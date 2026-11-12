Dọn tủ quần áo mới phát hiện 30 món đồ vô dụng đang âm thầm chiếm chỗ: Bảo sao nhà càng dọn càng bừa bộn

Có những gia đình thường xuyên dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc nhưng chỉ vài ngày sau, tủ quần áo lại chật cứng như cũ. Nguyên nhân đôi khi không nằm ở cách gấp quần áo hay diện tích tủ quá nhỏ, mà bởi chúng ta đang giữ quá nhiều món đồ không còn giá trị sử dụng.

Không ít người có thói quen giữ lại quần áo cũ vì nghĩ rằng "biết đâu sau này sẽ mặc". Một chiếc váy đã chật, đôi giày không còn hợp mốt hay chiếc áo mua từ nhiều năm trước vẫn được cất cẩn thận. Theo thời gian, những món đồ tưởng chừng vô hại này lại trở thành nguyên nhân khiến không gian sống ngày càng chật chội.

Thực tế, dọn dẹp không đơn thuần là gấp quần áo ngay ngắn hay mua thêm hộp đựng đồ. Điều quan trọng hơn là xác định đâu là những món thực sự cần thiết và đâu là những thứ nên được loại bỏ.

Nếu đang có ý định tổng vệ sinh tủ quần áo, bạn có thể bắt đầu bằng việc kiểm tra 30 loại đồ vật dưới đây, được chia thành 4 nhóm phổ biến.

1. Nhóm quần áo, phụ kiện đã hư hỏng: 7 món nên mạnh dạn loại bỏ

Đây là nhóm dễ nhận biết nhất nhưng cũng thường bị giữ lại lâu nhất. Nhiều người tiếc một chiếc áo từng rất đắt tiền hoặc đôi giày từng yêu thích, dù chúng đã xuống cấp đến mức không còn sử dụng được.

Hãy kiểm tra 7 loại đồ sau:

1. Quần áo có vết bẩn cứng đầu, không thể làm sạch.

2. Áo quần bạc màu nghiêm trọng, mất đi vẻ ngoài ban đầu.

3. Quần áo bị mốc, có mùi khó chịu dù đã giặt nhiều lần.

4. Trang phục bị rách, hỏng khóa kéo hoặc bung đường may nhưng không thể sửa chữa, hoặc bạn không có ý định sửa.

5. Áo len, áo thun bị xù lông quá nhiều, không còn muốn mặc.

6. Trang sức, phụ kiện bị gỉ sét, bong tróc hoặc hư hỏng.

7. Giày dép, mũ nón bị biến dạng, không còn sử dụng thoải mái.

Một chiếc áo đã hỏng không trở nên hữu ích hơn chỉ vì được cất thêm vài năm. Ngược lại, nó chiếm chỗ của những món đồ đang được sử dụng hằng ngày.

Đối với quần áo còn khả năng sửa chữa, bạn có thể dành một khoảng thời gian cụ thể để xử lý. Nếu sau vài tháng vẫn không sửa, hãy cân nhắc loại bỏ thay vì tiếp tục cất giữ vô thời hạn.

2. Nhóm quần áo không còn phù hợp: 8 món giữ lại chỉ thêm chật tủ

Có những món đồ hoàn toàn không hỏng, thậm chí còn rất mới, nhưng chúng ta gần như không bao giờ mặc đến.

Lý do có thể vì cơ thể thay đổi, sở thích khác trước hoặc đơn giản là món đồ ấy không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại.

8 loại đồ đáng xem xét gồm:

8. Quần áo có chất liệu gây ngứa, bí bách hoặc khó chịu khi mặc.

9. Những kiểu trang phục đã lỗi thời và bản thân không còn yêu thích.

10. Quần áo có màu sắc, họa tiết không phù hợp với phong cách cá nhân.

11. Những chiếc áo, váy quá dễ nhăn, cần là ủi cầu kỳ khiến bạn ngại mặc.

12. Quần áo quá chật hoặc quá rộng, không có kế hoạch chỉnh sửa.

13. Đồng phục cũ không còn nhu cầu sử dụng.

