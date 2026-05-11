4 du khách bất tỉnh bí ẩn tại một quán cà phê nổi tiếng ở Phuket, 1 người đã tử vong

Một nhóm 5 du khách Ấn Độ đã đến một quán cà phê ở Phuket (Thái Lan), sau đó 4 người đột nhiên bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện. 1 người đã tử vong, trong khi người còn lại không có triệu chứng gì. Các nhà chức trách đang nỗ lực xác định nguyên nhân thực sự của vụ việc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 02:06 sáng ngày 9 tháng 5.

Trung úy Witayut Damphueak, nhân viên điều tra tại đồn cảnh sát địa phương đã nhận được thông báo về khoảng 4 du khách nước ngoài bị ngất trong một quán cà phê nổi tiếng gần bãi biển Kamala, huyện Kathu. Đội ngũ y tế khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt và đưa ba người đến Bệnh viện Patong và một người đến Bệnh viện Thalang.

Tại Bệnh viện Patong, ba người đàn ông Ấn Độ đều trong tình trạng hôn mê và không thể cung cấp thông tin. Trong khi đó, bệnh nhân tại Bệnh viện Thalang cũng bất tỉnh. Theo báo cáo từ nhân viên an ninh của quán cà phê, nhóm 5 du khách này đã sử dụng dịch vụ tại đây từ khoảng 23:00 đêm 8 tháng 5 năm 2026. Đến khoảng 01:54 sáng hôm sau, 4 người trong nhóm bắt đầu dần mất đi ý thức vì những lý do chưa xác định, trong khi người thứ năm hoàn toàn không có triệu chứng bất thường nào.

Sau đó, Bệnh viện Patong cho biết hai bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch và được chuyển đến Bệnh viện Vachira Phuket để điều trị chuyên sâu. Đến 14:30 cùng ngày, phía bệnh viện xác nhận một nam du khách tên Kushagra Agarwal đã tử vong. Những người còn lại hiện đã ở trong tình trạng ổn định. Các cơ quan chức năng đã thông báo cho đại sứ quán Ấn Độ và đang phối hợp với các bác sĩ pháp y để tiến hành khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết này.

