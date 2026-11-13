6 món đồ bếp khiến các bà nội trợ Hàn Quốc mê mẩn: Nhìn đơn giản nhưng dùng rồi mới thấy quá tiện

Không cần sắm thêm những thiết bị đắt đỏ, đôi khi chỉ một chiếc giỏ treo, mâm xoay gia vị hay dụng cụ làm ráo rau cũng đủ khiến căn bếp trở nên gọn gàng và dễ sử dụng hơn. Đây là 6 món đồ được nhiều người nội trợ Hàn Quốc yêu thích nhờ thiết kế thông minh và tính ứng dụng cao.

Những căn bếp Hàn Quốc thường gây ấn tượng bởi sự gọn gàng, tinh tế và cách tận dụng không gian rất khéo léo. Ngay cả trong những căn hộ có diện tích khiêm tốn, mọi thứ vẫn được sắp xếp ngăn nắp, từ lọ gia vị, dụng cụ nấu ăn cho đến rau củ và thực phẩm khô.

Bí quyết không hẳn nằm ở việc đầu tư hệ tủ bếp đắt tiền hay mua sắm thật nhiều thiết bị hiện đại. Đôi khi, sự khác biệt đến từ những vật dụng nhỏ, có thiết kế đơn giản nhưng giải quyết đúng bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Trong số đó, các sản phẩm của IKEA thường xuất hiện trong những video chia sẻ kinh nghiệm tổ chức nhà cửa của người nội trợ Hàn Quốc. Dưới đây là 6 món đồ đáng tham khảo, đặc biệt phù hợp với những gia đình muốn căn bếp gọn hơn mà không cần cải tạo hay tốn quá nhiều chi phí.

1. Giỏ treo dưới kệ: Tận dụng khoảng trống mà không cần khoan đục

Một trong những món đồ được yêu thích là chiếc giỏ kim loại có thể lắp trực tiếp bên dưới kệ hoặc tủ bếp.

Ưu điểm lớn nhất của thiết kế này là không cần khoan tường hay bắt vít. Người dùng chỉ cần luồn phần móc của giỏ vào mặt kệ, lập tức có thêm một ngăn chứa đồ.

Chiếc giỏ đặc biệt hữu ích để cất khăn lau, túi đựng thực phẩm, giấy ăn hoặc những vật dụng nhỏ thường xuyên sử dụng. Thay vì để chúng nằm rải rác trên mặt bàn, mọi thứ được đưa lên cao nhưng vẫn trong tầm tay.

Với những căn bếp nhỏ, đây là cách tận dụng khoảng không thường bị bỏ phí. Tuy nhiên, cần kiểm tra độ dày của kệ, khả năng chịu lực và tránh đặt những món đồ quá nặng.

2. Giỏ lưới kim loại: Đựng rau củ thông thoáng, nhìn là biết còn gì

Không ít gia đình có thói quen mua hành, tỏi, khoai tây hoặc thực phẩm khô với số lượng đủ dùng trong nhiều ngày. Nếu cất không hợp lý, căn bếp rất dễ trở nên lộn xộn.

Giỏ lưới kim loại với tay cầm gỗ là giải pháp vừa đẹp mắt vừa tiện dụng.

Thiết kế dạng lưới giúp không khí lưu thông, đồng thời cho phép người dùng dễ dàng quan sát thực phẩm bên trong. Nhờ vậy, khi chuẩn bị bữa ăn, bạn không phải mất công mở từng hộp để kiểm tra.

Giỏ còn có thể sử dụng để đựng trái cây, khăn bếp hoặc các gói đồ ăn nhẹ. Khi không cần dùng, một số mẫu có thể xếp chồng để tiết kiệm diện tích.

Một lưu ý nhỏ là khoai tây nên được bảo quản ở nơi tối, mát và thoáng khí; không nên để chung lâu ngày với hành tây nếu muốn hạn chế hư hỏng.

3. Mâm xoay gia vị: Không còn cảnh lục tung tủ tìm một chai nước mắm

Những ai thường xuyên nấu ăn đều hiểu cảm giác phải nhấc ba, bốn chiếc lọ phía trước chỉ để lấy một chai gia vị nằm sâu bên trong tủ.

Mâm xoay chính là món đồ giải quyết sự bất tiện này.

Chỉ cần đặt các chai dầu ăn, lọ gia vị, hũ mứt hoặc nước sốt lên mâm, người dùng có thể xoay nhẹ để lấy đúng món mình cần.

Loại mâm làm từ tre hoặc gỗ còn tạo cảm giác ấm áp, phù hợp với những căn bếp theo phong cách tối giản.

Món đồ này đặc biệt hữu ích khi đặt trong tủ bếp sâu hoặc góc bàn ăn. Thay vì phải sắp xếp lại hàng loạt chai lọ sau mỗi lần sử dụng, mọi thứ luôn nằm trong một khu vực cố định.