14. Quần áo, giày dép trẻ em đã chật, không còn phù hợp.

15. Phụ kiện như trâm cài, thắt lưng, khăn choàng đã lâu không sử dụng.

Đặc biệt, nhiều phụ nữ có thói quen giữ lại quần áo từ thời trẻ với hy vọng một ngày nào đó sẽ mặc vừa trở lại. Tuy nhiên, nếu việc giữ lại những món đồ này chỉ khiến tủ thêm chật chội, bạn nên cân nhắc lựa chọn một vài món có giá trị kỷ niệm và loại bỏ phần còn lại.

Quần áo trẻ em cũng tương tự. Những bộ đồ còn tốt có thể được giặt sạch để tặng người thân, quyên góp hoặc bán lại. Riêng một vài món gắn với kỷ niệm đặc biệt của con, gia đình hoàn toàn có thể giữ lại trong một hộp lưu niệm riêng.

3. Nhóm quần áo mua về nhưng không có dịp mặc: 7 món gây lãng phí tiền bạc

Đây có lẽ là nhóm khiến nhiều người tiếc nuối nhất, bởi không ít món vẫn còn nguyên tem mác.

Chúng ta có thể mua một chiếc váy vì thấy người mẫu mặc đẹp, một đôi giày vì đang giảm giá hoặc bộ trang phục chỉ để tham dự một sự kiện. Nhưng sau đó, món đồ lại nằm yên trong tủ suốt nhiều năm.

7 loại nên kiểm tra gồm:

16. Trang phục có thiết kế quá cầu kỳ, phá cách, khó sử dụng hằng ngày.

17. Những món quần áo không biết phối với bất kỳ món đồ nào đang có.

18. Váy áo dự tiệc, trang phục quá trang trọng không còn dịp mặc.

19. Trang phục biểu diễn, đồng phục nhóm hoặc quần áo phục vụ sự kiện đã kết thúc.

20. Những đôi giày đặc biệt nhưng không phù hợp nhu cầu đi lại.

21. Quần áo, phụ kiện mua trùng lặp quá nhiều so với nhu cầu.

22. Trang phục không còn phù hợp với công việc và lối sống hiện tại.

Chẳng hạn, một người từng làm việc trong môi trường công sở có thể sở hữu hàng chục chiếc áo sơ mi, chân váy và giày cao gót. Nhưng khi chuyển sang làm việc tại nhà, nhu cầu sử dụng những món đồ này giảm đáng kể.

Thay vì tiếp tục giữ toàn bộ, bạn có thể lựa chọn một số trang phục phù hợp để sử dụng khi cần, sau đó thanh lý hoặc tặng những món còn tốt.

Đặc biệt, đừng cố mua thêm quần áo chỉ để phối với một món đồ vốn đã không phù hợp. Đây là cái bẫy mua sắm khiến nhiều người tiêu thêm tiền chỉ để hợp lý hóa một khoản chi trước đó.

4. Nhóm vật dụng lưu trữ: 8 món tưởng giúp nhà gọn nhưng lại khiến tủ thêm chật

Khi dọn tủ, nhiều người chỉ quan tâm đến quần áo mà quên mất những phụ kiện lưu trữ cũng đang chiếm không ít diện tích.

Thậm chí, càng mua nhiều hộp đựng và dụng cụ sắp xếp, chiếc tủ đôi khi càng trở nên rối mắt.

8 món cần kiểm tra gồm:

23. Móc treo quần áo bị gãy, cong vênh hoặc dư thừa.

24. Móc treo phụ kiện, giá treo nhiều tầng không còn sử dụng.

25. Hộp đựng đồ lót bị hỏng hoặc không phù hợp với kích thước ngăn kéo.

26. Hộp hút ẩm đã hết tác dụng, cần thay mới.

27. Túi hút chân không bị rách hoặc không còn giữ kín.

28. Hộp giấy, thùng carton bị ẩm mốc hoặc có dấu hiệu côn trùng.

29. Vách ngăn, khay chia ngăn kéo dư thừa hoặc không phù hợp.

30. Túi nilon, túi bọc quần áo tích trữ quá nhiều sau mỗi lần mua sắm, giặt là.

Không ít gia đình mua thêm hàng loạt hộp nhựa, móc treo và túi bảo quản với hy vọng giải quyết tình trạng chật tủ. Tuy nhiên, nếu lượng quần áo không giảm, việc bổ sung dụng cụ lưu trữ đôi khi chỉ làm tăng chi phí.

