Tại sao ngày càng nhiều gia đình không làm cửa sổ bằng song sắt? 2 giải pháp thay thế thoáng nhà, đảm bảo an toàn đang lên ngôi

Không cần những khung sắt dày đặc, cửa sổ vẫn có thể đảm bảo an toàn.

Trong một thời gian dài, cửa sổ có song sắt gần như là lựa chọn mặc định của nhiều gia đình Việt khi xây nhà. Những thanh sắt được hàn chắc chắn, bố trí theo chiều ngang hoặc chiều dọc, vừa có tác dụng chống trộm, vừa giúp hạn chế nguy cơ trẻ nhỏ trèo qua cửa sổ. Tuy nhiên, khi cải tạo nhà cũ hoặc xây dựng nhà mới, nhiều người bắt đầu tìm kiếm những phương án khác thay cho kiểu song sắt truyền thống. Không chỉ vì vấn đề thẩm mỹ, sự thay đổi này còn xuất phát từ nhu cầu cải thiện không gian sống và đảm bảo an toàn trong những tình huống khẩn cấp.

Vì sao cửa sổ song sắt truyền thống dần bộc lộ nhiều hạn chế?

1. Tạo cảm giác bí bách: Những thanh sắt dày, đan sát nhau khiến tầm nhìn bị chia cắt. Với những căn phòng nhỏ hoặc ít cửa sổ, chi tiết này dễ tạo cảm giác không gian chật chội, nặng nề.

2. Tốn công vệ sinh, bảo dưỡng: Song sắt có nhiều khe nhỏ dễ bám bụi. Sau nhiều năm tiếp xúc với mưa nắng, lớp sơn bảo vệ có thể bong tróc, xuất hiện gỉ sét và cần được xử lý lại.

3. Có thể cản trở việc thoát hiểm: Khung song sắt hàn cố định, không có cơ chế mở từ bên trong có thể trở thành vật cản nếu xảy ra hỏa hoạn và cửa sổ là một trong những lối thoát khả dụng.

Vậy nếu không sử dụng song sắt truyền thống, gia đình có thể lựa chọn phương án nào để vừa giữ được sự thông thoáng, vừa không phải đánh đổi sự an toàn?

Giải pháp 1: Sử dụng cửa lưới an ninh bằng inox

Khác với cửa lưới chống muỗi thông thường, cửa lưới an ninh sử dụng lưới kim loại có độ bền cao, được cố định trong hệ khung chắc chắn và kết hợp với bộ khóa chuyên dụng. Nhìn từ bên trong, cửa có hình thức tương đối giống một lớp lưới mỏng phủ kín ô cửa sổ, thay vì những thanh sắt lớn chạy ngang dọc.

1. Giữ được sự thông thoáng cho căn phòng

Ưu điểm đáng chú ý của loại cửa này là gia đình vẫn có thể mở cửa kính để đón gió tự nhiên trong khi lớp lưới an ninh được đóng lại. Các mắt lưới nhỏ cũng giúp hạn chế muỗi và côn trùng bay vào nhà. Nhờ vậy, thay vì phải lắp riêng song sắt rồi bổ sung thêm cửa lưới chống muỗi, bạn có thể kết hợp hai chức năng trong cùng một hệ cửa.

2. Tầm nhìn ít bị chia cắt

So với những thanh sắt có kích thước lớn, lớp lưới kim loại tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn về mặt thị giác. Đặc biệt, với những căn phòng có cửa sổ nhìn ra vườn, ban công hoặc khoảng sân trước nhà, giải pháp này giúp gia đình tận hưởng cảnh quan bên ngoài mà không bị những khung sắt dày đặc che chắn.

3. Có thể thiết kế mở được khi cần thiết

Cửa lưới an ninh có các thiết kế dạng mở quay hoặc mở trượt. Với những vị trí có thể sử dụng làm lối thoát hiểm, gia đình nên ưu tiên hệ cửa có cơ chế mở nhanh từ bên trong mà không cần tìm chìa khóa.

Tuy nhiên, khi lựa chọn, mọi người cần phân biệt rõ lưới chống muỗi thông thường với lưới an ninh có khả năng chịu lực, chống cạy phá. Nếu mục đích là chống rơi ngã cho trẻ nhỏ, sản phẩm cũng phải đáp ứng yêu cầu chịu lực tương ứng, không nên chỉ dựa vào quảng cáo của người bán.

Giải pháp 2: Sử dụng cửa kính an toàn kết hợp bộ giới hạn góc mở

Một phương án khác là sử dụng hệ cửa kính dán an toàn, kết hợp khung cửa chắc chắn, bộ khóa phù hợp và phụ kiện giới hạn độ mở. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với những gia đình yêu thích cửa sổ có ô kính lớn, muốn tận dụng ánh sáng tự nhiên nhưng vẫn quan tâm đến vấn đề an toàn.

1. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

Khi không còn những thanh sắt chắn ngang, ô cửa kính trở thành một khoảng nhìn liền mạch. Ánh sáng có thể đi sâu vào phòng, giúp không gian trông rộng rãi và nhẹ nhàng hơn. Đây là ưu điểm đặc biệt hữu ích đối với nhà ống, phòng ngủ nhỏ hoặc những căn nhà có ít mặt thoáng.

2. Hạn chế nguy cơ trẻ nhỏ trèo qua cửa sổ

Bộ giới hạn góc mở là phụ kiện được lắp trên khung và cánh cửa, có tác dụng kiểm soát khoảng cách mở cửa sổ. Nhờ đó, gia đình vẫn có thể mở cửa để lưu thông không khí nhưng hạn chế việc trẻ nhỏ tự ý mở cửa quá rộng. Bên cạnh đó, kính dán an toàn có lớp màng liên kết ở giữa, giúp giữ lại phần lớn mảnh kính khi kính bị vỡ, giảm nguy cơ gây thương tích so với kính thông thường.

3. Dễ vệ sinh và bảo dưỡng

Không còn phải lau từng thanh song sắt hay xử lý những điểm gỉ sét, công việc vệ sinh cửa sổ chủ yếu tập trung vào mặt kính, khung cửa và các phụ kiện. Hình thức đơn giản cũng giúp hệ cửa dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất, kể cả khi gia đình muốn thay đổi cách trang trí nhà sau vài năm. Dù vậy, kính dán an toàn thông thường không đồng nghĩa với kính chống đột nhập. Nếu lắp ở tầng trệt hoặc những vị trí người ngoài dễ tiếp cận, gia đình cần lựa chọn hệ kính, khung và khóa có khả năng chống đột nhập phù hợp. Với cửa sổ trên tầng cao, bộ giới hạn độ mở cũng phải có khả năng chịu lực và chống trẻ tự ý tháo mở.

Có nên tháo bỏ toàn bộ song sắt ở những ngôi nhà cũ?

Không nhất thiết. Với những gia đình đang sử dụng song sắt còn chắc chắn, phù hợp với đặc điểm ngôi nhà, việc thay mới toàn bộ có thể gây lãng phí. Một hướng cải tạo tiết kiệm hơn là bổ sung ô mở thoát hiểm phù hợp hoặc thay thế từng khung song sắt tại những vị trí cần cải thiện.

Mỗi ngôi nhà có một đặc điểm riêng. Cửa sổ tầng trệt cần chú trọng khả năng chống đột nhập, cửa sổ tầng cao cần ưu tiên phòng ngừa rơi ngã, còn những vị trí phục vụ thoát hiểm phải có cơ chế mở thuận tiện khi xảy ra sự cố. Chọn đúng giải pháp cho từng vị trí sẽ thiết thực hơn việc chạy theo một kiểu cửa mới chỉ vì đẹp mắt.