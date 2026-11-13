Phụ nữ Hàn Quốc dọn nhà nhàn tênh nhờ 5 dụng cụ này: Có món nhỏ xíu nhưng giải quyết được cả việc khó

Không cần sắm quá nhiều thiết bị đắt tiền, đôi khi chỉ vài dụng cụ vệ sinh nhỏ gọn cũng đủ giúp việc dọn dẹp nhà cửa trở nên nhẹ nhàng hơn. Từ những khe gạch khó chà rửa đến gầm tủ lạnh, cửa kính hay sàn phòng tắm, 5 món đồ được nhiều bà nội trợ Hàn Quốc yêu thích dưới đây có thể giải quyết vấn đề.

Dọn dẹp nhà cửa là công việc quen thuộc nhưng cũng dễ khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt, những vị trí như khe gạch, gầm giường, phía sau tủ lạnh hay mặt ngoài cửa kính thường mất khá nhiều thời gian vệ sinh. Dù lau chùi thường xuyên, không ít gia đình vẫn gặp tình trạng bụi bẩn tích tụ ở những góc khuất khó tiếp cận.

Thay vì dành hàng giờ để cọ rửa, nhiều bà nội trợ Hàn Quốc lựa chọn cách đơn giản hơn: Sử dụng đúng dụng cụ cho từng khu vực. Trên các tài khoản chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc nhà cửa tại Hàn Quốc, những món đồ vệ sinh nhỏ gọn, đa năng và dễ cất giữ thường xuyên được giới thiệu.

Đáng chú ý, không phải món nào cũng là thiết bị hiện đại hay có giá thành cao. Trong danh sách dưới đây, có những dụng cụ thiết kế rất đơn giản nhưng lại giúp tiết kiệm đáng kể công sức khi làm việc nhà.

1. Chổi quét khe: Nhỏ nhưng xử lý được những vị trí khó vệ sinh nhất

Nếu từng mất nhiều thời gian để cọ đường ron gạch trong phòng tắm hoặc làm sạch các khe nhỏ quanh vòi nước, bạn sẽ hiểu vì sao chổi quét khe được nhiều người yêu thích.

Khác với bàn chải thông thường, loại chổi này có đầu dẹt, dài và tương đối mỏng. Thiết kế giúp phần lông bàn chải tiếp cận những vị trí hẹp mà miếng bọt biển hay khăn lau khó chạm tới.

Chẳng hạn, khi vệ sinh khu vực bồn rửa bát, người dùng có thể dễ dàng đưa đầu chổi vào khe tiếp giáp giữa vòi nước và mặt bàn, đường viền bồn rửa hoặc những rãnh nhỏ thường xuyên tích tụ cặn bẩn. Trong phòng tắm, dụng cụ này đặc biệt hữu ích để làm sạch đường ron gạch, chân vòi sen và các góc cạnh gần bồn cầu.

Một ưu điểm khác là lông bàn chải thường có độ cứng nhất định, giúp đánh bật bụi bẩn bám lâu ngày khi kết hợp với dung dịch vệ sinh phù hợp.

Ngoài nhà bếp và phòng tắm, chổi quét khe còn có thể dùng để vệ sinh các đường nối trên kệ, rãnh cửa sổ hoặc những góc nhỏ của hộp đựng thực phẩm.

Tuy nhiên, với bề mặt dễ trầy xước hoặc lớp silicone đã xuống cấp, nên thử ở một góc nhỏ trước khi chà mạnh.

2. Chổi lau bụi khe hẹp: Không cần dịch chuyển sofa, tủ lạnh vẫn có thể dọn sạch bụi

Một trong những bất tiện khi tổng vệ sinh nhà cửa là phải di chuyển các món nội thất nặng để lau chùi bên dưới. Sofa, tủ lạnh, giường ngủ hay tủ quần áo thường có khoảng trống rất thấp, khiến cây lau nhà thông thường khó đưa vào.

Đó là lý do chổi lau bụi khe hẹp với đầu dẹt, thân dài được nhiều bà nội trợ Hàn Quốc lựa chọn.

Dụng cụ này có thiết kế tương đối đơn giản, gồm một tay cầm dài và phần đầu lau mỏng, linh hoạt. Nhờ đó, người dùng có thể luồn chổi xuống gầm sofa hoặc phía dưới các thiết bị gia dụng mà không cần di chuyển chúng.

Phần khăn lau thường được làm từ sợi microfiber, có khả năng giữ bụi và tóc rụng khá tốt. Sau khi sử dụng, khăn có thể tháo rời để giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần.

Một số mẫu còn có tay cầm điều chỉnh độ dài, giúp vệ sinh cả những vị trí cao như nóc tủ, phía trên cửa hoặc các góc trần nhà.

Đối với gia đình sống trong căn hộ nhỏ, đây là dụng cụ khá đáng cân nhắc bởi không chiếm nhiều diện tích cất giữ. Thay vì phải sắm thêm nhiều loại chổi khác nhau, một cây lau khe có thể phục vụ nhiều vị trí trong nhà.

Điểm cần lưu ý là nên kiểm tra khoảng trống dưới đồ nội thất trước khi mua, đồng thời tránh đưa dụng cụ vào khu vực có dây điện hoặc bộ phận máy móc đang hoạt động.

3. Robot lau kính: Giải pháp cho những ô cửa lớn, khó tiếp cận

Nếu hai món đồ đầu tiên có thiết kế khá đơn giản thì robot lau kính lại là thiết bị hiện đại hơn, đặc biệt phù hợp với những gia đình sử dụng nhiều cửa kính.

Ở các căn hộ chung cư, việc vệ sinh mặt ngoài cửa sổ luôn là một vấn đề nan giải. Không ít ô cửa có diện tích lớn, nằm ở vị trí cao hoặc không thể mở hoàn toàn, khiến việc lau chùi bằng tay vừa bất tiện vừa tiềm ẩn nguy hiểm.

Robot lau kính được thiết kế để bám trên bề mặt kính và tự di chuyển theo chương trình cài đặt. Người dùng có thể điều khiển thiết bị bằng nút bấm hoặc ứng dụng, tùy từng mẫu sản phẩm.

Một số dòng sử dụng hai đĩa khăn lau microfiber chuyển động xoay, trong khi những dòng khác có đế lau dạng vuông hoặc chữ nhật. Nhờ cơ chế di chuyển tự động, thiết bị có thể hỗ trợ làm sạch những khu vực khó với tới mà người dùng không phải trực tiếp đưa tay ra ngoài cửa sổ.

Điểm đáng chú ý là nhiều mẫu robot lau kính được trang bị dây an toàn và pin dự phòng nhằm duy trì lực hút trong một khoảng thời gian khi nguồn điện gặp sự cố.

Tuy nhiên, không nên cho rằng mọi robot lau kính đều có khả năng chống rơi tuyệt đối. Khi sử dụng, cần cố định dây an toàn đúng hướng dẫn, kiểm tra điều kiện bề mặt kính và chỉ vận hành tại những vị trí được nhà sản xuất cho phép.

Ngoài ra, robot cũng không phải lúc nào làm sạch hoàn toàn các góc kính hoặc những vết bẩn bám lâu ngày. Với gia đình có cửa kính lớn, đây là khoản đầu tư giúp giảm công sức, nhưng nên cân nhắc tần suất sử dụng trước khi mua.

4. Dụng cụ vệ sinh lược: Món đồ nhỏ giúp xử lý tóc rối và bụi bẩn tích tụ

Lược chải tóc là vật dụng được sử dụng hằng ngày nhưng lại thường bị bỏ quên khi vệ sinh nhà cửa. Sau một thời gian, tóc rụng, bụi, dầu từ da đầu và các sợi vải có thể mắc lại giữa những hàng răng lược, khiến việc làm sạch bằng tay khá mất thời gian.

Một dụng cụ vệ sinh lược chuyên dụng có thể giải quyết vấn đề này nhanh chóng hơn.

Loại dụng cụ được nhiều tài khoản nội trợ Hàn Quốc giới thiệu thường có kích thước nhỏ, phần đầu gồm những răng kim loại mảnh hoặc sợi chải cứng. Khi đưa qua các hàng răng lược, chúng giúp kéo tóc rụng và bụi bẩn ra ngoài.

Không chỉ dùng cho lược chải tóc, sản phẩm còn hữu ích khi vệ sinh bàn chải chăm sóc thú cưng. Tuy nhiên, nên sử dụng dụng cụ riêng cho đồ dùng cá nhân và đồ chăm sóc vật nuôi để bảo đảm vệ sinh.

Một công dụng khác là làm sạch các miếng dán gai trên quần áo, túi xách hoặc đồ dùng gia đình. Sau thời gian sử dụng, những vị trí này thường mắc đầy tóc và xơ vải, khiến khả năng bám dính giảm đi. Dụng cụ có đầu chải nhỏ giúp lấy các sợi mắc kẹt ra dễ dàng hơn.

Với khu vực phòng tắm, một số loại móc hoặc que lấy tóc chuyên dụng còn có thể hỗ trợ loại bỏ tóc mắc ở miệng thoát nước. Tuy nhiên, không nên dùng đầu kim loại sắc để cạy sâu trong đường ống vì có thể làm hư hỏng các bộ phận bên trong.

5. Chổi cọ sàn tích hợp gạt nước: Một dụng cụ làm được hai việc

Sàn phòng tắm thường xuyên ẩm ướt là vấn đề phổ biến trong nhiều gia đình. Sau khi tắm hoặc cọ rửa, nước dễ đọng lại ở các góc, nhất là những khu vực có độ dốc thoát nước chưa tốt.

Để xử lý, nhiều người phải sử dụng bàn chải cọ sàn rồi đổi sang cây gạt nước. Tuy nhiên, với loại chổi cọ sàn tích hợp thanh gạt cao su, hai công việc này có thể thực hiện bằng cùng một dụng cụ.

Một mặt của đầu chổi có lông cứng giúp làm sạch bụi bẩn, các vết bám trên gạch và đường ron. Mặt còn lại là thanh gạt cao su dùng để đẩy nước về phía miệng thoát sàn.

Sau khi cọ rửa, người dùng chỉ cần đổi góc cầm hoặc xoay đầu dụng cụ để chuyển sang thao tác gạt nước. Nhờ tay cầm dài, việc vệ sinh cũng hạn chế phải cúi xuống liên tục.

Một số mẫu có đầu chổi xoay linh hoạt, giúp tiếp cận góc tường, chân bồn rửa hoặc khu vực sát mép cửa.

Không chỉ phù hợp với phòng tắm, dụng cụ còn có thể sử dụng ở ban công, sân phơi hoặc khu vực giặt giũ thường xuyên tiếp xúc với nước.

Dù vậy, nên chọn loại có lông chổi phù hợp với chất liệu sàn. Đối với gạch bóng hoặc bề mặt dễ trầy xước, bàn chải quá cứng có thể gây ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện.

Không nhất thiết phải mua cả 5 món, quan trọng là chọn đúng thứ gia đình cần

Điểm chung của các dụng cụ vệ sinh được giới thiệu trên là giúp giải quyết những bất tiện rất cụ thể trong sinh hoạt. Có món chỉ nhỏ bằng một chiếc bàn chải, nhưng lại hữu ích khi làm sạch các khe hở. Có món đắt tiền hơn như robot lau kính, song có thể giảm đáng kể công sức đối với gia đình có nhiều cửa kính lớn.

Tuy nhiên, việc mua thêm dụng cụ không đồng nghĩa với nhà cửa sẽ tự động sạch sẽ hơn. Nếu lựa chọn không phù hợp, những món đồ này rất dễ trở thành vật dụng ít được sử dụng, chiếm chỗ trong tủ và gây lãng phí.

Vì vậy, trước khi mua, nên xác định khu vực nào trong nhà đang khiến mình mất nhiều thời gian vệ sinh nhất. Với gia đình có phòng tắm nhỏ, chổi quét khe và cây gạt nước hai trong một có thể là lựa chọn thiết thực. Trong khi đó, những căn hộ nhiều đồ nội thất thấp sẽ tận dụng tốt hơn chổi lau bụi khe hẹp.

Sau cùng, bí quyết giúp việc nhà trở nên nhẹ nhàng không nằm ở số lượng dụng cụ sở hữu, mà ở việc chọn đúng món đồ, sử dụng đúng cách và duy trì thói quen vệ sinh thường xuyên. Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ, công việc dọn dẹp vốn tốn nhiều thời gian cũng có thể trở nên đơn giản và dễ chịu hơn đáng kể.