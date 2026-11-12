5 "bảo bối" đủ sức giúp nàng xinh lên vài chân kính, mua dịp 11/11 giá tốt lại còn tặng thêm quà

Chỉ cần vài món makeup xinh xắn, các nàng đã có thể F5 diện mạo.

Mùa của những buổi hẹn hò, tiệc tùng và những chuyến du lịch cuối năm đang đến gần, cũng là lúc hội chị em có thêm lý do để làm mới túi đồ trang điểm. Chẳng cần sắm sửa quá nhiều, một hộp cushion cho lớp nền mướt mịn, chút má hồng cho gương mặt thêm rạng rỡ hay một màu son thật nịnh da cũng đủ giúp các nàng xinh xắn hơn hẳn. Nhân dịp Lazada 11/11, loạt mỹ phẩm dưới đây đang có mức giá cực kỳ dễ chịu, thậm chí có món giảm tới 87%. Hội mê làm đẹp mà bỏ qua thì hơi tiếc!

1. Phấn nền cushion LITTLE ONDINE

Chỉ với 130.000 đồng, thay vì mức giá ban đầu 982.000 đồng, các nàng đã có thể rinh về một em cushion của LITTLE ONDINE. Sản phẩm hướng đến lớp nền sáng mịn, có độ che phủ và khả năng duy trì vẻ tươi tắn trong nhiều giờ. Những hôm ngủ dậy muộn, chẳng có thời gian đánh kem nền cầu kỳ, bạn chỉ cần dặm nhẹ cushion, thêm chút son là đã đủ tự tin ra khỏi nhà. Mức giảm tới 87% cũng khiến em này trở thành một trong những món đáng chú ý nhất giỏ hàng dịp 11/11.

Nơi mua: Lazada

2. Phấn phủ dạng nén Menow

Có một món đồ nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích mà những cô nàng da dầu nên mang theo bên mình, đó chính là phấn phủ. Em phấn nén nhà Menow có khả năng hỗ trợ kiềm dầu, làm mờ khuyết điểm và giúp lớp trang điểm trông ráo mịn hơn. Thiết kế dạng nén cũng rất tiện để bỏ túi, tranh thủ dặm lại vùng chữ T hay hai bên cánh mũi giữa ngày. Giá sale chỉ 99.000 đồng, chưa bằng 1/3 mức giá ban đầu 376.000 đồng, quá dễ chịu cho một món makeup có thể sử dụng thường xuyên.

Nơi mua: Lazada

3. Phấn má hồng Flower Knows

Hội chị em mê mỹ phẩm có bao bì đẹp chắc hẳn khó lòng cưỡng lại sức hút của Flower Knows. Không chỉ xinh như một món đồ sưu tầm trên bàn trang điểm, em phấn má này còn hướng đến hiệu ứng ửng hồng tự nhiên, mềm mại, giúp đôi má trông tươi tắn và đầy sức sống. Các nàng thích kiểu makeup trong trẻo có thể tán nhẹ phấn lên gò má, kết hợp với một màu son cùng tông là đủ tạo nên diện mạo ngọt ngào. Dịp Lazada 11/11, sản phẩm giảm từ 425.000 đồng xuống 220.000 đồng, rất đáng để tự thưởng cho mình.

Nơi mua: Lazada

4. Phấn bắt sáng và tạo khối Cheeryep

Đôi khi, bí quyết để gương mặt lên hình đẹp hơn lại nằm ở những điểm bắt sáng rất nhỏ trên sống mũi, gò má hay đầu mắt. Với 199.000 đồng thay vì 450.000 đồng, các cô gái có thể bổ sung vào túi makeup một em phấn đa năng của Cheeryep, kết hợp hiệu ứng bắt sáng, tạo khối và làm hồng má. Đây là món khá thú vị cho những nàng thích mày mò trang điểm, muốn gương mặt có thêm chiều sâu mà không cần mua quá nhiều hộp phấn riêng lẻ.

Nơi mua: Lazada

5. Son lì dạng lỏng và phấn má 3CE

Những cô nàng thích makeup đồng điệu từ môi đến má chắc chắn sẽ có cảm tình với bộ đôi này của 3CE. Một chút son lì trên môi, thêm sắc phấn má hài hòa là tổng thể gương mặt đã trông chỉn chu và có gu hơn. Đặc biệt, với hội chị em công sở, đây là lựa chọn khá tiện để làm đẹp mỗi sáng mà không phải mất công suy nghĩ xem nên phối màu son với màu má thế nào. Bộ đôi đang giảm tới 61%, từ 450.000 đồng còn 175.000 đồng, mức giá rất hấp dẫn để trải nghiệm mỹ phẩm của thương hiệu này.

Nơi mua: Lazada