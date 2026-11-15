Từ nay đến cuối năm, 4 con giáp nên tranh thủ sửa nhà, cải thiện không gian sống trước khi đón năm mới

4 con giáp này nên tranh thủ sửa sang không gian sống, thay mới những món đồ đã cũ để làm đẹp tổ ấm, cải thiện chất lượng cuộc sống và chuẩn bị đón năm mới nhiều may mắn.

Những tháng cuối năm là khoảng thời gian nhiều gia đình bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa và chuẩn bị đón năm mới. Đây cũng là dịp thích hợp để sửa sang những góc nhà đã cũ, thay mới món đồ không còn phù hợp hoặc điều chỉnh cách bố trí nội thất để không gian sống tiện nghi, đẹp mắt hơn. Theo quan niệm tử vi, từ nay đến cuối năm 2026, có 4 con giáp được dự báo đón vận trình tương đối thuận lợi, thích hợp dành thời gian và tâm sức để chăm chút tổ ấm.

1. Tuổi Dần

Từ nay đến cuối năm 2026, người tuổi Dần được kỳ vọng có nhiều chuyển biến tích cực trong cuộc sống. Sau khoảng thời gian bận rộn với công việc và những kế hoạch cá nhân, đây là lúc con giáp này có thể dành thêm sự quan tâm cho gia đình, đặc biệt là không gian sống của mình. Việc sửa sang nhà cửa không nhất thiết phải bắt đầu bằng những hạng mục lớn hay tốn kém, đôi khi chỉ cần thay đổi một vài chi tiết cũng đủ tạo nên diện mạo mới.

Người tuổi Dần có thể tranh thủ sơn lại những bức tường đã cũ, thay rèm cửa, bổ sung đèn trang trí hoặc sắp xếp lại phòng khách để căn nhà trông sáng sủa, rộng rãi hơn. Nếu hệ thống tủ kệ đã xuống cấp, gia chủ cũng có thể cân nhắc thay mới hoặc thiết kế thêm không gian lưu trữ để đồ đạc được gọn gàng. Với những người đã có ý định cải tạo phòng bếp hay làm mới phòng ngủ từ trước, thời điểm này cũng thích hợp để bắt đầu lên kế hoạch và từng bước thực hiện. Một không gian sống được chăm chút sẽ giúp người tuổi Dần có thêm cảm hứng nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và chuẩn bị tinh thần cho những dự định trong năm mới.

2. Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn yêu thích sự nhẹ nhàng, hài hòa và thường chú trọng cảm giác thoải mái trong chính ngôi nhà của mình. Từ nay đến cuối năm, con giáp này có thể tận dụng khoảng thời gian thuận lợi để điều chỉnh không gian sống theo hướng tiện nghi, ấm cúng hơn. Đây cũng là dịp phù hợp để giải quyết những bất tiện nhỏ đã tồn tại trong nhà suốt thời gian dài nhưng chưa có cơ hội khắc phục. Chẳng hạn, nếu phòng khách đang có quá nhiều đồ đạc, người tuổi Mão có thể mạnh dạn loại bỏ những món ít sử dụng, thay thế chiếc bàn trà cồng kềnh bằng thiết kế nhỏ gọn hoặc đổi vị trí sofa để lối đi thông thoáng hơn. Với phòng ngủ, việc thay bộ chăn ga mới, bổ sung đèn đầu giường hay bố trí thêm một góc đọc sách cũng có thể mang đến cảm giác thư giãn.

Ngoài ra, những gia đình có ban công hoặc sân thượng có thể tranh thủ sắp xếp lại khu vực này, trồng thêm cây xanh, thay chậu cũ hoặc bố trí một bộ bàn ghế nhỏ để có nơi nghỉ ngơi. Không cần đầu tư quá nhiều tiền bạc, chỉ cần lựa chọn những thay đổi phù hợp với nhu cầu sử dụng, người tuổi Mão đã có thể tạo nên một không gian sống mới mẻ, dễ chịu hơn trước thềm năm mới.