Nguyên tắc nên áp dụng là loại bỏ đồ không cần thiết trước, sau đó mới quyết định có cần mua thêm vật dụng lưu trữ hay không.

5. Dọn tủ một lần chưa đủ: 4 thói quen giúp nhà luôn gọn gàng và tiết kiệm tiền

Sau khi loại bỏ những món không còn cần thiết, điều quan trọng nhất là tránh để chiếc tủ nhanh chóng trở lại tình trạng quá tải.

Thứ nhất, ưu tiên chất lượng thay vì số lượng. Một chiếc áo có chất liệu tốt, đường may chắc chắn và kiểu dáng dễ phối thường mang lại giá trị sử dụng lâu dài hơn nhiều món đồ mua chỉ vì giá rẻ. Điều đó không đồng nghĩa phải chọn hàng hiệu đắt tiền, mà nên quan tâm đến độ bền và tần suất sử dụng thực tế.

Thứ hai, hiểu rõ phong cách của bản thân. Trước khi mua quần áo mới, hãy tự hỏi liệu món đồ có phù hợp với công việc, độ tuổi, thói quen sinh hoạt và những trang phục đang sở hữu hay không. Một món đồ đẹp nhưng không phù hợp với cuộc sống thường ngày rất dễ trở thành khoản chi lãng phí.

Thứ ba, ưu tiên trang phục dễ chăm sóc. Nếu không thích là ủi hoặc giặt khô, đừng mua quá nhiều quần áo đòi hỏi quy trình bảo quản cầu kỳ. Sự tiện lợi đôi khi quan trọng hơn vẻ ngoài bắt mắt.

Thứ tư, kiểm tra tủ quần áo định kỳ 6 tháng một lần. Mỗi lần chuyển mùa là dịp phù hợp để đánh giá lại những món đã mặc, những món không còn sử dụng và nhu cầu mua sắm trong thời gian tới.

Một cách đơn giản khác là áp dụng nguyên tắc "mua một, cân nhắc bỏ một". Khi có thêm một chiếc áo hoặc đôi giày mới, hãy xem trong tủ có món nào đã hết giá trị sử dụng để thanh lý hoặc trao tặng.

Nhà gọn hơn cũng là một cách tiết kiệm tiền

Thử tưởng tượng mỗi tháng bạn mua thêm 2 món quần áo, trung bình 300.000 đồng/món. Sau một năm, số tiền chi ra đã lên tới 7,2 triệu đồng. Nếu một nửa số quần áo ấy chỉ được mặc vài lần hoặc nằm yên trong tủ, khoản chi chưa được khai thác hiệu quả có thể lên tới 3,6 triệu đồng.

Đây chỉ là một phép tính minh họa, nhưng đủ cho thấy việc mua sắm thiếu cân nhắc có thể tạo ra sự lãng phí đáng kể.

Dọn tủ quần áo vì thế không đơn giản là làm đẹp nhà cửa. Đó còn là cơ hội nhìn lại thói quen tiêu dùng, nhận ra những khoản tiền đã chi chưa hợp lý và điều chỉnh cách mua sắm trong tương lai.

Một chiếc tủ gọn gàng không nhất thiết phải có thật ít quần áo. Quan trọng là những món đồ bên trong đều có lý do để tồn tại: được sử dụng thường xuyên, phục vụ một nhu cầu cụ thể hoặc mang giá trị kỷ niệm thực sự.

Đôi khi, để ngôi nhà rộng rãi hơn, chúng ta không cần mua thêm một chiếc tủ mới. Chỉ cần mạnh dạn nói lời tạm biệt với những món đồ đã không còn phù hợp.