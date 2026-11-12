5 món đồ công nghệ đáng đầu tư dịp cuối năm: Tranh thủ Lazada dịp 11/11, có món tiết kiệm gần 3 triệu đồng

Từ nâng cấp góc làm việc đến phục vụ sở thích cá nhân, đây đều là những món đồ đáng sắm.

Cuối năm là thời điểm khá lý tưởng để đầu tư cho bản thân, nhất là với những món đồ công nghệ đã nằm trong danh sách muốn mua suốt nhiều tháng. Một chiếc laptop mới để làm việc hiệu quả hơn, một bộ bàn phím đẹp để tăng cảm hứng mỗi ngày hay một chiếc camera để ghi lại những chuyến đi đáng nhớ đều là những khoản chi tiêu có giá trị sử dụng lâu dài. Nếu đang chờ thời điểm đẹp để xuống tiền, bạn có thể tham khảo ngay 5 cái tên đang có giá tốt trong dịp Lazada 11/11 dưới đây.

1. Laptop ASUS Vivobook 14 X1404VA-EB355W

Tiết kiệm ngay 2,9 triệu đồng khi mua laptop mới là một deal khá hấp dẫn với những ai đang có ý định đổi máy dịp cuối năm. ASUS Vivobook 14 được trang bị bộ vi xử lý Intel Core 7 150U, RAM 16GB và ổ cứng SSD 512GB, đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, làm việc văn phòng và xử lý nhiều tác vụ cùng lúc. Màn hình 14 inch cũng là kích thước vừa vặn để bạn dễ dàng mang máy từ nhà đến văn phòng hay quán cà phê. Sản phẩm hiện có giá 23.090.000 đồng, giảm từ 25.990.000 đồng, đi kèm chế độ bảo hành 24 tháng.

Nơi mua: Lazada

2. Tai nghe HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX

Một chiếc tai nghe không dây tốt có thể nâng cấp đáng kể trải nghiệm làm việc lẫn giải trí mỗi ngày. HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX là lựa chọn đáng cân nhắc cho những người thường xuyên tham gia các cuộc họp trực tuyến, thích nghe nhạc trong lúc làm việc hoặc có thói quen xem phim trên điện thoại. Thiết kế nhỏ gọn cũng giúp bạn dễ dàng mang theo bên mình trong những chuyến đi. Với ngân sách chưa đến 900.000 đồng, cụ thể là 887.000 đồng thay vì 1.090.000 đồng, đây là món phụ kiện công nghệ khá dễ chốt đơn.

Nơi mua: Lazada

3. Bàn phím cơ không dây Logitech Alto Keys K98M

Hội mê setup bàn làm việc chắc chắn sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho chiếc bàn phím đến từ Logitech. Alto Keys K98M không chỉ là công cụ phục vụ công việc mà còn là món phụ kiện giúp góc máy tính trông có gu hơn. Thiết kế không dây giúp mặt bàn gọn gàng, trong khi trải nghiệm gõ phím cơ mang đến cảm giác thú vị cho những ai phải làm việc với con chữ mỗi ngày. Dịp Lazada 11/11, chiếc bàn phím này đang giảm 29%, từ 3.590.000 đồng xuống 2.559.000 đồng. Nếu đã muốn nâng cấp bàn phím từ lâu, đây là thời điểm khá đẹp để tự thưởng cho mình.

Nơi mua: Lazada

4. Sạc dự phòng GOOJODOQ 20.000mAh

Trong danh sách những món đồ nên mang theo khi đi du lịch, sạc dự phòng gần như luôn có một suất. Chỉ với 274.000 đồng, bạn đã có thể sở hữu một chiếc sạc GOOJODOQ dung lượng 20.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh công suất lên đến 22,5W. Dung lượng lớn đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên di chuyển, sử dụng điện thoại để chụp ảnh, quay video hay tra cứu bản đồ suốt cả ngày. Mức giá giảm 39% so với ban đầu cũng khiến món đồ này trở thành lựa chọn hợp lý để sắm trước mùa du lịch cuối năm.

Nơi mua: Lazada

5. Camera Insta360 X6

Nếu ngân sách dư dả hơn và bạn có niềm đam mê với việc ghi lại những trải nghiệm trong cuộc sống, Insta360 X6 là cái tên rất đáng để đưa vào danh sách cân nhắc. Khả năng quay video 360 độ với độ phân giải 8K, hệ thống cảm biến kép kích thước 1/1,1 inch cùng thiết kế ống kính có thể thay thế mang đến nhiều không gian sáng tạo cho người dùng. Từ những chuyến road trip, các hoạt động ngoài trời đến những thước phim ghi lại khoảnh khắc bên gia đình, chiếc camera này đều có thể trở thành người bạn đồng hành thú vị. Sản phẩm đang có giá 18.703.600 đồng trên Lazada, tiết kiệm hơn 1,6 triệu đồng so với mức giá ban đầu.

Nơi mua: Lazada