5 món thời trang săn dịp sale 11/11, đến lúc cần chỉ việc lấy ra mặc

Từ cardigan cho ngày se lạnh đến sneaker để đi cả ngày, đây là 5 món dễ dùng kể cả khi mùa sale đã qua.

Mùa lễ hội cuối năm chắc chắn là dịp mua sắm rộn ràng nhất, đặc biệt với các nàng đang tìm kiếm item đón thu vừa xinh vừa ấm lại tiện dụng. Dip sale 11/11 của Lazada năm nay bắt đúng tâm lý đó, hàng loạt mặt hàng thời trang nữ đều có deal sale mạnh dành riêng cho hội chị em. Nếu vẫn đang phân vân chốt gì, 5 món dưới đây đều có sẵn dịp để dùng, từ những ngày chạy việc đến buổi cà phê cuối tuần, rất đáng để nàng "xuống tiền" ngay đó!

1. Cardigan họa tiết quả trám WHOAU x CHI PU

Hôm muốn mặc ấm mà vẫn điệu, chiếc cardigan Argyle của WHOAU x CHI PU là món dễ lấy ra dùng. Họa tiết quả trám mang nét cổ điển, hơi hướng học đường, nên chỉ cần phối cùng áo thun trơn và quần jeans là outfit đã đủ điểm nhấn. Hôm đi cà phê, chị em có thể cài cúc mặc như áo len rồi phối với chân váy chữ A và loafer. Hai cách mặc cho hai mood khác nhau, cũng là lý do chiếc cardigan này dễ được diện lại suốt mùa se lạnh.

- Nơi mua: Lazada

2. Combo 6 quần lót thun lạnh Love Vera Modern Brief

Đồ lót thường ít được để ý khi săn sale, dù đây lại là món dùng hằng ngày. Combo Love Vera gồm sáu chiếc dáng Modern Brief, lưng vừa và ôm khoảng ba phần tư vòng mông. Chất thun lạnh mềm, cho cảm giác mát tay, còn bảng màu sáng và họa tiết nhỏ không kém phần trẻ trung, điệu đà. Nếu chị em vốn thích kiểu quần ôm gọn với độ che phủ vừa phải, một combo sáu chiếc sẽ tiện để thay luân phiên trong tuần hoặc chia sẵn vài chiếc vào túi đồ cho chuyến đi cuối năm đó!

- Nơi mua: Lazada

3. Áo thun dài tay phối sọc Giordano

Chiếc áo thun cổ tròn của Giordano hợp với những sáng muốn lên đồ nhanh mà vẫn đảm bảo chỉn chu. Dáng rộng cho cảm giác thoải mái, phần sọc và họa tiết thêu giúp áo có điểm nhấn khi mặc riêng. Ngày se lạnh, chị em cứ phối cùng jeans ống đứng và sneaker là xong. Hôm cần thêm một lớp, nàng có thể khoác blazer trơn bên ngoài, để phần sọc thấp thoáng phía trước cho bộ đồ bớt nghiêm túc mà vẫn xinh yêu.

- Nơi mua: Lazada

4. Sneaker Skechers BOBS Sport B Lite

Skechers BOBS Sport B Lite là kiểu sneaker hợp với những ngày lịch kín từ sáng đến tối. Thân giày bằng vải dệt kim, có dây buộc phía trước và lót Skechers Memory Foam™ cho cảm giác êm khi xỏ chân. Đế cao khoảng 3 cm, vừa đủ tạo độ cao nhẹ khi mặc cùng quần ống rộng. Sắc tím nhạt của phiên bản này chị em cũng dễ phối với jeans xanh, quần xám hoặc một set đồ màu kem nếu muốn thêm chút màu cho outfit thường ngày.

- Nơi mua: Lazada

5. Giày chạy bộ và đi bộ adidas Supernova Solution 2.0

Nếu lịch cuối tuần có một buổi đi trekking hoặc chạy bộ, adidas Supernova Solution 2.0 là đôi giày có sẵn dịp để dùng. Phiên bản xanh ngọc khá bắt mắt và trendy, nhất là khi mix cùng đồ tập đen, xám hoặc trắng. Chị em thích mặc gọn có thể phối với leggings và áo khoác thể thao, còn hôm đi bộ thong thả thì quần jogger và áo thun trơn cũng đủ để màu giày nổi bật. Đây là món đáng cân nhắc nếu chạy bộ hoặc đi bộ vốn đã có trong lịch hằng tuần của nàng.

- Nơi mua: Lazada