Thấy rắn nằm cuộn tròn trong vườn nhà thì nên làm gì đầu tiên?

Rắn nằm im không nhúc nhích chưa chắc đã vô hại như nhiều người vẫn nghĩ.

Khi tưới cây, nhổ cỏ hoặc dọn dẹp sân vườn, không ít người bất ngờ phát hiện một con rắn nằm cuộn tròn dưới gốc cây, cạnh chậu hoa hay trong góc tường. Điều đáng nói là dù có người xuất hiện, con rắn vẫn nằm im, gần như không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, nhiều người tò mò muốn tiến lại gần xem rắn còn sống hay đã chết, thậm chí lấy gậy chọc thử. Đây lại là những hành động không nên thực hiện.

Vì sao rắn nằm cuộn tròn, không nhúc nhích?

Có nhiều lý do khiến rắn duy trì tư thế cuộn tròn trong thời gian dài.

- Rắn đang nghỉ ngơi hoặc tiêu hóa thức ăn. Sau khi ăn, nhiều loài rắn thường hạn chế di chuyển và tìm một vị trí kín đáo để nghỉ.

- Nhiệt độ môi trường xuống thấp khiến hoạt động của rắn chậm lại. Là động vật biến nhiệt, rắn phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ bên ngoài.\

- Rắn đang phục kích con mồi. Một số loài, điển hình như rắn lục, có tập tính nằm bất động để chờ con mồi đến gần.

- Rắn đang cảm thấy bị đe dọa. Tư thế cuộn mình cũng có thể là một phản ứng phòng vệ, giúp rắn sẵn sàng tấn công nếu bị tiếp cận.

Chỉ dựa vào việc rắn nằm im, bạn không thể xác định chính xác nó đang ở trạng thái nào. Một con rắn tưởng chừng bất động vẫn có thể phản ứng rất nhanh khi bị tác động.

Việc đầu tiên nên làm là dừng ngay công việc đang thực hiện và lùi ra xa

Nếu đang tưới cây, cắt cỏ hay thu dọn đồ đạc trong vườn, bạn nên dừng lại ngay khi phát hiện rắn. Không cố hoàn thành nốt công việc, cũng không tiến thêm vài bước để nhìn rõ con vật. Hãy từ từ lùi về vị trí an toàn, chú ý quan sát đường đi để tránh vấp ngã hoặc vô tình giẫm phải rắn. Nếu trong tay đang cầm vòi nước, cuốc, xẻng hay kéo cắt cành, không sử dụng những vật dụng này để tác động vào con rắn. Sau đó, gia đình nên thực hiện những việc sau:

- Đưa trẻ nhỏ và vật nuôi vào trong nhà, không để chó, mèo chạy đến đánh hơi hoặc trêu chọc rắn.

- Thông báo cho những người trong gia đình biết vị trí phát hiện rắn để tránh vô tình đi vào khu vực đó.

- Đóng các cửa dẫn từ sân vườn vào nhà nếu có thể thực hiện mà không phải đến gần rắn.

- Nếu rắn nằm ở khu vực xa nhà, ít người qua lại, hãy giữ khoảng cách và để nó có cơ hội tự rời đi.

- Nếu rắn nằm gần cửa ra vào, lối đi thường xuyên sử dụng hoặc không chịu rời khỏi khu vực sinh hoạt, nên liên hệ người có chuyên môn để được hỗ trợ xử lý.

3 việc tuyệt đối không nên làm khi thấy rắn nằm bất động

1. Lấy gậy chọc thử xem rắn còn sống hay không

Đây là phản ứng khá phổ biến khi thấy rắn nằm im quá lâu. Tuy nhiên, việc chạm vào cơ thể rắn có thể khiến nó bất ngờ chuyển sang trạng thái tự vệ. Ngay cả khi nghi ngờ rắn đã chết, bạn cũng không nên dùng tay chạm vào hoặc tự ý nhặt lên, bởi phản xạ cắn vẫn có thể xảy ra sau khi rắn chết.

2. Dùng vòi nước xịt mạnh vào rắn

Nhiều người cho rằng xịt nước là cách đuổi rắn mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Tuy nhiên, bạn không thể kiểm soát được hướng di chuyển của rắn khi nó bị kích động. Thay vì bò ra khỏi vườn, rắn có thể chui vào gầm đồ đạc, bụi cây hoặc những khe hở dẫn vào nhà, khiến việc xử lý sau đó khó khăn hơn.

3. Tự ý di chuyển chậu cây hoặc phát quang bụi cỏ xung quanh

Nếu rắn nằm cuộn tròn dưới gốc cây hay cạnh một chậu hoa, đừng vội di chuyển những vật dụng xung quanh để tạo đường cho rắn bò đi. Việc này buộc bạn phải tiếp cận quá gần con vật. Hãy tạm thời để nguyên hiện trạng cho đến khi rắn đã rời đi hoặc được người có chuyên môn xử lý.

Sau khi rắn rời đi, gia đình nên làm gì?

Nếu từng phát hiện rắn nằm cuộn tròn trong vườn, bạn nên dành thời gian kiểm tra lại cách bố trí khu vực này. Những chậu cây xếp quá sát nhau, đống lá khô, gạch đá chất lâu ngày hay bụi cỏ mọc um tùm đều có thể tạo nơi trú ẩn cho rắn và các loài động vật nhỏ mà chúng săn bắt. Nên duy trì một số thói quen sau:

- Cắt tỉa cây cỏ định kỳ, đặc biệt là khu vực sát chân tường và cửa ra vào.

- Sắp xếp chậu cây có khoảng cách để dễ quan sát và vệ sinh.

- Không tích trữ củi, gạch ngói, vật liệu xây dựng bừa bãi trong vườn.

- Kiểm soát chuột và dọn sạch thức ăn thừa của vật nuôi.

- Mang giày kín chân, sử dụng dụng cụ có cán dài khi làm vườn và tránh đưa tay vào những vị trí khuất tầm nhìn.

Rắn nằm cuộn tròn trong vườn không nhất thiết đang chuẩn bị tấn công con người. Tuy nhiên, sự bất động của nó cũng không phải căn cứ để khẳng định rằng tình huống đã an toàn. Thay vì tò mò tìm hiểu hoặc cố xua đuổi bằng mọi cách, giữ khoảng cách và hạn chế tác động đến con vật vẫn là lựa chọn khôn ngoan nhất.