Lời khuyên cho những gia đình không đặt hoa quả trên bàn thờ

Không phải gia đình nào cũng có điều kiện đặt hoa quả trên bàn thờ thường xuyên.

Trong nhiều gia đình Việt, bên cạnh bát hương, lọ hoa và chén nước, đĩa hoa quả là vật phẩm quen thuộc trên bàn thờ. Tuy nhiên, có những gia đình chỉ bày hoa quả vào ngày mùng 1, ngày Rằm, lễ Tết hoặc giỗ chạp. Những ngày bình thường, bàn thờ được giữ khá đơn giản.

Điều này có thể xuất phát từ thói quen sinh hoạt, điều kiện kinh tế hoặc đơn giản là gia đình không có nhiều thời gian chăm chút, thay mới hoa quả. Nếu nhà bạn cũng như vậy, dưới đây là một số lời khuyên đáng tham khảo.

1. Không nhất thiết phải đặt hoa quả trên bàn thờ mỗi ngày

Việc dâng hoa quả là một nét đẹp trong văn hóa thờ cúng của người Việt, thể hiện lòng thành kính và sự tưởng nhớ đối với ông bà, tổ tiên. Tuy nhiên, không có quy định chung nào bắt buộc các gia đình phải duy trì đĩa hoa quả trên bàn thờ suốt 365 ngày trong năm. Thực tế, hoa quả tươi có thời gian bảo quản nhất định. Với những gia đình thường xuyên đi làm, đi công tác hoặc sử dụng bàn thờ treo cao, việc kiểm tra và thay mới hoa quả mỗi ngày cũng khá bất tiện.

Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những dịp phù hợp để dâng hoa quả thay vì cố gắng duy trì thường xuyên. Điều quan trọng là sự thành kính, không phải số lượng hay giá trị của lễ vật.

2. Không cần mua hoa quả giả để bày cho đủ

Một số gia đình vì muốn bàn thờ lúc nào cũng đầy đủ nên lựa chọn những đĩa hoa quả bằng nhựa, xốp hoặc các vật liệu mô phỏng khác. Tuy nhiên, đây không phải là món đồ bắt buộc phải có để thay thế hoa quả tươi.

Hoa quả giả để lâu ngày cũng dễ bám bụi, bạc màu, đặc biệt là những loại có nhiều chi tiết nhỏ rất khó vệ sinh. Việc đặt thêm đồ trang trí còn khiến bàn thờ có diện tích khiêm tốn trở nên chật chội.

Nếu không có nhu cầu dâng hoa quả thường xuyên, bạn có thể để trống vị trí này. Một bàn thờ đơn giản, sạch sẽ và được sắp xếp ngay ngắn vẫn đảm bảo sự trang nghiêm cần thiết.

3. Đừng quên vệ sinh đĩa đựng hoa quả

Nhiều gia đình có thói quen để nguyên đĩa đựng hoa quả trên bàn thờ ngay cả khi không sử dụng. Đây là chi tiết nhỏ nhưng rất dễ bị bỏ quên trong quá trình lau dọn nhà cửa. Bụi, tàn hương hoặc phần nước và đường còn sót lại từ hoa quả từng được đặt trên đĩa có thể thu hút kiến, gián và các loại côn trùng khác. Tốt nhất, sau mỗi lần hạ hoa quả, mọi người nên rửa sạch đĩa, lau khô rồi mới đặt lại. Nếu ít sử dụng, bạn cũng có thể cất đĩa vào tủ sạch và lấy ra khi cần, vừa giảm công lau dọn vừa giúp bàn thờ thông thoáng hơn.

4. Khi dâng hoa quả, nên ưu tiên số lượng vừa phải

Vào những dịp lễ, Tết hay ngày giỗ, không ít người có tâm lý muốn mua thật nhiều hoa quả để bày biện cho đẹp mắt. Tuy nhiên, với những gia đình ít người, việc này dễ dẫn đến tình trạng hoa quả chín quá mức, hư hỏng hoặc ăn không hết sau khi hạ lễ. Thay vì mua một đĩa lớn với nhiều loại quả, bạn có thể lựa chọn vài quả tươi ngon, nguyên vẹn, phù hợp với diện tích bàn thờ và nhu cầu sử dụng của gia đình.

Ngoài ra, không nên cố giữ hoa quả trên bàn thờ đến khi héo, thâm đen hoặc có dấu hiệu lên men. Chủ động hạ lễ khi hoa quả vẫn còn tươi ngon cũng là cách tránh lãng phí thực phẩm và giữ vệ sinh cho không gian thờ cúng.

Nhìn chung, mỗi gia đình có một nếp sinh hoạt và cách thực hành việc thờ cúng riêng. Không đặt hoa quả trên bàn thờ mỗi ngày không đồng nghĩa với việc thiếu sự chăm chút hay thành kính. Thay vì đặt nặng chuyện bàn thờ phải luôn đầy đủ lễ vật, mọi người nên chú trọng giữ gìn không gian này sạch sẽ, trang nghiêm và phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình.