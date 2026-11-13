Không mua hàng hiệu vẫn tốn hàng chục triệu mỗi năm cho quần áo: 7 thói quen khiến phụ nữ khó tiết kiệm

Không mua túi xách hàng chục triệu, cũng chẳng chạy theo những thương hiệu đắt đỏ, nhưng nhiều phụ nữ vẫn tiêu hết vài chục triệu đồng mỗi năm cho quần áo. Điều đáng nói là phần lớn khoản tiền này đến từ những lần mua sắm nhỏ, tưởng chẳng đáng bao nhiêu. Nếu có 7 thói quen dưới đây, rất có thể bạn đang chi quá nhiều.

Một chiếc áo sơ mi 299.000 đồng, chiếc quần 450.000 đồng, thêm chiếc váy 399.000 đồng vì đang giảm giá. Mỗi lần mua chỉ vài trăm nghìn nên không ít người cảm thấy mình chi tiêu khá hợp lý.

Nhưng nếu tháng nào cũng dành 2–3 triệu đồng mua quần áo, sau một năm, số tiền đã lên tới 24–36 triệu đồng. Đây không còn là khoản chi nhỏ, đặc biệt với những người có thu nhập trung bình và đang cố gắng tiết kiệm.

Vấn đề không nằm ở chuyện phụ nữ thích mặc đẹp, mà ở những thói quen mua sắm khiến tiền liên tục rời khỏi tài khoản trong khi tủ quần áo ngày càng chật.

1. Tủ quần áo chật kín nhưng vẫn thấy không có gì để mặc

Đây là nghịch lý quen thuộc của nhiều phụ nữ.

Trong tủ có hàng chục chiếc áo, đủ kiểu quần và váy nhưng sáng nào cũng mất thời gian chọn đồ. Cuối cùng, bạn vẫn chỉ mặc đi mặc lại vài bộ quen thuộc.

Nguyên nhân có thể nằm ở việc mua sắm thiếu tính toán. Chiếc áo đẹp nhưng khó phối, chiếc váy không phù hợp hoàn cảnh hay chiếc quần mua theo xu hướng đều khiến tủ đồ đầy lên mà số trang phục thực sự hữu ích chẳng tăng bao nhiêu.

Nếu thường xuyên mua đồ mới chỉ vì cảm thấy không có gì để mặc, bạn nên kiểm tra lại tủ quần áo trước khi mở ví.

2. Không nhớ tháng trước đã tiêu bao nhiêu tiền mua quần áo

Nhiều người nhớ chính xác tiền điện, tiền ăn hay tiền học của con, nhưng lại không biết mình đã chi bao nhiêu cho thời trang.

Lý do là những khoản mua sắm thường được chia nhỏ. Hôm nay mua áo 250.000 đồng, vài ngày sau mua quần 390.000 đồng, cuối tuần đặt thêm vài món trên sàn thương mại điện tử.

Thử nhìn bảng chi tiêu giả định dưới đây:

Khoản mua sắm Chi phí 2 áo đi làm 600.000đ 1 quần dài 450.000đ 1 váy 550.000đ 2 áo thun 300.000đ 1 áo khoác 650.000đ Phụ kiện 250.000đ Tổng cộng 2.800.000đ

Nếu duy trì mức chi này suốt 12 tháng, tổng số tiền lên tới 33,6 triệu đồng/năm. Điều đáng nói là nhiều người không hề có cảm giác mình đã mua sắm nhiều đến vậy.

3. Mua quần áo vì giảm giá chứ không phải vì cần

"Giảm 50%, không mua thì tiếc", "Giá gốc gần một triệu, giờ còn 399.000 đồng" là những lý do rất dễ khiến người mua xuống tiền.

Nhưng một chiếc váy giảm từ 800.000 đồng xuống 400.000 đồng không có nghĩa bạn tiết kiệm được 400.000 đồng. Nếu không thực sự cần nó, bạn vừa tiêu thêm 400.000 đồng.

Đáng tiếc hơn, nhiều món đồ mua trong những đợt giảm giá lại nằm nguyên trong tủ vì không phù hợp vóc dáng, phong cách hoặc nhu cầu sử dụng.

4. Có nhiều món mua vài tháng vẫn chưa mặc lần nào

Hãy thử mở tủ quần áo và đếm xem có bao nhiêu món vẫn còn nguyên nhãn mác.

