Lời khuyên cho những gia đình không đặt hoa tươi trên bàn thờ

Không phải gia đình nào cũng có điều kiện đặt hoa tươi trên bàn thờ mỗi ngày.

Trong văn hóa thờ cúng của người Việt, hoa tươi thường được sử dụng để bày tỏ lòng thành kính với ông bà, tổ tiên, đồng thời giúp không gian thờ cúng thêm trang nghiêm. Tuy nhiên, vì công việc bận rộn, thường xuyên vắng nhà hoặc đơn giản là không có thói quen mua hoa, nhiều gia đình chỉ đặt hoa tươi trên bàn thờ vào những dịp đặc biệt. Điều này không có gì bất thường. Song, nếu gia đình bạn không thường xuyên sử dụng hoa tươi trên bàn thờ, có một số lời khuyên đáng tham khảo.

1. Không cần cố gắng duy trì một bình hoa tươi quanh năm

Nhiều người cho rằng bàn thờ lúc nào cũng phải có hoa tươi mới đầy đủ, từ đó cố gắng mua hoa liên tục dù không có thời gian chăm sóc. Thực tế, việc sử dụng hoa trong thờ cúng phụ thuộc vào phong tục, điều kiện và nếp sinh hoạt của từng gia đình, không có quy định chung bắt buộc phải duy trì hoa tươi mỗi ngày.

Nếu thường xuyên đi làm xa hoặc ít có thời gian thay nước, cắt tỉa cành, bạn có thể chỉ mua hoa vào ngày Rằm, mùng Một, ngày giỗ hay những dịp quan trọng. Một bàn thờ không có hoa nhưng được giữ sạch sẽ, gọn gàng vẫn tốt hơn việc để một bình hoa đã héo úa, nước bốc mùi trong nhiều ngày.

2. Nếu sử dụng hoa giả thay thế, đừng quên vệ sinh định kỳ

Hoa giả là lựa chọn của một số gia đình muốn duy trì màu sắc cho không gian thờ cúng mà không phải thay hoa liên tục. Tuy nhiên, có nên sử dụng hoa giả trên bàn thờ hay không còn tùy thuộc vào quan niệm và phong tục của mỗi nhà. Xét về mặt thực tế, hoa giả có một nhược điểm là dễ tích tụ bụi, đặc biệt ở các khe giữa cánh hoa và lá. Với những gia đình thường xuyên thắp hương, khói và muội hương cũng có thể khiến hoa nhanh xỉn màu. Nếu lựa chọn sử dụng, bạn nên ưu tiên những mẫu hoa có kích thước vừa phải, dễ vệ sinh, không quá rườm rà. Đặc biệt, cần đặt hoa giả cách xa bát hương, nến và đèn dầu vì nhiều loại được làm từ vải hoặc nhựa có khả năng bắt lửa. Khi hoa đã bạc màu, giòn gãy hoặc xuống cấp, nên chủ động thay mới.

3. Có thể chọn những loại hoa tươi lâu, ít phải chăm sóc

Không nhất thiết phải mua hoa đắt tiền hay cắm một bình hoa lớn mới tạo được sự trang trọng. Nếu lý do gia đình ít đặt hoa tươi trên bàn thờ là ngại hoa nhanh héo, bạn có thể thay đổi cách chọn hoa. Hoa cúc, hoa đồng tiền hay một số giống hoa lan cắt cành thường có độ bền tương đối tốt nếu được chăm sóc đúng cách. Khi mua, nên chọn những cành còn khỏe, không dập nát, phần gốc chưa có dấu hiệu thối nhũn. Trước khi cắm, hãy rửa sạch bình, cắt bớt lá nằm dưới mực nước và thay nước định kỳ. Ngoài ra, một bình hoa nhỏ với vài cành cũng là lựa chọn hợp lý. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa không mất nhiều công chăm sóc, đặc biệt phù hợp với những gia đình có bàn thờ diện tích khiêm tốn.

4. Không nên để bình hoa cũ chứa nước trên bàn thờ

Một chi tiết khá dễ bị bỏ quên là sau khi hạ hoa, nhiều người vẫn để nguyên chiếc bình trên bàn thờ mà chưa đổ hết nước bên trong. Nếu tình trạng này kéo dài, nước đọng cùng những mẩu lá, cành còn sót lại có thể phát sinh mùi khó chịu, tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển và trở thành nơi muỗi sinh sản. Sau mỗi lần bỏ hoa, bạn nên đổ hết nước, rửa sạch lòng bình và để khô hoàn toàn. Nếu muốn giữ bình hoa trên bàn thờ như một món đồ thờ, có thể đặt bình không, miễn là được vệ sinh sạch sẽ và kê ở vị trí chắc chắn.

Với bàn thờ bằng gỗ, cũng nên kiểm tra phần mặt bàn ngay dưới đáy bình. Đây là vị trí dễ xuất hiện vết ố hoặc hư hại lớp hoàn thiện nếu nước thường xuyên rò rỉ mà không được phát hiện.

5. Đừng vì thiếu hoa mà cố bày thêm nhiều đồ vật khác

Một số người cảm thấy bàn thờ hơi trống khi không có bình hoa nên đặt thêm nhiều món đồ trang trí hoặc lễ vật. Tuy nhiên, việc bày biện quá nhiều không chỉ khiến bàn thờ khó lau dọn mà còn làm thu hẹp khoảng trống xung quanh bát hương. Đặc biệt với bàn thờ treo tường, việc bổ sung nhiều đồ vật còn làm tăng tải trọng lên hệ giá đỡ. Gia đình nên giữ lại những món đồ thờ cần thiết, sắp xếp cân đối và dành đủ khoảng cách giữa các vật dụng để thuận tiện khi thắp hương, vệ sinh.

Một bàn thờ giản dị, không có hoa tươi mỗi ngày vẫn có thể giữ được sự trang nghiêm. Thay vì tự tạo áp lực phải mua hoa thường xuyên, mỗi gia đình nên lựa chọn cách chăm sóc không gian thờ cúng phù hợp với điều kiện của mình. Điều đáng quan tâm hơn cả vẫn là sự sạch sẽ, an toàn và lòng thành kính đối với ông bà, tổ tiên.