Căn nhà hướng biển của ông bố đơn thân Vbiz, view triệu đô đẹp mê mẩn

Cơ ngơi tại Phú Yên của nam nghệ sĩ gây ấn tượng với thiết kế rộng rãi, góc nào cũng đậm chất nghệ thuật.

Nhà thiết kế thời trang Cao Minh Tiến (SN 1984) là một trong những gương mặt nổi bật của làng mốt Việt. Anh hiện là một ông bố đơn thân, một mình chăm sóc và nuôi dạy cô con gái nhỏ. Trong lĩnh vực thời trang, Cao Minh Tiến ghi dấu ấn bởi phong cách sáng tạo giàu bản sắc, khéo léo kết hợp những chất liệu, họa tiết mang tinh thần văn hóa truyền thống với tư duy thiết kế hiện đại. Không chỉ là nhà thiết kế, anh còn hoạt động với vai trò họa sĩ, giảng viên đại học và từng thử sức với diễn xuất trong bộ phim truyền hình Thương ngày nắng về.

Mới đây, nam NTK khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khi hé lộ cơ ngơi mới tại Phú Yên - một căn nhà hướng biển được anh dành nhiều tâm huyết thiết kế và chăm chút. Ngay sau khi những hình ảnh về không gian sống được chia sẻ, bài đăng của anh đã nhận được sự chú ý của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Tú Oanh, diễn viên Việt Anh, Lã Thanh Huyền, Quỳnh Nga... cũng để lại bình luận bày tỏ sự thích thú, dành lời khen cho căn nhà độc đáo và đầy tính nghệ thuật của Cao Minh Tiến.

Cơ ngơi của NTK Cao Minh Tiến tại Phú Yên gây ấn tượng với diện tích rộng rãi cùng lối thiết kế độc đáo, kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và vẻ mộc mạc, gần gũi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, căn nhà view biển đã thu hút bởi những đường nét uốn cong mềm mại, tạo nên diện mạo khác biệt và giàu tính nghệ thuật. Bên ngoài công trình sử dụng tông trắng làm chủ đạo, kết hợp khéo léo với các chi tiết gạch và gỗ, vừa tạo cảm giác tinh tế vừa giữ được nét ấm áp, thân thuộc. Khoảng sân rộng thoáng được trồng nhiều loại cây, góp phần hoàn thiện cảnh quan và mang đến không gian thư giãn lý tưởng. Từ ban công trên tầng cao có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn khuôn viên sân nhà, khung cảnh làng quê yên bình và biển trời rộng mở. Mỗi góc nhìn đều mang một vẻ đẹp riêng, khiến tổng thể cơ ngơi chẳng khác nào một căn nhà nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Bên trong căn nhà của NTK Cao Minh Tiến

Bên ngoài đã đẹp, không gian bên trong căn nhà của NTK Cao Minh Tiến càng gây ấn tượng bởi vẻ sang trọng, gu thẩm mỹ tinh tế và dấu ấn nghệ thuật đậm nét. Khu vực phòng khách được bài trí chỉn chu với nhiều bức tranh nghệ thuật, giúp không gian thêm sinh động, có chiều sâu và mang đậm dấu ấn cá nhân. Không ít tác phẩm do chính Cao Minh Tiến tự tay sáng tác. Việc đưa những bức tranh do mình vẽ vào không gian sống không chỉ thể hiện niềm đam mê hội họa mà còn khiến căn nhà trở nên độc đáo, không bị hòa lẫn với bất kỳ không gian nào khác.

Các phòng ngủ trong cơ ngơi của NTK Cao Minh Tiến đều được chăm chút kỹ lưỡng, mỗi không gian mang một vẻ đẹp riêng nhưng vẫn thống nhất ở gu thẩm mỹ tinh tế và giàu tính nghệ thuật. Một trong những phòng ngủ gây ấn tượng nhất là căn phòng sở hữu khung cửa sổ lớn với tầm nhìn hướng ra biển. Không gian được bài trí tỉ mỉ từ nội thất đến các món đồ trang trí, vừa có nét đẹp thanh lịch, vừa tạo cảm giác ấm cúng, dễ chịu.

Các không gian WC cũng được NTK Cao Minh Tiến dành nhiều tâm huyết chăm chút, không hề qua loa hay đơn điệu. Thay vì lựa chọn những gam màu trung tính quen thuộc, nam NTK mạnh dạn kết hợp nhiều sắc độ nổi bật, tạo nên hiệu ứng thị giác bắt mắt và cá tính. Phần sàn và tường được ốp lát bằng những mẫu gạch có màu sắc, họa tiết đa dạng, mang đến vẻ đẹp độc đáo nhưng vẫn hài hòa với tổng thể.

Không gian bếp gây ấn tượng với gam xanh lá dịu mắt, kết hợp cùng nội thất gỗ nâu trầm tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa gần gũi. Khu bếp được thiết kế theo hình chữ U, tận dụng khéo léo diện tích để bố trí thêm những chiếc ghế gỗ, tạo thành một quầy bar mini độc đáo, nơi các thành viên có thể ngồi trò chuyện hoặc thưởng thức những món ăn nhẹ. Phần tường bếp được ốp gạch màu xanh nhạt với họa tiết mềm mại, đồng điệu với nền gạch hoa bên dưới, càng làm tăng nét hoài cổ và cá tính cho không gian. Đặc biệt, ô cửa sổ ngay khu vực nấu nướng giúp căn bếp luôn thông thoáng, đón ánh sáng tự nhiên và mang đến cảm giác dễ chịu trong quá trình chuẩn bị những bữa ăn.

Trong cơ ngơi hướng biển của NTK Cao Minh Tiến có rất nhiều góc thư giãn cực chill, nhưng lý tưởng nhất để ngắm cảnh có lẽ là khu vực ban công tầng cao và sân thượng. Đứng từ khu vực này có thể thu trọn vào tầm mắt khung cảnh biển trời rộng mở, ngắm những con sóng nối nhau vỗ bờ và tận hưởng làn gió biển mát lành. Để biến nơi này thành góc nghỉ ngơi đúng nghĩa, nam NTK còn khéo léo bố trí bộ bàn ghế sofa cùng bàn trà, tạo không gian lý tưởng để ngồi thưởng trà, trò chuyện hay đơn giản là thả mình ngắm cảnh. Phía trên được thiết kế thêm hệ mái che bằng gỗ với các thanh lam thoáng, vừa giúp hạn chế nắng gắt, che mưa nhẹ, vừa không cản trở tầm nhìn hướng biển.