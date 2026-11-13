Nam NSƯT là "ông hoàng nhạc đỏ", U60 ly hôn vợ kém 18 tuổi, sống như nông dân trong nhà vườn 10.000m2 ở Hà Nội

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam NSƯT chọn cuộc sống bình dị, gần gũi với thiên nhiên ở ngoại thành Hà Nội.

NSƯT Việt Hoàn sinh năm 1966 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật cải lương. Anh sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, từng giành giải Nhất cuộc thi đơn ca toàn tỉnh năm 18 tuổi, sau đó thi đỗ hệ đại học Thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội.

Nam nghệ sĩ từng công tác tại Đội Văn nghệ Công an TP Hải Phòng, Đoàn Ca múa Hải Phòng, Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tên tuổi Việt Hoàn được đông đảo khán giả biết đến khi kết hợp cùng NSƯT Đăng Dương và ca sĩ Trọng Tấn, tạo thành tam ca nhạc đỏ nổi tiếng một thời. Sở hữu chất giọng giàu cảm xúc, thiên về màu sắc trữ tình, kỹ thuật thanh nhạc tốt cùng phong cách biểu diễn riêng biệt, anh được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng nhạc đỏ", "chàng Trương Chi của làng nhạc đỏ".

NSƯT Việt Hoàn

Tam ca nhạc đỏ đình đám Việt Hoàn, Trọng Tấn và Đăng Dương (Ảnh: FBNV)

Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Những ánh sao đêm, Thành phố hoa phượng đỏ, Chảy đi sông ơi, Tình ta biển bạc đồng xanh, Đường chúng ta đi… Năm 2006, Việt Hoàn được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Cuối năm 2023, thông tin Việt Hoàn ly hôn ca sĩ Hoa Trần thu hút sự chú ý. Trước đó, Việt Hoàn và vợ kém 18 tuổi đã đồng hành cùng nhau 14 năm. Nam nghệ sĩ cho biết cả hai chia tay trong hòa bình và vẫn cùng nhau chăm sóc các con. Sau đổ vỡ, Hoa Trần tiếp tục sống tại nhà cũ cùng các con, trong khi Việt Hoàn chuyển ra sinh sống tại khu nhà vườn rộng hơn 10.000m2.

Theo nam nghệ sĩ, các con đón nhận chuyện bố mẹ chia tay khá nhẹ nhàng. Thậm chí, 3 con gái còn động viên bố tìm một người đồng hành mới nếu điều đó khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

Cuộc sống bình yên trong nhà vườn hơn 10.000m2

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Việt Hoàn dành phần lớn thời gian tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Nam nghệ sĩ yêu thích trồng cây, chăm sóc vườn rau, nuôi gia súc và tự tay sửa sang khuôn viên nhà vườn. Anh từng ví cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của mình giống như một người nông dân bình dị.

Nhà vườn tại ngoại thành Hà Nội của NSƯT Việt Hoàn (Ảnh: FBNV)

Trên trang cá nhân, Việt Hoàn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường, từ làm vườn, tập thể dục, ăn uống đến nghỉ ngơi. Khu nhà vườn được anh chăm chút với nhiều cây xanh, hoa cỏ, tạo nên không gian sống yên bình, tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố. Đây cũng là nơi nam ca sĩ đón tiếp bạn bè, đồng nghiệp đến thăm.

"Tôi là người biết hưởng thụ cuộc sống và sẽ biết nhận show thế nào để có thời gian chăm sóc bản thân, nhất là ở tuổi của tôi. Tôi là người yêu cuộc sống tự do, yêu thiên nhiên. Vì vậy, nếu mình biết cân đối công việc và việc hưởng thụ cuộc sống, chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc", nam nghệ sĩ từng chia sẻ.

Ở tuổi trung niên, NSƯT Việt Hoàn cho biết muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân thông qua những chuyến du lịch và những cuộc vui cùng bạn bè.

Nam nghệ sĩ yêu thích không gian sống gần gũi thiên nhiên (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh đó, các con cũng là niềm vui lớn trong cuộc sống của nam ca sĩ. Anh cho biết 3 con gái rất yêu thương bố, thường xuyên chia sẻ với anh về những chuyện riêng tư cũng như những mối quan hệ trong cuộc sống. Nam nghệ sĩ không áp đặt các con trong việc chọn ngành nghề, hai con gái lớn đều đang theo học đàn dân tộc theo sở thích.

Trước những lời đồn đoán về việc là "đại gia bất động sản", nam nghệ sĩ từng bày tỏ quan điểm: “Việc giàu có, đại gia thì vô cùng lắm, mình nên biết bằng lòng với chính mình. So với những người bình thường, tôi hơn họ nhưng so với những người thành công khác, tôi không là gì cả. Tôi chỉ là đại gia tình cảm thôi”.