Chiếc váy mua để đi du lịch nhưng chuyến đi đã qua. Chiếc áo kiểu đẹp nhưng không biết phối với gì. Bộ đồ mua vì nghĩ sẽ có dịp sử dụng nhưng mãi chẳng thấy dịp nào phù hợp.

Những món đồ này phản ánh một thói quen khá tốn kém: mua cho những tình huống mình tưởng tượng, thay vì nhu cầu thực tế.

Trước khi mua, hãy tự hỏi liệu mình có thể mặc món đồ ấy ít nhất 10–20 lần hay không. Nếu câu trả lời là không, nên cân nhắc thêm.

5. Mua một món nhưng phải chi thêm tiền cho nhiều món khác

Một chiếc váy giá 500.000 đồng có vẻ không đắt. Nhưng mua về mới nhận ra không có giày phù hợp, bạn lại chi 600.000 đồng mua giày, thêm 450.000 đồng cho chiếc túi đi kèm.

Cuối cùng, để mặc đẹp với chiếc váy ban đầu, bạn đã tiêu 1.550.000 đồng.

Đây là kiểu mua sắm dây chuyền mà nhiều người không nhận ra.

Một nguyên tắc hữu ích là chỉ ưu tiên những món đồ có thể phối với ít nhất ba trang phục hoặc phụ kiện đang sở hữu.

6. Cứ buồn, mệt mỏi hoặc nhận lương là muốn mua quần áo

Sau một ngày làm việc căng thẳng, bạn mở ứng dụng mua sắm. Vừa nhận lương, bạn tự thưởng chiếc váy mới. Khi tâm trạng không vui, vài món đồ đẹp trở thành cách an ủi bản thân.

Mua sắm đôi khi mang lại niềm vui, nhưng nếu việc này trở thành phản ứng quen thuộc trước mọi cảm xúc, ngân sách rất dễ mất kiểm soát.

Đặc biệt, cảm giác hào hứng khi đặt hàng có thể biến mất ngay sau khi nhận đồ.

Hãy thử chờ 48 giờ trước khi thanh toán một món đồ không thực sự cần thiết. Không ít trường hợp, sau hai ngày, bạn sẽ chẳng còn muốn mua nữa.

7. Sẵn sàng mua áo mới nhưng luôn trì hoãn tiết kiệm

Đây có lẽ là dấu hiệu đáng suy nghĩ nhất.

Bạn có thể dễ dàng chi 700.000 đồng mua chiếc áo đẹp, nhưng lại thấy khó khăn khi chuyển đúng số tiền ấy vào tài khoản tiết kiệm.

Với người thu nhập 12 triệu đồng/tháng, nếu chi 2 triệu đồng mua quần áo, khoản này đã chiếm gần 17% thu nhập.

Nếu giảm ngân sách thời trang xuống còn 1 triệu đồng/tháng, số tiền để dành được sẽ là:

Thời gian Tiền tiết kiệm thêm 3 tháng 3 triệu đồng 6 tháng 6 triệu đồng 1 năm 12 triệu đồng 3 năm 36 triệu đồng

Đây là số tiền tích lũy chưa tính lãi, đủ để góp phần xây dựng quỹ dự phòng hoặc thực hiện một mục tiêu tài chính quan trọng.

Mặc đẹp không nhất thiết phải mua nhiều

Không cần ngừng mua sắm hay ép bản thân chỉ mặc vài bộ quần áo. Điều quan trọng là biết mình thực sự cần gì và ngân sách cho phép đến đâu.

Hãy thử kiểm tra tủ đồ, thống kê số tiền mua sắm trong ba tháng gần nhất và đặt một hạn mức phù hợp cho thời trang.

Một chiếc áo 600.000 đồng được mặc 60 lần có chi phí chỉ 10.000 đồng/lần. Ngược lại, chiếc váy 300.000 đồng nhưng chỉ mặc hai lần lại tốn tới 150.000 đồng/lần.

Giá trị của quần áo không chỉ nằm ở giá mua, mà còn ở mức độ sử dụng.

Sau cùng, một tủ quần áo đáng giá không phải là tủ chứa nhiều đồ nhất, mà là nơi bạn có thể mặc đẹp mỗi ngày mà không phải liên tục tiêu thêm tiền.