3. Tuổi Mùi

Theo quan niệm tử vi, tuổi Mùi có nhiều cơ hội đón nhận những tín hiệu tích cực trong giai đoạn cuối năm. Đây là thời điểm con giáp này nên chú ý nhiều hơn đến đời sống gia đình, thay vì chỉ tập trung vào công việc và những mục tiêu tài chính. Một tổ ấm gọn gàng, tiện nghi cũng có thể trở thành nguồn động viên tinh thần, giúp mỗi thành viên cảm thấy thoải mái sau một ngày dài. Nếu đang có ý định thay mới một số món đồ nội thất, người tuổi Mùi có thể tranh thủ tìm hiểu và lựa chọn trong thời gian này. Những hạng mục như thay sofa, bàn ăn, giường ngủ, tủ quần áo hoặc hệ thống đèn chiếu sáng đều đáng để cân nhắc nếu đồ dùng hiện tại đã cũ, xuống cấp hoặc không còn đáp ứng nhu cầu. Với những căn nhà có diện tích khiêm tốn, việc sử dụng nội thất đa năng, thiết kế thêm tủ âm tường hay tận dụng các khoảng trống cũng là cách cải thiện không gian hiệu quả.

Bên cạnh đó, người tuổi Mùi có thể chú ý đến những khu vực thường bị bỏ quên như lối vào, nhà vệ sinh, góc ban công hay khu vực giặt phơi. Chỉ cần làm sạch, sắp xếp lại và bổ sung một vài chi tiết phù hợp, tổng thể căn nhà sẽ trở nên chỉn chu hơn. Đây cũng là cách để gia đình đón năm mới trong một không gian sạch đẹp, ngăn nắp và đầy sức sống.

4. Tuổi Tuất

Với người tuổi Tuất, những tháng cuối năm là dịp thích hợp để nhìn lại cuộc sống và sắp xếp lại những điều còn dang dở. Nếu trước đây con giáp này từng muốn sửa chữa một số khu vực trong nhà nhưng liên tục trì hoãn vì bận rộn, đây có thể là lúc nên bắt tay thực hiện. Theo góc nhìn tử vi, tuổi Tuất được kỳ vọng có vận trình tương đối thuận lợi, phù hợp để chủ động làm mới môi trường sống và chuẩn bị cho một năm tiếp theo nhiều kỳ vọng. Người tuổi Tuất có thể bắt đầu từ những hạng mục thiết thực như sửa vòi nước bị rò rỉ, thay thiết bị chiếu sáng, xử lý những mảng tường bong tróc hoặc cải thiện hệ thống lưu trữ trong nhà. Nếu muốn thay đổi rõ rệt hơn, gia chủ có thể cân nhắc làm mới phòng khách, cải tạo khu vực bếp hoặc thay đổi cách bố trí nội thất để các thành viên sinh hoạt thuận tiện hơn.

Đặc biệt, những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi nên ưu tiên các hạng mục liên quan đến an toàn và tiện ích, chẳng hạn như bổ sung tay vịn cầu thang, xử lý sàn trơn trượt, cải thiện ánh sáng ở hành lang hay thay những món đồ đã hư hỏng. Những thay đổi này không chỉ giúp căn nhà đẹp hơn mà còn nâng cao chất lượng sinh hoạt hằng ngày.

Lưu ý khi sửa sang nhà cửa dịp cuối năm

Dù thuộc con giáp nào, việc làm mới không gian sống cũng nên được cân nhắc dựa trên nhu cầu thực tế và khả năng tài chính của gia đình. Nếu chỉ sửa sang, trang trí hoặc thay mới một vài món đồ nội thất, gia chủ có thể chủ động lựa chọn thời gian phù hợp. Với những hạng mục cải tạo lớn, cần tính toán ngân sách, tìm đơn vị thi công đáng tin cậy và kiểm tra kỹ các vấn đề kỹ thuật, kết cấu, điện nước trước khi thực hiện.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm