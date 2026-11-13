Tôi thử sống cả năm chỉ với 20 món quần áo: Không ngờ vừa tiết kiệm được tiền, vừa mặc đẹp hơn trước

Từng sở hữu một tủ quần áo chật kín nhưng sáng nào cũng đau đầu vì không biết mặc gì, một phụ nữ quyết định thử nghiệm lối sống tối giản với chỉ 20 món đồ cho cả bốn mùa. Kết quả khiến chính cô bất ngờ: Không chỉ giảm đáng kể nhu cầu mua sắm, việc ăn mặc còn trở nên đơn giản, thoải mái hơn.

Tủ quần áo chật kín nhưng lúc nào cũng thấy thiếu đồ mặc

"Mỗi ngày tôi đều thấy bạn mặc một bộ khác nhau. Chắc gần đây bạn mua nhiều quần áo mới lắm phải không?", một người bạn hỏi tôi trong lần gặp gỡ gần đây.

Khi tôi trả lời rằng toàn bộ tủ quần áo hiện tại chỉ có chưa đến 20 món, cô ấy tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí, cô ấy còn không tin một phụ nữ có thể xoay xở với số quần áo ít ỏi như vậy suốt cả năm.

Thực ra, trước đây tôi hoàn toàn không phải người sống tối giản. Ngược lại, tôi từng có thói quen mua sắm khá tùy hứng. Thấy một chiếc áo đẹp, tôi muốn mua thêm vài màu. Gặp chương trình giảm giá, tôi sẵn sàng đặt cùng lúc 5 chiếc áo phông dù trong tủ đã có những món tương tự.

Tôi cũng thường xuyên mua những bộ đồ có kiểu dáng mới lạ với suy nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đó mình sẽ cần đến. Kết quả, tủ quần áo ngày càng chật, việc sắp xếp mỗi khi chuyển mùa trở thành một công việc mệt mỏi.

Điều vô lý nhất là dù sở hữu rất nhiều quần áo, sáng nào tôi cũng mất thời gian lựa chọn. Có những món mua về chỉ mặc một lần, thậm chí còn nguyên nhãn mác.

Tôi nhận ra mình không thực sự thiếu quần áo. Thứ tôi thiếu là một tủ đồ phù hợp với nhu cầu và phong cách sống của bản thân.

Đó cũng là lý do tôi bắt đầu thử nghiệm chỉ giữ lại khoảng 20 món quần áo có thể sử dụng linh hoạt trong cả bốn mùa.

Tôi đã chọn 20 món quần áo như thế nào?

Việc đầu tiên tôi làm là lấy toàn bộ quần áo ra khỏi tủ và chia thành ba nhóm: Những món thường xuyên mặc, những món thỉnh thoảng sử dụng và những món gần như không bao giờ động tới.

Tôi khá bất ngờ khi nhận ra số quần áo mình thực sự yêu thích, mặc vừa vặn và cảm thấy thoải mái chỉ chiếm một phần rất nhỏ.

Thay vì giữ đồ theo suy nghĩ "biết đâu sau này cần", tôi bắt đầu lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế. Những chiếc váy không còn phù hợp, áo mua vì giảm giá hay quần chờ đến ngày giảm cân mới mặc vừa đều được đưa ra khỏi tủ.

Tiếp đó, tôi xây dựng một tủ đồ có thể phối hợp nhiều cách, ưu tiên màu sắc trung tính, kiểu dáng đơn giản và chất liệu dễ chăm sóc.

Cách tôi phân bổ 20 món quần áo:

Nhóm trang phục Số món Áo mặc hằng ngày, đi làm 6 Quần và chân váy 4 Váy liền dành cho những dịp gặp gỡ 2 Trang phục mặc nhà 4 Trang phục thể thao 1 Áo khoác mỏng và áo khoác ấm 3 Tổng cộng 20

Điểm quan trọng không nằm ở con số 20 mà ở khả năng kết hợp. Một chiếc áo sơ mi có thể mặc cùng quần dài để đi làm, phối với chân váy khi gặp bạn bè hoặc khoác ngoài áo phông vào những ngày thời tiết dễ chịu.

Tôi cũng tự đặt ra ba nguyên tắc khi mua sắm: Không mua quần áo trùng kiểu chỉ vì khác màu, không mua đồ với hy vọng sau này giảm cân sẽ mặc vừa và không mua những thiết kế đẹp nhưng không phù hợp với mình.

Đặc biệt, trước khi quyết định mua thêm một món đồ, tôi luôn tự hỏi: "Nó có thể kết hợp với ít nhất ba món khác trong tủ hay không?". Nếu câu trả lời là không, tôi thường bỏ qua.

Sau một năm, điều thay đổi lớn nhất không chỉ là tiền bạc

Thay đổi đầu tiên tôi nhận thấy là mỗi buổi sáng trở nên nhẹ nhàng hơn. Trước kia, tôi có thể mất khá lâu để thử hết bộ này đến bộ khác. Bây giờ, việc lựa chọn trang phục thường chỉ mất khoảng 5 phút.

Chuyển mùa cũng không còn là cuộc chiến dọn dẹp. Tôi không phải lôi hàng loạt thùng quần áo ra phân loại, giặt giũ rồi tìm chỗ cất giữ.

Nhưng lợi ích đáng kể hơn là cách tôi nhìn nhận việc mua sắm đã thay đổi.

Trước kia, chỉ cần thấy một chiếc váy đang giảm giá 50%, tôi có thể lập tức đặt mua vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại, tôi quan tâm nhiều hơn đến việc mình có thực sự cần nó hay không.

Tôi không còn mua quần áo chỉ để theo kịp xu hướng, cũng không cảm thấy cần phải sở hữu món đồ đang được nhiều người giới thiệu.

Dù không ghi chép chính xác số tiền tiết kiệm được, tôi nhận thấy những lần mua sắm tùy hứng đã giảm đi rõ rệt.

Một thay đổi khác khiến tôi hài lòng là phong cách cá nhân trở nên nhất quán hơn. Tôi hiểu mình phù hợp với màu sắc nào, kiểu dáng nào và không cần liên tục thay đổi diện mạo để giống người khác.

Tủ quần áo ít đi nhưng những món tôi giữ lại đều được sử dụng thường xuyên.

Sau tuổi 40, tôi nghĩ phụ nữ càng nên thử cách này

Có người cho rằng tủ quần áo tối giản chỉ phù hợp với những cô gái trẻ, ít phải tham gia các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ phụ nữ trung niên có nhiều lợi thế khi áp dụng phương pháp này.

Sau nhiều năm mua sắm, chúng ta thường đã hiểu rõ vóc dáng, sở thích và những kiểu trang phục khiến bản thân tự tin. Thay vì chạy theo mọi xu hướng, việc lựa chọn những món đồ phù hợp có thể giúp tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc.

Tất nhiên, 20 món không phải con số bắt buộc. Người làm việc trong môi trường công sở, thường xuyên dự sự kiện hoặc sống ở nơi có mùa đông lạnh có thể cần nhiều quần áo hơn.

Với người mới bắt đầu, tôi nghĩ không nhất thiết phải dọn bỏ một nửa tủ đồ ngay lập tức. Hãy thử ghi lại những bộ quần áo mình mặc trong 30 ngày. Bạn có thể nhận ra phần lớn thời gian bản thân chỉ sử dụng một số món quen thuộc.

Sau đó, hãy giảm dần những món ít dùng, ưu tiên giữ lại quần áo vừa vặn, dễ phối và thực sự phù hợp với cuộc sống.

Sau một năm thử nghiệm, tôi nhận ra tối giản không có nghĩa là ép bản thân sống thiếu thốn. Đó là học cách phân biệt giữa thứ mình thích nhất thời và thứ thực sự cần thiết.

Trước đây, tôi nghĩ có nhiều quần áo sẽ giúp mình mặc đẹp hơn. Bây giờ, tôi hiểu rằng một tủ đồ vừa đủ, phù hợp với bản thân đôi khi còn đáng giá hơn cả một tủ quần áo đắt tiền nhưng chẳng mấy khi được sử dụng.