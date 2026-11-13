Nước tinh khiết TH true WATER: Tiện lợi, linh hoạt trong nhịp sống hiện đại

Không chỉ mang nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm vào nhịp sống hằng ngày, Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L với thiết kế bình vòi còn tối ưu nhu cầu sử dụng, phù hợp với nhịp sống hiện đại.

‏Vừa dọn về căn hộ mới, chị Thanh Hằng (Hà Nội) đã nhanh chóng thu xếp xong chuyện nước uống của gia đình, khi lựa chọn Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L. "Bình nước để trên kệ rất gọn gàng, vòi bấm nhẹ nên từ ông bà đến các bé nhỏ đều tự rót nước dễ dàng. Một bình nước đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nấu ăn lẫn uống trực tiếp hằng ngày. Hơn nữa, vốn đã dùng nhiều các sản phẩm của TH nên mình hoàn toàn an tâm về chất lượng", chị Hằng chia sẻ.‏

‏Lựa chọn của chị Thanh Hằng cũng giống như nhu cầu thực tế của các gia đình trẻ hay dân văn phòng ở căn hộ hiện đại. Khi không gian sống hướng đến sự tối giản, một bình nước uống thuận tiện, linh hoạt luôn được ưu tiên hàng đầu để tối ưu trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày.‏

‏Nhằm mang đến sự tiện lợi trọn vẹn hơn cho sinh hoạt gia đình lẫn nơi làm việc, TH true WATER tiếp tục mở rộng danh mục với phiên bản bình vòi 18,5 L, bên cạnh các dung tích quen thuộc như 350 ml, 500 ml, 1,5 L và 19 L. Với độ sạch tinh khiết cùng sự ngọt lành từ thiên nhiên, sản phẩm mang đến thêm một lựa chọn cho nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm. Bình nước có thể đặt tại phòng khách, bếp, pantry văn phòng, nhà xưởng, sự kiện… mà vẫn hòa hợp tự nhiên và tinh tế với không gian chung.‏

‏Phiên bản bình vòi 18,5 L chính là câu trả lời trọn vẹn cho bài toán nước uống ở các hộ gia đình và văn phòng hiện đại. Không chỉ đảm bảo nguồn nước sạch chuẩn chất lượng, sản phẩm còn mang lại sự tiện lợi trong sinh hoạt, tính linh hoạt khi bố trí không gian và tối ưu chi phí lâu dài cho người dùng.‏

‏Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:‏

‏Công ty TNHH Nước Tinh khiết Núi Tiên‏

‏Địa chỉ: Xóm Đông Nam, Xã Nghĩa Lâm, Tỉnh Nghệ An.‏

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