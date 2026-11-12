Đứng trước bàn thờ nên khấn thành tiếng hay khấn thầm?

Đây là thắc mắc của không ít người mỗi khi thắp hương tại nhà.

Khi thắp hương, có người đọc văn khấn thành tiếng, có người chỉ mấp máy môi, cũng có người đứng chắp tay trước bàn thờ và khấn hoàn toàn trong suy nghĩ. Sự khác biệt này khiến không ít người băn khoăn, đặc biệt là những người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thờ cúng. Liệu khấn thầm có được không hay nhất định phải nói thành lời?

Khấn thành tiếng hay khấn thầm đều được

Trong sinh hoạt thờ cúng gia tiên của người Việt, không có một quy định chung bắt buộc mọi người phải khấn thành tiếng. Lời khấn là cách con cháu bày tỏ lòng tưởng nhớ, sự biết ơn đối với ông bà, tổ tiên, đồng thời gửi gắm những mong muốn tốt đẹp trong cuộc sống. Việc lựa chọn khấn thành tiếng hay khấn thầm phụ thuộc vào hoàn cảnh, thói quen và nếp thờ cúng của từng gia đình. Mỗi cách đều có những điểm phù hợp riêng.

Khi nào nên khấn thành tiếng?

Vào những dịp quan trọng như ngày giỗ, lễ Tết, khi nhiều thành viên trong gia đình cùng có mặt, người đại diện thắp hương có thể đọc văn khấn thành tiếng. Cách này giúp những người đứng phía sau biết được nội dung đang thưa gửi, cùng hướng về ông bà, tổ tiên và giữ sự trang nghiêm trong suốt buổi lễ. Ngoài ra, với những người chưa quen khấn, việc đọc thành lời cũng giúp họ dễ tập trung, tránh quên những điều muốn nói. Tuy nhiên, khấn thành tiếng không đồng nghĩa với việc phải nói thật to. Âm lượng vừa phải, lời lẽ rõ ràng, từ tốn là đủ.

Khi nào có thể khấn thầm?

Trong những lần thắp hương hằng ngày hoặc khi chỉ có một mình trước bàn thờ, bạn hoàn toàn có thể khấn thầm. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người sống trong không gian nhỏ, thắp hương vào sáng sớm hoặc buổi tối, khi các thành viên khác trong gia đình đang nghỉ ngơi. Đặc biệt, có những chuyện riêng tư mà mỗi người chỉ muốn giữ cho mình. Khi đứng trước di ảnh của người thân đã khuất, bạn có thể thầm kể về những chuyện vui buồn, những thay đổi trong cuộc sống hoặc đơn giản là dành vài phút để tưởng nhớ. Không nhất thiết phải nói ra thành lời.

Dù khấn theo cách nào, bạn cũng nên lưu ý 3 điều

1. Không cần cố kéo dài lời khấn

Có người chuẩn bị một bài văn khấn đầy đủ, có người chỉ thưa gửi vài câu ngắn gọn. Nếu thắp hương vào ngày bình thường, bạn không cần cố nghĩ ra thật nhiều điều để nói. Một lời hỏi thăm, tưởng nhớ ông bà hay mong gia đình bình an cũng là cách bày tỏ tình cảm giản dị.

2. Dành trọn sự tập trung cho việc thắp hương

Thay vì vừa khấn vừa nghĩ đến công việc, trả lời tin nhắn hay trò chuyện với người bên cạnh, mọi người nên dành riêng một khoảng thời gian ngắn cho việc thờ cúng. Nếu sử dụng điện thoại để đọc văn khấn, bạn có thể tắt thông báo trước để tránh bị gián đoạn.

3. Tôn trọng nếp thờ cúng của gia đình

Nếu ông bà, cha mẹ có thói quen đọc văn khấn thành tiếng trong những dịp quan trọng, người trẻ có thể quan sát và học theo. Ngược lại, khi tự thắp hương trong sinh hoạt hằng ngày, bạn có thể lựa chọn cách khấn khiến mình cảm thấy tự nhiên, thoải mái nhất.

Sau cùng, điều đáng trân trọng khi đứng trước bàn thờ không nằm ở việc lời khấn có được nói ra thành tiếng hay không. Đó là khoảng thời gian mỗi người dành để hướng về cội nguồn, nhớ đến những người thân đã khuất và gìn giữ sự gắn kết với gia đình. Vì thế, đừng biến việc lựa chọn cách khấn thành một áp lực mỗi khi thắp hương.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm