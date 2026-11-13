5 món đồ cuối năm kiểu gì cũng phải mua: Gặp sale 11.11, tranh thủ tích trữ lại thành hợp lý

Toàn những món dùng thường xuyên, mua trước vừa tiết kiệm tiền, vừa đỡ phải sắm sửa lắt nhắt cuối năm.

Những tháng cuối năm, bên cạnh khoản chi cho quần áo, làm đẹp hay sắm sửa nhà cửa, còn có một khoản tưởng nhỏ nhưng cộng lại cũng tốn kha khá tiền: đồ tiêu dùng thiết yếu. Từ nước giặt, khăn giấy đến cà phê, bánh kẹo, đây đều là những món dù sớm hay muộn cũng phải mua. Thay vì đợi dùng hết mới mua với giá thông thường, nhiều người chọn tranh thủ những đợt giảm giá lớn để sắm theo combo. Đặc biệt, hôm nay đã là ngày cuối cùng của chương trình Siêu sale bom tấn 11/11 trên Lazada, loạt sản phẩm dưới đây vẫn đang có giá ưu đãi đáng để bạn cân nhắc chốt đơn.

1. Combo 6 gói khăn giấy lụa PREMIER VinaTissue

Từ bàn ăn, phòng khách đến phòng ngủ, gần như khu vực nào trong nhà cũng cần đến khăn giấy. Chưa kể cuối năm là thời điểm nhiều gia đình thường xuyên đón khách, tổ chức ăn uống nên lượng giấy sử dụng cũng tăng lên. bCombo khăn giấy lụa PREMIER VinaTissue gồm 6 gói, mỗi gói có 280 tờ giấy 2 lớp, được làm từ 100% bột giấy nguyên sinh, không sử dụng chất tẩy theo thông tin sản phẩm. Mua một lần có tới 1.680 tờ, đủ để phân bổ cho nhiều khu vực trong nhà mà không phải liên tục mua bổ sung.

Giá gốc: 158.100 đồng Giá ưu đãi: 115.000 đồng (giảm 27%) Ưu đãi: Voucher 5%, giảm thêm bằng Xu 10%. Mua tại Lazada

2. Combo 2 túi cà phê Phố GOLD MacCoffee

Với những người có thói quen uống cà phê mỗi sáng, đây là món rất đáng mua theo combo. Đặc biệt, vào giai đoạn cuối năm bận rộn, có sẵn cà phê tại nhà hay văn phòng cũng giúp bạn tiết kiệm được kha khá tiền mua đồ uống bên ngoài. Combo cà phê Phố GOLD MacCoffee gồm 2 túi, mỗi túi có 30 gói nhỏ, trọng lượng 29g/gói. Tổng cộng 60 gói, tính ra nếu mỗi ngày uống một gói thì có thể dùng trong khoảng 2 tháng. Đây cũng là lựa chọn tiện lợi để chuẩn bị đồ uống mời khách trong những dịp tụ họp cuối năm.

Giá gốc: 728.000 đồng Giá ưu đãi: 522.000 đồng (giảm 28%) Ưu đãi: Voucher 10% cho đơn từ 299.000 đồng, giảm tối đa 40.000 đồng. Mua tại Lazada

3. Combo 2 túi nước giặt OMO Matic

Cuối năm cũng là lúc nhiều gia đình bắt đầu giặt giũ chăn ga, rèm cửa, quần áo ấm để chuẩn bị đón năm mới. Nước giặt vì thế là một trong những món mua trước không lo thừa nếu gia đình có nhu cầu sử dụng đều đặn. Combo 2 túi nước giặt OMO Matic có nhiều lựa chọn dung tích từ 3,6kg đến 4,1kg mỗi túi tùy phân loại. Thay vì mua từng túi nhỏ, những gia đình đông thành viên hoặc thường xuyên sử dụng máy giặt có thể cân nhắc combo dung tích lớn để dùng dần.

Giá gốc: 526.000 đồng Giá ưu đãi: 505.000 đồng (giảm 4%) Ưu đãi: Giảm 1% bằng Xu toàn gian hàng, cắt giá thêm 3% trên giá Flash Sale. Mua tại Lazada

4. Combo bánh gạo cuộn Want Want

Ngoài đồ dùng thiết yếu, một vài món ăn vặt cũng đáng có mặt trong danh sách mua sắm cuối năm. Những hôm có bạn bè ghé chơi, cả nhà cùng xem phim hay đơn giản là buồn miệng vào buổi chiều, có sẵn bánh trong tủ sẽ rất tiện. Combo bánh gạo cuộn Want Want có nhiều lựa chọn hương vị, mỗi gói 170g, thích hợp cho những ai yêu thích các món ăn vặt giòn ngon. Mua theo combo vừa tiện để cả nhà thưởng thức, vừa có thể chia nhỏ mang đến văn phòng.

Giá gốc: 167.500 đồng Giá ưu đãi: 159.125 đồng (giảm 5%) Ưu đãi: Giảm Xu 20% trong trang Xu. Mua tại Lazada

5. Nước giặt Lix Basic túi 3,1kg

Nếu ưu tiên tiêu chí tiết kiệm, nước giặt Lix Basic cũng là lựa chọn đáng tham khảo trong đợt sale lần này. Sản phẩm có trọng lượng 3,1kg, với hai lựa chọn hương Sương Mai và Nắng Mai, phù hợp với những gia đình thích quần áo có mùi thơm nhẹ nhàng sau khi giặt. Với mức giá ưu đãi chỉ 110.000 đồng cho một túi lớn, bạn có thể cân nhắc mua thêm một túi dự phòng, nhất là khi nhu cầu giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa dịp cuối năm bắt đầu tăng lên.

Giá gốc: 140.000 đồng Giá ưu đãi: 110.000 đồng (giảm 21%) Ưu đãi: Voucher 5%, giảm Xu 5%. Mua tại Lazada