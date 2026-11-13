Cơn sốt 11/11 tại Trung Quốc vừa ghi nhận một thương vụ không tưởng: chốt đơn căn hộ với giá vỏn vẹn 42.000 đồng. Dù đây là nước cờ truyền thông rực rỡ của các sàn thương mại điện tử, giới luật sư vẫn phải lên tiếng cảnh báo về những 'cục nợ ngầm' đằng sau làn sóng bán tháo bất động sản.

Chốt đơn căn nhà giá 42.000 đồng trên không gian mạng

Lễ hội mua sắm 11/11 do Taobao (thuộc Alibaba) khởi xướng từ năm 2009 từng tạo ra tổng giá trị giao dịch trực tuyến hơn 1,6 nghìn tỷ nhân dân tệ (hơn 6,1 triệu tỷ đồng) vào năm ngoái. Năm nay, sự chú ý đổ dồn vào một phiên đấu giá bất động sản trực tuyến trên nền tảng Alibaba Auction. Sản phẩm là một căn hộ cũ rộng 68 mét vuông, gồm hai phòng ngủ, nằm trên tầng 7 của một khu chung cư tại tỉnh Hắc Long Giang (đông bắc Trung Quốc).

Cuộc đấu giá mở cửa với mức khởi điểm chỉ 1 nhân dân tệ, bước giá 0,01 nhân dân tệ và đóng trần ở mức tối đa 11 nhân dân tệ. Dữ liệu nền tảng cho thấy sức nóng khủng khiếp khi có tới 1.677 người tham gia giành giật, đưa ra 1.001 lượt trả giá trước khi phiên đấu khép lại vào ngày 5/11.

Người chiến thắng là một khách hàng ẩn danh đến từ khu vực Giang Tô - Chiết Giang. Bằng việc trở thành người đầu tiên bấm chạm mức trần 11 nhân dân tệ, người này đã chốt thành công thương vụ. Toàn bộ tiền mua và phí giao dịch nền tảng đều đã được thanh toán ngay lập tức. Bất ngờ trước kết quả này, vị khách hàng may mắn chia sẻ trên phiên livestream rằng bản thân không hề có ý định chuyển đến Hắc Long Giang sinh sống. Thay vào đó, người này dự tính giữ lại căn hộ để thỉnh thoảng đến nghỉ dưỡng vào mùa đông.

Sự thật đằng sau món hời và lời cảnh báo từ luật sư

Tuy nhiên, 11 nhân dân tệ chưa phải là điểm kết thúc của bài toán chi phí. Người mua sẽ phải nộp thêm khoảng 2.000 nhân dân tệ (tương đương 7,7 triệu đồng) tiền thuế trước bạ theo luật định để hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ. Các ứng dụng bất động sản địa phương định giá căn hộ này trên thị trường rơi vào khoảng 40.000 nhân dân tệ (hơn 154 triệu đồng), trong khi giá bán lại trung bình tại cùng khu chung cư vào khoảng 2.700 nhân dân tệ/m2 (khoảng 10,4 triệu đồng/m2).

Trả lời truyền thông, một quản lý tại đơn vị đấu giá tiết lộ đây thực chất là chương trình khuyến mãi "hút khách" dịp 11/11 của Alibaba Auction, trong đó nền tảng đã tự bỏ tiền túi bù đắp toàn bộ phần chênh lệch giá cho chủ nhà.

Thương vụ ngay lập tức làm dấy lên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những bình luận ghen tị, nhiều người tỉnh táo chỉ ra rằng nếu hiếm khi đến ở, phí quản lý và duy tu hàng năm sẽ trở thành một gánh nặng vô ích. Một cư dân mạng ví von sắc sảo rằng việc này giống hệt như mua một tòa lâu đài với giá một đô la, mua thì dễ nhưng phí bảo trì thì kham không nổi.

Trước sự hào hứng của đám đông, các chuyên gia pháp lý lập tức lên tiếng cảnh báo người tiêu dùng nên tỉnh táo trước những thương vụ bất động sản giá rẻ giật mình. Ông Wang Yuchen, luật sư tại công ty luật Jinsu Bắc Kinh, lưu ý rằng những ngôi nhà cực rẻ thường đi kèm vô số vấn đề ẩn khuất, bao gồm tình trạng pháp lý mập mờ, nợ đọng thuế, các khoản phí chưa thanh toán và chi phí pháp lý khổng lồ nếu xảy ra tranh chấp.

Thực tế, những màn bán tháo mang tính quảng bá như vậy không hề mới. Hồi tháng 11/2024, một phụ nữ từng mua thành công căn hộ ven biển rộng 40 mét vuông ở Uy Hải, tỉnh Sơn Đông cũng với giá 11 nhân dân tệ qua hình thức đấu giá, dù giá trị thực của căn hộ lúc đó chưa tới 50.000 nhân dân tệ (khoảng 192 triệu đồng). Giới thạo tin trong ngành bất động sản thừa nhận những cuộc đấu giá giảm giá kịch sàn này được thiết kế hoàn toàn có chủ đích, nhằm thu hút sự chú ý, tạo hiệu ứng truyền thông và thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng để dọn đường cho các đợt mở bán bất động sản thực sự trong tương lai.