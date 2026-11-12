Lời khuyên cho những người lần đầu tiên thắp hương

Lần đầu tự tay thắp hương bạn cần lưu ý một vài điều cơ bản.

Khi còn sống cùng ông bà, cha mẹ, nhiều người chỉ quen đứng phía sau chắp tay mỗi dịp lễ Tết, còn việc chuẩn bị đồ lễ, châm hương hay khấn vái đều do người lớn đảm nhiệm. Đến khi lập gia đình, chuyển ra ở riêng hoặc đơn giản là hôm Rằm, mùng 1 mà cha mẹ đi vắng, phải tự mình lo việc thắp hương, không ít người mới nhận ra bản thân còn khá nhiều điều chưa biết. Từ chuyện mua hoa quả gì, thắp bao nhiêu nén hương đến việc khi nào có thể hạ lễ, tất cả đều có thể khiến những người lần đầu thực hiện cảm thấy lúng túng. Nếu bạn cũng đang trong hoàn cảnh này, hãy tham khảo những lời khuyên dưới đây.

1. Hỏi trước người lớn về nếp thờ cúng của gia đình

Nếu được cha mẹ nhờ thắp hương khi đi vắng, bạn nên hỏi trước xem gia đình thường chuẩn bị những gì, đặt lễ ở đâu, thắp hương vào thời điểm nào. Mỗi nhà có một nếp sinh hoạt và cách thờ cúng riêng, vì thế việc hỏi chính người thân sẽ hữu ích hơn nhiều so với việc đọc hàng loạt hướng dẫn trên mạng rồi không biết nên làm theo cách nào. Với những người mới ra ở riêng, đây cũng là dịp để tìm hiểu và lựa chọn cách thờ cúng phù hợp với điều kiện sống của mình.

2. Không cần mua sắm đồ lễ quá cầu kỳ

Lần đầu tự tay chuẩn bị đồ thắp hương, nhiều người có tâm lý sợ mua thiếu nên muốn sắm sửa thật đầy đủ. Tuy nhiên, vào những ngày Rằm, mùng 1 thông thường, một đĩa hoa quả tươi, bình hoa và nước sạch đã là những lễ vật giản dị, quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Bạn có thể chọn những loại quả theo mùa, dễ mua, vừa đủ để cả nhà sử dụng sau khi hạ lễ. Không cần cố tìm mua những loại trái cây đắt tiền hay bày biện quá nhiều nếu điều kiện không cho phép.

3. Kiểm tra bàn thờ trước khi châm hương

Đây là việc khá quan trọng nhưng những người chưa có kinh nghiệm thường dễ bỏ qua. Trước khi thắp hương, bạn nên quan sát xem mặt bàn thờ có bụi bẩn không, nước trong chén đã được thay chưa, hoa quả từ lần thắp hương trước có dấu hiệu héo úa hay hư hỏng không. Nếu bàn thờ đặt trên cao, hãy sử dụng thang hoặc bục đứng chắc chắn, không kiễng chân hay trèo lên những chiếc ghế thiếu ổn định. Bạn cũng không cần tự ý di chuyển bát hương hoặc thay đổi cách sắp xếp đồ thờ nếu chưa biết rõ.

4. Thắp hương vừa đủ, không cần quá nhiều

Với những dịp thờ cúng thông thường, nhiều gia đình có thói quen thắp một nén hương cho mỗi bát hương. Bạn có thể thực hiện theo nếp nhà mình, không nhất thiết phải thắp nhiều nén chỉ vì đây là lần đầu tiên. Khi châm hương, hãy đợi đầu hương cháy rồi nhẹ nhàng vẩy tắt ngọn lửa trước khi cắm vào bát hương. Chú ý không để tàn hương rơi xuống giấy, khăn trải bàn hay những vật dễ bắt lửa. Nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc không gian kín, việc sử dụng lượng hương vừa phải cũng giúp hạn chế khói trong nhà.

5. Không thuộc văn khấn cũng không sao

Đứng trước bàn thờ mà không biết nói gì là tình huống rất thường gặp. Nếu chưa thuộc bài văn khấn truyền thống, bạn có thể thưa gửi bằng những lời giản dị của mình, giới thiệu bản thân, nói rõ dịp thắp hương, bày tỏ lòng tưởng nhớ ông bà tổ tiên và mong muốn gia đình mạnh khỏe, bình an. Nếu muốn đọc văn khấn, mọi người có thể chuẩn bị sẵn trên một tờ giấy hoặc điện thoại. Không cần tạo áp lực phải học thuộc lòng hay đọc thật trôi chảy ngay từ lần đầu tiên.

6. Đừng quên những việc cần làm sau khi thắp hương

Nhiều người chỉ tìm hiểu cách chuẩn bị lễ và thắp hương mà quên mất công việc sau đó. Bạn nên ở nhà theo dõi cho đến khi hương cháy hết, kiểm tra đèn, nến và các nguồn lửa trên bàn thờ trước khi rời đi. Sau khi hương tàn, tùy theo nếp sinh hoạt của gia đình, mọi người có thể hạ lễ, chia hoa quả cho các thành viên cùng thưởng thức. Không nên để thực phẩm dễ hỏng trên bàn thờ quá lâu, đặc biệt là những món ăn đã nấu chín.

Lần đầu tiên tự tay thắp hương có thể chưa được thuần thục như ông bà, cha mẹ vẫn làm. Nhưng từ những lần như vậy, bạn sẽ dần biết cách chăm sóc bàn thờ, chủ động hơn trong những dịp lễ Tết và hiểu thêm về nếp sống của gia đình mình. Đó cũng là một cách để tiếp nối những thói quen tốt đẹp mà thế hệ trước đã gìn giữ suốt nhiều năm.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm