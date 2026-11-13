Vì sao rắn bò vào nhà?

Rắn xuất hiện trong nhà không phải chuyện ngẫu nhiên, thường liên quan đến 4 nguyên nhân dưới đây.

Không ít gia đình từng giật mình khi phát hiện rắn bò qua sân, xuất hiện trong nhà vệ sinh, thậm chí chui vào phòng ngủ. Nhiều người thắc mắc vì sao xung quanh có rất nhiều không gian tự nhiên nhưng rắn lại tìm đến nơi con người sinh sống. Thực tế, rắn không chủ động tìm đến con người. Việc chúng xuất hiện trong nhà thường liên quan đến tập tính sinh tồn, nguồn thức ăn và điều kiện môi trường. Hiểu được những nguyên nhân này, gia đình cũng có thể chủ động hạn chế nguy cơ rắn ghé thăm.

1. Trong nhà hoặc xung quanh nhà có nguồn thức ăn của rắn

Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến. Tùy từng loài, thức ăn của rắn có thể là chuột, ếch, nhái, thằn lằn hoặc những động vật nhỏ khác. Khi khu vực sinh sống của con người có nhiều con mồi, rắn cũng có thể tìm đến để săn bắt. Những gia đình có kho chứa lương thực, khu vực nuôi gia cầm hoặc thường xuyên xuất hiện chuột cần đặc biệt lưu ý. Thay vì chỉ tìm cách xua đuổi rắn, bạn nên xử lý nguồn thức ăn thu hút chúng bằng cách bảo quản thực phẩm trong hộp kín, dọn sạch thức ăn thừa của vật nuôi và kiểm soát chuột.

2. Ngôi nhà có những vị trí thích hợp để rắn trú ẩn

Rắn thường tìm đến những nơi kín đáo, ít bị quấy rầy để nghỉ ngơi hoặc tránh các mối đe dọa. Những đống củi, gạch ngói, chậu cây xếp sát nhau hay góc nhà chứa nhiều đồ đạc lâu ngày không sử dụng đều có thể trở thành nơi trú ẩn của chúng. Đáng chú ý, ngay cả một ngôi nhà sạch sẽ cũng không loại trừ khả năng có rắn xuất hiện nếu tồn tại nhiều khoảng trống kín đáo. Gia đình nên hạn chế chất đồ trực tiếp xuống nền, sắp xếp kho chứa gọn gàng, phát quang cây cỏ sát chân tường. Với những vật dụng để lâu ngoài sân hoặc trong kho, cần quan sát kỹ trước khi di chuyển, tránh đưa tay trực tiếp vào các khe khuất.

3. Thời tiết thay đổi khiến rắn phải tìm nơi ở khác

Rắn là động vật biến nhiệt, nhiệt độ cơ thể phụ thuộc nhiều vào môi trường xung quanh. Khi thời tiết quá nóng, quá lạnh hoặc xảy ra mưa lớn, ngập úng, chúng có thể di chuyển để tìm nơi trú ẩn phù hợp hơn. Chẳng hạn, trong những ngày nắng nóng, một số loài rắn có thể tìm đến các vị trí mát mẻ, có bóng râm. Sau những trận mưa lớn, nơi trú ẩn ngoài tự nhiên bị ngập nước cũng có thể khiến rắn di chuyển đến khu vực nhà dân. Vì vậy, sau các đợt mưa kéo dài hoặc thời tiết thay đổi đột ngột, mọi người nên chú ý quan sát khu vực sân vườn, nhà kho, chân tường và những nơi ít lui tới.

4. Ngôi nhà có nhiều đường để rắn chui vào

Đôi khi rắn xuất hiện trong nhà đơn giản vì chúng tìm được lối vào trong quá trình di chuyển. Khe hở dưới cửa, lỗ thông gió, khoảng trống quanh đường ống hoặc những vết nứt ở chân tường đều có thể trở thành đường đi của rắn. Một số loài còn có khả năng leo trèo tốt, vì vậy những cành cây sát mái nhà, ban công hoặc các kết cấu có điểm bám cũng có thể tạo điều kiện cho chúng tiếp cận những vị trí trên cao. Để hạn chế tình trạng này, gia đình nên lắp gioăng chắn khe cửa, sử dụng lưới chắn phù hợp tại các lỗ thông gió, kiểm tra nắp thoát nước và bịt kín những khe hở không cần thiết. Những cành cây mọc sát mái hoặc ban công cũng nên được cắt tỉa định kỳ.

Nếu phát hiện rắn bò vào nhà, nên làm gì?

Khi phát hiện rắn trong nhà, nhiều người vì hoảng sợ mà lập tức tìm cách đánh hoặc xua đuổi. Tuy nhiên, những hành động này có thể khiến rắn cảm thấy bị đe dọa và phản ứng tự vệ. Để đảm bảo an toàn, gia đình nên thực hiện những việc sau:

- Giữ bình tĩnh, từ từ lùi ra xa, không tiến lại gần rắn để quan sát, chụp ảnh hay xác định xem đó có phải rắn độc hay không.

- Nhanh chóng đưa trẻ nhỏ, người già và vật nuôi ra khỏi khu vực có rắn. Nhắc nhở các thành viên trong gia đình không tự ý tiếp cận.

- Nếu rắn xuất hiện trong một căn phòng riêng biệt, có thể đóng cửa phòng từ bên ngoài nếu việc này thực hiện được an toàn, hạn chế rắn di chuyển sang những khu vực khác.

- Quan sát hướng di chuyển của rắn từ vị trí an toàn để cung cấp thông tin cho người đến hỗ trợ. Không cố bám theo nếu rắn đã chui vào góc khuất.

- Tuyệt đối không dùng gậy chọc, lấy tay bắt, đổ nước nóng, xịt hóa chất hoặc đốt lửa để xua đuổi rắn. Những hành động này có thể làm tình huống trở nên nguy hiểm hơn.

- Liên hệ lực lượng cứu hộ hoặc người có chuyên môn xử lý động vật hoang dã. Không tự bắt rắn nếu chưa được đào tạo, kể cả khi con vật nằm im.

- Nếu rắn đã biến mất, không tự ý lật đồ đạc, di chuyển tủ, thò tay xuống gầm giường hay các khe hẹp để tìm kiếm. Tạm thời không sử dụng khu vực nghi có rắn cho đến khi được kiểm tra an toàn.

- Nếu không may bị rắn cắn, cần hạn chế cử động, giữ bất động vùng bị cắn và nhanh chóng đến cơ sở y tế hoặc gọi cấp cứu 115. Không garô, rạch vết thương, hút nọc độc hay đắp lá theo kinh nghiệm dân gian.

Sau khi rắn được đưa ra ngoài, gia đình nên kiểm tra lại các khe hở dưới cửa, đường ống, khu vực sân vườn và những nơi có nhiều đồ đạc để tìm nguyên nhân rắn xuất hiện.

Rắn bò vào nhà không phải dấu hiệu báo trước chuyện tốt hay xấu. Thay vì lo lắng về những quan niệm truyền miệng, mọi người nên tập trung cải thiện môi trường sống, kiểm soát chuột, dọn dẹp những nơi rắn có thể trú ẩn và hạn chế các đường xâm nhập. Đây mới là cách phòng ngừa thiết thực và lâu dài.