"Nam thần Vbiz" sống trong penthouse: Góc nào cũng đẹp nhưng đẳng cấp nhất là tầng 3

Không gian tầng 3 là khu vực được nam nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết chăm chút.

Nhắc đến những cơ ngơi đẹp xịn của dàn nghệ sĩ Vbiz, căn penthouse rộng 270m², đập thông 3 tầng của Ngô Kiến Huy là một trong những không gian sống đáng chú ý. Nam nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết chăm chút cho tổ ấm, từ thiết kế nội thất hiện đại, tiện nghi đến cách bố trí các khu vực sinh hoạt mang đậm dấu ấn cá nhân. Trên mạng xã hội, thỉnh thoảng Ngô Kiến Huy lại chia sẻ những góc nhỏ trong nhà, giúp khán giả có dịp chiêm ngưỡng nơi anh đang tận hưởng cuộc sống độc thân bên những "boss" cưng. Trong căn penthouse sang xịn, một trong những khu vực gây chú ý nhất chính là khoảng sân vườn nằm trên tầng 3. Diện tích không quá rộng nhưng được nam nghệ sĩ chăm chút tỉ mỉ, bố trí hồ cá và trồng nhiều loại cây xanh. Thay vì chỉ chọn cây cảnh hay hoa để trang trí, anh ưu tiên những loại cây thiết thực như rau, cây gia vị và cây ăn trái. Khu vườn nhỏ vì thế không chỉ tạo thêm mảng xanh tươi mát cho penthouse mà còn cung cấp nguồn rau trái, gia vị tươi ngon để Ngô Kiến Huy sử dụng trong những bữa ăn tại nhà.

Khu vườn trong penthouse của Ngô Kiến Huy

Không gian sân vườn của Ngô Kiến Huy nằm trên tầng 3, được anh kết hợp khéo léo giữa không gian rèn luyện sức khỏe và góc thư giãn ngoài trời. Tại đây, anh bố trí một phòng gym riêng với đầy đủ các thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu tập luyện ngay tại nhà. Ngay bên ngoài phòng tập chính là khu vườn tiểu cảnh xanh mát, nơi Ngô Kiến Huy dành nhiều tâm huyết chăm chút với hồ cá và nhiều loại cây xanh. Sự kết hợp giữa không gian tập luyện khỏe khoắn, năng động và khu vườn ngập sắc xanh tạo nên sự cân bằng thú vị. Không chỉ giúp căn penthouse thêm sinh động, góc sân vườn này còn mang đến cho nam nghệ sĩ một nơi thư giãn, thả lỏng tinh thần và gần gũi với thiên nhiên ngay giữa tầng cao.

Trong khu vườn nhỏ, Ngô Kiến Huy ưu tiên trồng những loại cây thiết thực thay vì chỉ lựa chọn hoa cảnh để trang trí như hoa hồng hay các loại cây leo. Nam nghệ sĩ muốn không gian vừa có thêm nhiều mảng xanh, vừa mang lại giá trị sử dụng trong đời sống hằng ngày. Vốn có niềm đam mê nấu ăn, anh đặc biệt yêu thích những loại rau và cây gia vị có thể tự tay thu hoạch để sử dụng trong các bữa ăn gia đình. Trong một đoạn clip chia sẻ trên TikTok, Ngô Kiến Huy khoe khu vườn xanh tốt với đủ loại cây trồng như khổ qua, dâu tằm, ớt, hành, đu đủ, chanh, cóc, khế... Mỗi loại cây đều được lựa chọn dựa trên sở thích và nhu cầu sử dụng thực tế, biến góc sân vườn trên cao thành một khu vườn nhỏ vừa đẹp mắt, vừa hữu ích. Không chỉ có thêm nguồn rau trái sạch để thưởng thức, Ngô Kiến Huy còn tìm thấy niềm vui từ việc chăm sóc cây cối và tự tay vun vén không gian xanh của riêng mình.

Khám phá không gian sống của Ngô Kiến Huy

Trong căn penthouse, mảng xanh không chỉ tập trung ở khu vực sân vườn tầng 3 mà còn được Ngô Kiến Huy khéo léo đưa vào không gian sinh hoạt chính ở tầng 1. Khu vực này được thiết kế theo hướng mở, kết nối phòng khách và phòng ăn với ban công rộng thoáng bên ngoài. Nam nghệ sĩ tận dụng một phần diện tích ban công để bố trí các chậu cây xanh, tạo thêm những khoảng xanh gần gũi với thiên nhiên ngay trong nhà. Cách bài trí này giúp không gian sống thêm sinh động, đồng thời mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu cho những giờ phút nghỉ ngơi và sum họp.

Nằm phía sau phòng khách, khu vực bếp và bàn ăn tiếp tục được hưởng lợi từ hệ cửa kính lớn hướng ra ban công, giúp ánh sáng tự nhiên lan tỏa khắp không gian. Ngô Kiến Huy bố trí bàn ăn ở vị trí trung tâm, tạo sự kết nối thuận tiện giữa nơi dùng bữa và khu vực nấu nướng. Căn bếp được thiết kế theo hình chữ L, tận dụng hiệu quả diện tích và giúp việc di chuyển, chế biến món ăn trở nên dễ dàng hơn. Hệ tủ bếp được anh sắp xếp gọn gàng, kết hợp cùng cách bài trí tối giản, mang đến tổng thể hiện đại, ngăn nắp và thoáng mắt.

Tầng 2 là không gian nghỉ ngơi riêng tư của Ngô Kiến Huy, được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản và đồng điệu với tổng thể căn penthouse. Nam nghệ sĩ ưu tiên cách bài trí gọn gàng, sử dụng nội thất có đường nét tinh giản cùng gam màu trung tính, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Đối diện giường ngủ là chiếc tivi cỡ lớn, đáp ứng nhu cầu giải trí ngay tại phòng và tăng thêm sự tiện nghi cho không gian nghỉ ngơi. Đáng chú ý, phòng ngủ còn được bố trí khu vực thay đồ riêng với hệ thống chăm sóc trang phục hiện đại. Tại đây, Ngô Kiến Huy trang bị máy giặt khô cùng thiết bị là quần áo tự động, hỗ trợ việc làm sạch, làm phẳng và bảo quản trang phục thuận tiện hơn. Những tiện ích này cho thấy sự đầu tư chỉn chu của nam nghệ sĩ cho chất lượng cuộc sống, giúp các sinh hoạt thường ngày trở nên dễ dàng và thoải mái.