhắc đến mỹ phẩm Việt gắn liền với những nguyên liệu quen thuộc, Thorakao là thương hiệu có bề dày lịch sử đáng chú ý. Các sản phẩm của hãng thường lấy cảm hứng từ thành phần thiên nhiên và những bí quyết chăm sóc sắc đẹp truyền thống. Phấn phủ Thorakao là lựa chọn dành cho những ai yêu thích phong cách trang điểm nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ. Sản phẩm giúp hoàn thiện lớp nền, tạo hiệu ứng bề mặt da khô ráo và gọn gàng hơn. Khi sử dụng sau kem nền hoặc kem chống nắng, một lớp phấn mỏng có thể hỗ trợ hạn chế cảm giác bóng nhờn, đồng thời giúp lớp trang điểm trông chỉn chu. Với những người thích vẻ đẹp tự nhiên, không muốn lớp nền quá dày hay bóng bẩy, phấn phủ là bước hữu ích để cân bằng tổng thể diện mạo.

Nơi mua: Thorakao

2. Lemonade Supermatte No Makeup Loose Powder

Lemonade Supermatte No Makeup Loose Powder là gợi ý dành cho những cô nàng yêu thích lớp nền mỏng nhẹ nhưng vẫn muốn kiểm soát độ bóng trên da. Đúng như tinh thần "No Makeup", sản phẩm hướng đến vẻ ngoài tự nhiên, hạn chế cảm giác trang điểm quá rõ rệt. Dạng phấn bột cũng giúp người dùng dễ điều chỉnh lượng phấn khi phủ lên từng vùng trên khuôn mặt. Với những người có làn da dầu hoặc thường xuyên gặp tình trạng bóng vùng chữ T, phấn phủ có thể giúp bề mặt da trông ráo mịn hơn sau khi hoàn thiện lớp nền. Nàng có thể dùng cọ lớn lấy một lượng phấn vừa đủ, gõ nhẹ để loại bỏ phần dư rồi phủ tập trung ở trán, mũi và cằm. Cách sử dụng này giúp lớp nền trông tự nhiên, tránh tình trạng phấn đọng thành từng mảng.

Nơi mua: Lemonade

3. Phấn phủ Ngọc trai - Phấn Nụ Hoàng Cung

Phấn Nụ Hoàng Cung mang đến một màu sắc khác biệt khi đưa cảm hứng từ nghệ thuật làm đẹp truyền thống vào các sản phẩm trang điểm hiện đại. Thương hiệu gắn với hình ảnh phấn nụ, gợi nhắc đến những bí quyết làm đẹp của phụ nữ cung đình xưa. Trong đó, phấn phủ Ngọc trai là lựa chọn dành cho những người yêu thích vẻ đẹp nền nã, thanh lịch. Tên gọi Ngọc trai gợi liên tưởng đến hiệu ứng làn da sáng mịn, mềm mại và có độ rạng rỡ nhẹ nhàng. Khi sử dụng để hoàn thiện lớp trang điểm, phấn phủ giúp bề mặt da trông đều màu và chỉn chu hơn. Nàng có thể dùng bông phấn hoặc cọ mềm tán một lớp mỏng, tập trung vào những khu vực cần cố định lớp nền. Nếu yêu thích phong cách trang điểm trong trẻo, hãy ưu tiên lượng phấn vừa đủ để giữ vẻ tự nhiên.

Nơi mua: Phấn Nụ Hoàng Cung

4. Phấn phủ M.O.I

M.O.I là thương hiệu mỹ phẩm Việt gắn với phong cách làm đẹp hiện đại, chú trọng những sản phẩm giúp người dùng hoàn thiện diện mạo một cách nhanh chóng và thuận tiện. Phấn phủ của thương hiệu là gợi ý dành cho những cô nàng muốn có thêm một bước cố định lớp nền, giúp tổng thể gương mặt trông mịn màng và chỉn chu hơn. Trong trang điểm hằng ngày, phấn phủ có vai trò quan trọng trong việc giảm cảm giác bóng dầu, đặc biệt ở những vùng dễ tiết bã nhờn như trán, mũi và cằm. Khi sử dụng, nàng nên lấy một lượng nhỏ, tán đều và tăng thêm ở những khu vực cần thiết thay vì phủ quá dày trên toàn bộ khuôn mặt. Cách này giúp lớp nền trông nhẹ nhàng, hạn chế cảm giác bí bách và giữ được vẻ tự nhiên. Với những người thường xuyên trang điểm đi làm, đi học hoặc tham gia các hoạt động trong ngày, phấn phủ là món mỹ phẩm hữu ích để hoàn thiện lớp nền.

Phấn phủ giúp lớp trang điểm trông hoàn thiện hơn, hút dầu và giữ da ráo mịn. Bạn cũng có thể sử dụng phấn phủ sau kem chống nắng để thắm hút bớt lớp dầu thừa; ngoài ra, phấn phủ còn giúp hạn chế da xỉn màu do dầu. Tùy vào loại da mà bạn có thể lựa chọn loại phấn phủ với chất liệu, và màu sắc phù hợp.