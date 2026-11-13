“Em gái quốc dân” ngây thơ nay lột xác thành mỹ nhân quyến rũ khiến cả Paris ngoái nhìn

Cả nhan sắc lẫn gu thời trang của mỹ nhân này đều thăng hạng vùn vụt.

Kim Yoo Jung (SN 1999) là một trong những gương mặt tài năng và được yêu mến bậc nhất của màn ảnh Hàn Quốc. Bắt đầu sự nghiệp từ khi còn là sao nhí, nữ diễn viên đã có hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật, sở hữu gia tài vai diễn đáng nể cùng sức hút bền bỉ trong lòng khán giả. Cô được ưu ái gọi bằng danh xưng "em gái quốc dân" nhờ gương mặt ngọt ngào, vẻ ngoài trong trẻo và nhan sắc gần như không có điểm chê qua từng giai đoạn trưởng thành. Từ cô bé đáng yêu ngày nào, Kim Yoo Jung giờ đã trở thành mỹ nhân sở hữu diện mạo ngày càng quyến rũ, sắc vóc nổi bật cùng thần thái cuốn hút. Ở tuổi 27, cô không chỉ cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất mà còn liên tục làm mới hình ảnh, khẳng định sức hút riêng mỗi lần xuất hiện. Mới đây, Kim Yoo Jung tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi góp mặt tại show diễn của thương hiệu Messika ở Paris. Xuất hiện giữa kinh đô thời trang, nữ diễn viên khiến công chúng khó rời mắt với mái tóc ngắn cá tính, diện mạo sắc sảo và thần thái kiêu kỳ. Không còn nét ngây thơ, dịu dàng thường thấy, cô mang đến hình ảnh một mỹ nhân trưởng thành, tự tin và đầy khí chất. Xuất hiện nổi bật ở trời Âu, dường như mọi ánh nhìn và ống kính đều muốn hướng về phía Kim Yoo Jung.

Không chỉ tỏa sáng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, Kim Yoo Jung còn giữ sức hút riêng trên màn ảnh lẫn trong những khoảnh khắc đời thường. Dù để tóc dài dịu dàng hay chuyển sang tóc ngắn cá tính, nữ diễn viên đều dễ dàng cân đẹp, mỗi kiểu tóc lại mang đến một nét cuốn hút khác biệt. Bên cạnh nhan sắc ngày càng thăng hạng, gu thời trang đa dạng, linh hoạt biến hóa từ nữ tính, ngọt ngào đến thanh lịch, thời thượng cũng là điểm cộng khiến cô nàng được lòng người hâm mộ.

Dù diện đồ đơn giản hay lên đồ cầu kỳ, Kim Yoo Jung vẫn luôn biết cách tạo sức hút riêng. Trong một outfit, nữ diễn viên gây ấn tượng với thiết kế áo cổ V, vạt đắp chéo, layer bên trong cùng một chiếc áo mỏng và phối với quần ống loe nhẹ. Kiểu mix match áo như này hiện đang được nhiều chị em yêu thích nhờ thiết kế không cầu kỳ nhưng bắt mắt, khéo léo tôn dáng và tạo vẻ ngoài thanh thoát. Nếu tủ đồ đang thiếu những item tương tự, chị em rất nên tham khảo. Không chỉ phù hợp để diện khi dạo phố, kiểu trang phục này còn được ưa chuộng khi tập luyện các bộ môn như gym, pilates hay yoga.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Kim Yoo Jung gợi ý chị em một set đồ đơn giản mà vẫn xinh sang với áo tay lửng cách điệu mix cùng quần ống rộng màu nâu. Để outfit thêm điểm nhấn, cô khéo léo thắt một chiếc khăn mỏng quanh cổ, giúp tổng thể trông nổi bật và có gu hơn hẳn. Với những bộ đồ đơn giản, đôi khi chỉ cần thêm một món phụ kiện nhỏ cũng đủ tạo nên sự khác biệt. Chị em có thể lưu ngay công thức phối đồ này và đừng quên sắm vài chiếc khăn mỏng cho tủ đồ. Item nhỏ xinh này không chỉ dễ kết hợp mà còn giúp những set đồ quen thuộc trở nên mới mẻ, cuốn hút hơn.

Blazer gần như là item không thể thiếu trong tủ đồ thu đông của chị em. Với món đồ quốc dân này, Kim Yoo Jung lựa chọn công thức phối kinh điển cùng sơ mi trắng và quần ống rộng màu đen. Toàn những item đơn giản, mang gam màu trung tính nhưng khi kết hợp lại tạo nên tổng thể thanh lịch, chỉn chu mà vẫn vô cùng thời thượng. Đây cũng là công thức dễ áp dụng, phù hợp từ môi trường công sở đến những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè. Chị em chỉ cần thay đổi một chút ở kiểu dáng blazer hoặc phụ kiện là đã có ngay diện mạo mới mẻ.

Gợi ý mua sắm: Blazer - Quần

Diện áo len phối lông, Kim Yoo Jung mix cùng chân váy bồng xòe, mang đến vẻ ngoài vô cùng nữ tính và xinh xắn. Trong mùa lạnh, chị em có thể tham khảo ngay công thức này để làm mới phong cách thường ngày. Khi thời tiết chuyển rét, đừng ngại kết hợp thêm quần tất dày dặn để giữ ấm mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, một chiếc áo khoác dáng dài hoặc áo khoác dạ cũng sẽ là lựa chọn phù hợp, giúp tổng thể thêm hài hòa và thời thượng.

Gợi ý mua sắm: Áo - Váy

Style đi sự kiện hay đời thường của Kim Yoo Jung đều vô cùng nịnh mắt. Trong một outfit xuất hiện tại sân bay, cô nàng gây ấn tượng khi diện áo khoác lông dáng lửng, layer bên trong cùng áo cổ cao và kết hợp với quần suông màu be. Tất cả item đều mang tông màu sáng, không cần họa tiết cầu kỳ hay phối màu nổi bật nhưng vẫn tạo nên tổng thể vô cùng sang trọng, thanh lịch. Cách kết hợp này cũng giúp diện mạo thêm trẻ trung, thời thượng mà không hề bị rườm rà.