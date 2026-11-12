Còn sale là còn gỡ: 5 món thời trang và phụ kiện hàng hiệu đang giảm giá tới 63%, chốt muộn vẫn hời

Lỡ nhịp săn sale 11/11, bạn vẫn còn cơ hội sắm đồ xịn với giá đẹp.

Đừng vội tiếc nuối nếu chưa kịp chốt đơn trong ngày 11/11, bởi đường đua săn sale vẫn chưa kết thúc. Nhiều thương hiệu trên Lazada vẫn đang có những ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt là ở nhóm thời trang và phụ kiện. Từ những món đồ phục vụ nhu cầu đi làm, đi chơi đến trang phục tập luyện, không thiếu lựa chọn để mọi người nâng cấp tủ đồ dịp cuối năm mà vẫn tiết kiệm được một khoản kha khá.

1. Balo laptop SAKOS PLANUS

Với hội dân văn phòng, một chiếc balo vừa đẹp dáng, vừa đựng được cả thế giới đồ đạc luôn là khoản đầu tư xứng đáng. SAKOS PLANUS ghi điểm nhờ thiết kế gọn gàng, hiện đại, có ngăn chứa laptop lên đến 15,6 inch cùng hệ thống phân ngăn thông minh, thuận tiện khi mang theo tài liệu và các món đồ cá nhân. Kiểu dáng cũng đủ lịch sự để bạn diện đi làm mỗi ngày. Từ mức giá 2.790.000 đồng, em này hiện chỉ còn 1.499.000 đồng, giảm 46%, chưa kể voucher gian hàng 200.000 đồng cho đơn từ 1 triệu đồng. Quá hời để chốt đơn ngày hôm nay.

Nơi mua: Lazada

2. Áo sơ mi denim Lacoste

Nếu muốn nâng tầm phong cách mà không cần ăn diện quá cầu kỳ, các chàng trai có thể để mắt tới chiếc sơ mi denim của Lacoste. Thiết kế dáng suông mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét lịch lãm đặc trưng của thương hiệu. Bạn có thể mặc riêng cùng quần âu, quần jeans hoặc khoác ngoài áo thun trắng để tạo nên một bộ đồ có gu. Đáng chú ý, chiếc áo vốn có giá 4.290.000 đồng nay giảm 35%, còn 2.788.500 đồng. Đây cũng là dịp để những ai yêu thích Lacoste bổ sung một item hàng hiệu dễ mặc vào tủ đồ.

Nơi mua: Lazada

3. Áo khoác nữ GIORDANO

Thời tiết cuối năm rất hợp để các nàng sắm thêm một chiếc áo khoác nhẹ nhàng, dễ phối đồ như thiết kế đến từ GIORDANO. Áo sử dụng chất liệu 100% cotton, vải French Terry, có mũ trùm đầu và phom dáng vừa vặn, mang đến vẻ ngoài năng động mà không quá xuề xòa. Dù phối cùng quần jeans, chân váy hay quần thể thao, chị em đều có thể tạo nên những bộ đồ thoải mái để xuống phố. Món này đang có giá cực đẹp trên Lazada, từ 1.718.000 đồng giảm tới 53%, chỉ còn 799.000 đồng.

Nơi mua: Lazada

4. Giày thể thao CAMEL CROWN Light Speed 2.0

Một đôi sneaker có thể đồng hành từ những buổi dạo phố đến các chuyến du lịch cuối năm chắc chắn là món đồ đáng sắm. CAMEL CROWN Light Speed 2.0 sở hữu thiết kế unisex mang hơi hướng Y2K, kiểu dáng khỏe khoắn, phần đế mềm và được thiết kế để tăng độ bám. Không chỉ dễ phối với trang phục thường ngày, đôi giày còn phù hợp với những hoạt động ngoài trời. Deal của em này cũng thuộc hàng ấn tượng nhất danh sách khi giảm tới 63%, từ 1.865.381 đồng xuống còn 691.956 đồng.

Nơi mua: Lazada

5. Áo thun thể thao nam Bulbal Ryden

Hội mê pickleball, chăm đi tập gym hay đơn giản là thích mặc đồ thể thao hằng ngày có thể tranh thủ gom thêm vài chiếc áo Bulbal Ryden. Chất vải nhẹ, thoáng cùng khả năng co giãn tốt là những điểm cộng giúp người mặc thoải mái khi vận động. Thiết kế cũng không quá kén dáng hay khó phối đồ, mặc đi tập xong có thể ghé cà phê cùng bạn bè. Đặc biệt, chiếc áo đang giảm từ 199.000 đồng xuống chỉ còn 99.000 đồng - một mức giá quá hấp dẫn để mua mà không hối hận.

Nơi mua: Lazada