Thành thật mà nói, một năm không mua quần áo mới khiến cuộc sống của tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều

Từng nghĩ rằng phải thường xuyên mua quần áo mới mới có thể ăn mặc đẹp, nhưng sau một năm gần như không mua sắm, tôi nhận ra điều ngược lại. Tủ đồ gọn gàng hơn, tiền tiết kiệm nhiều hơn và quan trọng nhất, tôi không còn cảm giác lúc nào cũng thiếu thứ gì đó để mặc.

Có người từng hỏi tôi: "Một năm không mua quần áo mới, chị không thấy chán sao?". Tôi chỉ cười. Thực ra, ban đầu tôi cũng không nghĩ mình có thể duy trì thói quen này lâu đến vậy. Tôi vốn là người thích mua sắm, thường xuyên xem các bộ sưu tập mới, tranh thủ những đợt giảm giá và không ít lần mua một món đồ chỉ vì thấy đẹp trên người khác.

Thế nhưng, sau một năm thay đổi, tôi nhận ra rằng việc không mua thêm quần áo chẳng khiến cuộc sống trở nên tẻ nhạt. Ngược lại, tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

1. Tủ quần áo ít đi, cảm giác không có gì để mặc cũng biến mất

Trước đây, tủ quần áo của tôi luôn trong tình trạng chật kín. Có những chiếc áo mua về chỉ mặc một lần, những chiếc váy còn nguyên nhãn mác và không ít món đồ đã bị lãng quên ở góc tủ.

Điều kỳ lạ là dù sở hữu khá nhiều quần áo, mỗi sáng tôi vẫn mất thời gian lựa chọn, thậm chí thường xuyên than phiền rằng mình chẳng có gì để mặc.

Khi quyết định ngừng mua sắm, tôi bắt đầu dành thời gian sắp xếp lại toàn bộ tủ đồ. Những món không còn vừa hoặc không phù hợp được phân loại để tặng, thanh lý. Tôi chỉ giữ lại những bộ thực sự thoải mái, dễ phối và phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Sau vài tháng, sự thay đổi trở nên rõ rệt. Mỗi sáng, tôi không còn phải đứng trước tủ quần áo quá lâu. Những món đồ còn lại đều là thứ tôi thích mặc và biết cách kết hợp.

Hóa ra, điều khiến chúng ta mệt mỏi đôi khi không phải vì có quá ít lựa chọn, mà vì có quá nhiều lựa chọn không thực sự cần thiết.

2. Không mua đồ mới nhưng tôi lại thấy mình ăn mặc đẹp hơn

Một trong những nỗi lo lớn nhất khi bắt đầu thử thách là tôi sẽ trở nên lỗi thời. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác.

Khi không còn liên tục bổ sung quần áo mới, tôi bắt đầu chú ý hơn đến cách phối những món đồ sẵn có. Một chiếc sơ mi trắng có thể kết hợp với quần âu để đi làm, mặc cùng quần jeans vào cuối tuần hoặc phối với chân váy để tạo cảm giác nữ tính.

Những chiếc váy từng bị bỏ quên cũng được tôi sử dụng trở lại. Chỉ cần thay đổi giày, túi xách hoặc cách phối màu, trang phục đã mang đến cảm giác khác biệt.

Tôi dần hình thành ba thói quen: Sắp xếp tủ đồ theo mùa, ưu tiên những món có thể kết hợp với nhau và mỗi tháng thử phối lại vài bộ trang phục cũ.

Tôi cũng không còn quan tâm quá nhiều đến việc một kiểu áo có đang thịnh hành hay không. Thay vào đó, tôi tự hỏi nó có phù hợp với vóc dáng, độ tuổi và phong cách của mình không.

Điều thú vị là càng ít chạy theo xu hướng, tôi càng hiểu rõ mình thích gì.

3. Khoản tiết kiệm lớn nhất không chỉ nằm ở tiền bạc

Trước đây, mỗi lần mở ứng dụng mua sắm, tôi thường tự nhủ chỉ xem một chút. Nhưng rồi những chương trình giảm giá, mã ưu đãi và lời giới thiệu hấp dẫn khiến tôi dễ dàng đặt mua thêm vài món không nằm trong kế hoạch.

Một chiếc áo vài trăm nghìn đồng có vẻ không đáng kể. Tuy nhiên, nếu mỗi tháng mua hai hoặc ba món, tổng chi phí sau một năm hoàn toàn có thể lên đến hàng triệu đồng.

Khi ngừng mua quần áo, khoản tiền này được giữ lại. Quan trọng hơn, tôi không còn dành nhiều thời gian lướt các ứng dụng, so sánh giá hay băn khoăn có nên mua một món đồ đang giảm giá.

Tôi cũng không còn cảm giác tiếc nuối mỗi khi bỏ lỡ một chương trình khuyến mãi. Thay vì nghĩ mình đã bỏ lỡ cơ hội tiết kiệm, tôi hiểu rằng không mua thứ không cần thiết mới là cách giữ tiền hiệu quả nhất.

Sau một năm, tôi nhận ra mình không thực sự thiếu quần áo như từng nghĩ. Điều tôi cần là một tủ đồ phù hợp và một thói quen tiêu dùng có chọn lọc.

Tất nhiên, không mua quần áo suốt một năm không phải nguyên tắc mà ai cũng cần làm theo. Nếu quần áo đã hỏng, không còn vừa hoặc phát sinh nhu cầu thực tế, việc mua sắm vẫn hoàn toàn hợp lý.

Điều đáng giá nhất sau thử thách này không phải là tôi đã nhịn mua được bao nhiêu món đồ, mà là tôi không còn dùng việc mua sắm để tạo cảm giác hài lòng nhất thời.

Tôi vẫn thích mặc đẹp, vẫn quan tâm đến vẻ ngoài, nhưng không còn tin rằng cứ có thêm quần áo mới thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Đôi khi, bớt mua một chút lại là cách để sống thoải mái hơn rất nhiều.