Nên ưu tiên loại có bề mặt chống trượt hoặc vành chắn nếu thường xuyên đựng chai thủy tinh.

4. Dụng cụ cắt bột inox: Một món đồ nhỏ nhưng làm được nhiều việc

Thoạt nhìn, dụng cụ cắt bột bằng thép không gỉ có vẻ chỉ dành cho những người thích làm bánh. Tuy nhiên, đây lại là món đồ có thể sử dụng trong nhiều công việc nhà bếp.

Phần lưỡi kim loại phẳng giúp chia bột thành từng phần, gom bột trên mặt bàn hoặc làm sạch những mẩu bột còn dính sau khi nhào.

Không chỉ vậy, nhiều người còn dùng nó để gom hành lá, nấm, cà rốt đã thái nhỏ và chuyển nhanh vào chảo hoặc bát đựng.

So với việc dùng tay nhặt từng chút nguyên liệu trên thớt, thao tác này nhanh và sạch sẽ hơn đáng kể.

Dụng cụ có kích thước nhỏ, dễ cất giữ và vệ sinh. Tuy nhiên, cần lưu ý đây chủ yếu là đồ cắt, vét và gom bột, không thể thay thế hoàn toàn dao bếp khi sơ chế thực phẩm cứng.

5. Dụng cụ quay ráo rau: Đặc biệt tiện với gia đình thường xuyên ăn rau sống

Trong những gia đình Hàn Quốc thường xuyên ăn thịt nướng cuốn rau hoặc salad, dụng cụ quay ráo rau là món đồ khá quen thuộc.

Sau khi rửa rau, thay vì phải chờ nước nhỏ hết hoặc dùng khăn thấm từng lá, người nội trợ chỉ cần cho rau vào giỏ, đặt trong hộp và quay tay cầm.

Lực quay giúp loại bỏ phần lớn lượng nước còn bám trên lá rau, nhờ vậy rau ráo nhanh hơn mà không cần vắt hay bóp mạnh.

Điểm cộng của sản phẩm UPPFYLLD là phần giỏ có thể dùng để tráng rau, còn bát ngoài có thể tận dụng để đựng salad.

Đối với các gia đình Việt Nam thường ăn rau sống, bún cuốn, bánh tráng cuốn hoặc salad, đây cũng là món đồ đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, nếu căn bếp quá nhỏ hoặc gia đình ít ăn rau sống, việc mua thêm một chiếc hộp quay cồng kềnh có thể không thực sự cần thiết.

6. Dụng cụ mở nắp lọ: Nhỏ nhưng đặc biệt hữu ích với người lớn tuổi

Mở một lọ mứt hay chai thực phẩm có nắp vặn đôi khi là thử thách với những người có lực tay yếu.

Thay vì phải dùng khăn quấn quanh nắp rồi cố gắng xoay thật mạnh, dụng cụ mở nắp lọ giúp thao tác nhẹ nhàng hơn.

Thiết kế có các vị trí kẹp phù hợp với nhiều kích cỡ nắp, kết hợp chất liệu tạo ma sát, giúp người dùng giữ chắc và xoay nắp thuận tiện hơn.

Món đồ này đặc biệt đáng tham khảo đối với gia đình có người lớn tuổi hoặc người thường gặp khó khăn khi mở nắp chai, lọ. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn phụ thuộc vào độ chặt và kích thước của từng loại nắp.

Dù không phải thiết bị đắt tiền hay cầu kỳ, nó có thể giải quyết một bất tiện lặp đi lặp lại trong sinh hoạt hằng ngày.

Mua đồ bếp thông minh không phải là mua thật nhiều

Điểm chung của 6 món đồ trên là đều hướng đến việc tiết kiệm thao tác, tận dụng không gian và giúp quá trình nấu nướng trở nên thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, một căn bếp gọn gàng không nhất thiết phải sở hữu đầy đủ những món đồ đang được yêu thích trên mạng xã hội.

Trước khi mua, hãy tự hỏi món đồ đó có giải quyết được vấn đề mình đang gặp phải hay không, tần suất sử dụng ra sao và sẽ cất ở đâu sau khi dùng.

Một chiếc giỏ treo đúng chỗ có thể hữu ích hơn cả bộ hộp đựng đắt tiền. Một mâm xoay nhỏ có thể giúp tiết kiệm vài phút mỗi ngày. Nhưng một món đồ mua về rồi bỏ quên trong tủ, dù đẹp đến đâu, cuối cùng cũng chỉ khiến căn bếp thêm chật chội.

Sự tiện nghi đôi khi không đến từ việc sở hữu nhiều hơn, mà từ việc chọn đúng những thứ thực sự cần thiết.